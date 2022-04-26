Большой центральный циферблат содержит три вставки меньшего размера, показывающих температуру и уровень топлива, по бокам которых располагаются тахометр и спидометр. На протяжении пятидесятых годов серия 250, которая последовала за этим автомобилем, быстро развивалась, достигнув своего пика с выпуском моделей 250 GT SWB passo corto, GT и гоночного автомобиля. Рулевое колесо стало меньше и менее формальным, что делает управление автомобилем более удобным.
Рулевое колесо доминирует в интерьере салона Ferrari 330 GTC 1966 года
Основные приборы знакомы на вид, большие циферблаты, поставляемые партнером Ferrari компанией Veglia. Дополнительные циферблаты теперь распределены прямо на щитке приборов. Кстати, покойный великий Стирлинг Мосс, участвующий в гонке 250 GT Competizione до победы в 1960 году на Goodwood Tourist Trophy, мог слушать комментарии к гонке в прямом эфире по авторадио. По его словам, это помогло узнать, насколько большой разрыв с идущими сзади автомобилями…
В 1964 году притягательный 250 GT Lusso добавил больше роскоши и резко поменял компоновку приборов. Теперь основные циферблаты перенесли центр внимания на двойной капот с пятью вспомогательными циферблатами в отдельной комбинации приборов, расположенной перед водителем. В 1966 году берлинетта 365 P Speciale показала возможности с точки зрения оснащения салона, куда каким-то образом было установлено три сиденья, несмотря на среднемоторную конфигурацию и компактные размеры автомобиля.
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Но именно 365 GTB4 1968 года, известный как Daytona, задал идею переднемоторной компоновки Ferrari GT, которая развивалась полным ходом как снаружи, так и внутри. Теперь все восемь инструментов располагались в одной компоновке приборов впереди водителя. Попутно вентиляция обеспечивалась рядом вертикальных ползунков. Сиденья отличались контрастными вставками, и даже дверные панели имели поразительно футуристический вид.
Его преемник, 365 GT4 2 + 2, имел современный дизайн квадратной формы внутри и снаружи. Рулевое колесо оставалось трехспицевым, но уже с более мягким ободом, а вспомогательные циферблаты теперь были слегка наклонены к водителю и располагались в верхней части увеличенной центральной консоли. Среднемоторную берлинетту Boxer сделали более минимальной внутри, полностью удалив центральную консоль, установив в центральный туннель тумблеры и модные карманы на двери.
В 308 GTS Quattrovalvole 1980 года все находится на уровне глаз водителя
F40 является одной из самых великолепных жемчужин в бэк-каталоге Ferrari. Его уникальность очевидна внутри и снаружи. Приборная панель представляет собой простое серое пространство, обшивка потолка выполнена из перфорированного винила. Отсутствуют внутренние дверные ручки; вместо этого нужно потянуть за шнур.
F50, который пришел ему на смену, выполнен аналогичным образом; простая, но красивая панель из углеродного волокна, вытянутая по ширине кабины, рулевое колесо хоть и не отличается от автомобилей, которые дали толчок развитию всей истории Ferrari, тем не менее выглядит очень современно.
Обе модели 456 GT и 550 Maranello имели внушительные центральные консоли, и был сделан новый акцент на материалы и конструкцию. Как и в случае с F50, открытая коробка передач и рычаг переключения делают эти автомобили последними представителями поколения V12 с механической коробкой передач. Подрулевой переключатель и коробка передач полуавтомат появились впервые в 1997 году после обновления чрезвычайно успешного F355, который определил непосредственный переход с гоночной трассы на дорогу. То же самое можно сказать и о подушке безопасности - жизненно важного инновационного решения в области безопасности, но не особенно приятного с эстетической точки зрения.
Интерактивный руль manettino впервые появился на F430 в 2004 году
Именно Энцо в 2002 году углубил инновации, связанные с Формулой-1, и стал предвестником быстро развивающихся технологий. Ferrari модернизировала аппаратное и программное обеспечение полуавтоматической механической коробки передач, разработанной Энцо, сделав переключение передач невероятно интерактивным. А что насчёт рулевого колеса? Оно сделано по примеру F1, а элементы управления теперь перенесены на само колесо. Руль был с плоским верхом и набором светодиодов, которые отображают резкий конец диапазона оборотов. Загораясь при 500 оборотах в минуту, они становятся ярче при превышении порога 5500 оборотов в минуту. На двух выступах есть индикаторные кнопки и шесть кнопок по обе стороны от центра рулевого колеса.
Ferrari пошла дальше на модели F430 2004 года, на которой был представлен рулевой поворотный переключатель под названием manettino (на итальянском означает «маленький рычаг»). Он был настолько интуитивной частью дизайна, что остается в использовании и сегодня. Пролистывание каждой настройки позволяет водителю настраивать подвеску, контроль устойчивости и тяги CST, e-diff и скорость автоматической коробки передач. Красная кнопка «запуск двигателя» - это восхитительное напоминание о прошлом.
Кабина пилота нового 296 GTS с пакетом Assetto Fiorano
В 2009 году эта философия вернулась на модель 458 Italia, тем не менее эргономика салона автомобиля сделала еще один огромный скачок вперед. Большой, установленный по центру тахометр, был передним и центральным, с аудио и спутниковым навигационными дисплеями сбоку от него, а доступ к нему осуществлялся через два маленьких сателлитных модуля по обе стороны от рулевого колеса.
Теперь логика управления Ferrari ориентирована на мантру «глаза на дороге, руки на колесе». Последние модели, в том числе 296 GTB, Roma и SF90 Stradale, имеют кабины, которые являются поразительно инновационными по стандартам 2022 года. 16-дюймовая цифровая комбинация приборов последнего поколения, расположенная перед водителем, идеально справляется с многозадачностью: она сочетает в себе панель приборов (по-прежнему исключительный тахометр), информационно-развлекательный дисплей и навигационную систему. Емкостные кнопки на рулевом колесе управляют рядом других, второстепенных функций. Подрулевые лепестки переключения передач, индикаторные кнопки, органы управления стеклоочистителем и фарами, а также поворотный переключатель Manettino находятся все на рулевом колесе.
Но тактильное восприятие остается ключевой заповедью.