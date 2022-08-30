Ferrari внесла значительный вклад в этот аспект, как с точки зрения технологии, так и с точки зрения структуры дизайна. Это элемент, который постоянно обсуждается и пересматривается. Главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони поясняет:





«Наследие — это формальный язык, определяющий идентичность такого бренда, как Ferrari. Это своего рода метаязык и определенные черты, которые характеризуют Ferrari. Речь идет об использовании словарного запаса и придании ему современного характера. На мой взгляд, лучшие образцы являются помехой. Моя цель — не убить традицию, а нарушить ее. Прошлое — это универсальная сила, представляющая Ferrari, но никогда не стоит забывать о важной роли современности и оригинального подхода».





Возьмем, к примеру, модель Daytona SP3. Несмотря на то, что в ней использованы черты модели 330 P3/4 конца шестидесятых (одной из любимых в каталоге Манцони), она потрясающе современна по дизайну и исполнению. В ней есть много ярких моментов, в особенности это касается выдвижных панелей на фарах, которые отодвигаются назад, открывая светодиоды автомобиля. Прошлое, настоящее и будущее объединены в одном эффектном жесте.



