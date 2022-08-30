Автомобильные дизайнеры любят оживлять свою работу. Тигры, гепарды, акулы и даже олимпийские спринтеры, стоящие на стартовых колодках, — все они регулярно используются в качестве источников вдохновения, когда речь заходит о языке форм автомобиля. Похоже, что нам нужны эти визуальные ориентиры, чтобы осмыслить то, что мы видим.
Вследствие этого, понятие "лицо" автомобиля становится весьма интересным - особенно роль, которую играют фары. Являются ли они своего рода глазами? Безусловно, мы воспринимаем их как нечто само собой разумеющееся, но без них мы бы явно пропали, независимо от роли, которую они играют в формировании нашей эмоциональной реакции.
В 1950-х годах фары Ferrari были простыми, функциональными, но стильными
Ferrari внесла значительный вклад в этот аспект, как с точки зрения технологии, так и с точки зрения структуры дизайна. Это элемент, который постоянно обсуждается и пересматривается. Главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони поясняет:
«Наследие — это формальный язык, определяющий идентичность такого бренда, как Ferrari. Это своего рода метаязык и определенные черты, которые характеризуют Ferrari. Речь идет об использовании словарного запаса и придании ему современного характера. На мой взгляд, лучшие образцы являются помехой. Моя цель — не убить традицию, а нарушить ее. Прошлое — это универсальная сила, представляющая Ferrari, но никогда не стоит забывать о важной роли современности и оригинального подхода».
Возьмем, к примеру, модель Daytona SP3. Несмотря на то, что в ней использованы черты модели 330 P3/4 конца шестидесятых (одной из любимых в каталоге Манцони), она потрясающе современна по дизайну и исполнению. В ней есть много ярких моментов, в особенности это касается выдвижных панелей на фарах, которые отодвигаются назад, открывая светодиоды автомобиля. Прошлое, настоящее и будущее объединены в одном эффектном жесте.
Посмотрите, как изменились стиль и функциональность фар Ferrari за 75 лет
Первые Ferrari использовали фары с герметичным пучком, которые появились в 1939 году, а также параболический отражатель, вольфрамовую нить накаливания и линзу, запаянные вместе. Галогенные лампы впервые были применены в 1962 году, в них использовался газ, вступающий в реакцию с вольфрамом для получения гораздо более мощного освещения. Затем появились газоразрядные лампы высокой интенсивности (HID), в которых используется смесь газа и паров металла для получения сине-белого света при нагревании нити накала. Или же ксенон — газ, заряжаемый высоким напряжением электродов.
Современные Ferrari используют светодиоды (светоизлучающие диоды) на основе полупроводников, пропускающих энергию фотонов для создания света. Срок службы светодиодов составляет около 45 000 часов по сравнению с 15 000 часов HID ламп. Они также могут создавать освещение различного цвета, что является еще одним элементом в палитре возможностей дизайнера.
Ferrari Testarossa вполне может претендовать на звание самого известного автомобиля с выдвижными фарами
Инновации и дизайн идут рука об руку на протяжении многих лет деятельности Ferrari. Модель 166 MM Barchetta, разработанная миланской компанией Touring, имеет выразительный, элегантный и почти невинный внешний вид. Всего четыре года спустя появилась модель 375 MM, в частности, автомобиль с кузовом Scaglietti, созданный для знаменитого итальянского режиссера «новой волны» Роберто Росселлини; его закрытые фонари и дополнительные фары, вставленные в решетку радиатора, обладают мощным светом.
Также как и автомобиль, который он заказал для своей жены, актрисы Ингрид Бергман, фары которого спрятаны в верхней части передних крыльев. Он был разработан в стиле, который настолько опережал моду, что 612 Scaglietti 2003 года сумел отдать ему дань уважения, выглядя при этом совершенно современно.
Несколько лет спустя появилась модель 250 GT California Spyder, еще один Ferrari, созданный с целью привлечения растущей влиятельной клиентской базы в США. Крытые или открытые: владельцы могли выбирать, хотя крайняя редкость короткобазной версии (было выпущено всего 16 автомобилей с открытыми фарами) имеет тенденцию влиять на выбор.
На модели F12berlinetta используется новая технология светодиодного освещения, обеспечивающая лучшую видимость и современный дизайн
Не менее значимыми среди коллекционеров Ferrari являются ранние европейские модели 365 GTB/4 Daytonas, которые отличались плексигласовой крышкой над фарами.
Согласно американскому законодательству, они должны были быть заменены на выдвижные фары, и такая конфигурация сохранилась до конца девяностых, когда модель 360 Modena сменила F355 с выдвижными фарами.
Появление светодиодов кардинально повлияло на форму «лица» современного Ferrari. Возьмем, к примеру, модель F12berlinetta, на которой восемь квадратных светодиодных модулей, каждый со своим собственным корпусом линзы, расположены рядом с L-образными поликарбонатными блоками, под которыми внизу находится отдельная проекционная линза.
Это сложное расположение имеет решающее значение для общего дизайна автомобиля. За десятилетие, прошедшее с момента появления F12, Центр стиля использовал возможности светодиодной технологии и воплотил их в ряде специальных моделей Ferrari, выпущенных ограниченным тиражом параллельно с основными модельными линиями, чтобы создать внешний вид, который был бы очень прогрессивным и абсолютно в стиле Ferrari.