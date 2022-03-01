С чего начать? Возможно, с электронного дифференциала E-diff, который впервые появился в модели F430 в 2004 году и стал ярким примером технологий, перекочевавших из «Формулы-1» в дорожные автомобили. Каковы его функции? Компонент улучшает курсовую устойчивость на высоких скоростях за счет оптимизации сцепления с дорогой и снижения потери тяги на поворотах.

Как это работает? За счет распределения крутящего момента между колесами с помощью двух комплектов фрикционных дисков, управляемых гидроприводом; величина передаваемого крутящего момента зависит от различных переменных, включая угол поворота, усилие, приложенное к педали газа, и рыскание (вращение транспортного средства вокруг вертикальной оси).