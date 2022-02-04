Однако отвлечемся от внешнего облика и обратим внимание на трансмиссию, поскольку именно эта Ferrari стала первым автомобилем, оснащенным одной из величайших инноваций автоспорта за всю историю — полуавтоматической коробкой передач. Обычное сцепление требовалось только на старте и во время пит-стопов, а так называемые подрулевые лепестки позволяли водителю держать руки на руле и концентрировать внимание на оптимальной гоночной траектории…

Тем не менее, предсезонные слухи были сдержанными. Модели 640 предположительно не хватало напористости, а электронные компоненты трансмиссии, хотя и отличались исключительной инновационностью, но, как это часто бывает в таких случаях, не могли похвастаться надежностью. В свободной практике и квалификации машина продолжала выдавать сбои, и Мэнселл даже в шутку посоветовал пилоту British Airways, доставившему гонщика в Рио, дождаться его на обратном рейсе, который должен был вылететь еще до окончания гран-при.