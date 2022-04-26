Основные приборы знакомы на вид, большие циферблаты, поставляемые партнером Ferrari компанией Veglia. Дополнительные циферблаты теперь распределены прямо на щитке приборов. Кстати, покойный великий Стирлинг Мосс, участвующий в гонке 250 GT Competizione до победы в 1960 году на Goodwood Tourist Trophy, мог слушать комментарии к гонке в прямом эфире по авторадио. По его словам, это помогло узнать, насколько большой разрыв с идущими сзади автомобилями…

В 1964 году притягательный 250 GT Lusso добавил больше роскоши и резко поменял компоновку приборов. Теперь основные циферблаты перенесли центр внимания на двойной капот с пятью вспомогательными циферблатами в отдельной комбинации приборов, расположенной перед водителем. В 1966 году берлинетта 365 P Speciale показала возможности с точки зрения оснащения салона, куда каким-то образом было установлено три сиденья, несмотря на среднемоторную конфигурацию и компактные размеры автомобиля.