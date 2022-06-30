Первый спойлер, каким мы его знаем сегодня, появился на эпохальном 250 GTO, где буква "O" означает «omologato» (прошедший типовые испытания), учитывая процесс, посредством которого он был задуман. Инженерный гений Джотто Биззаррини возглавил разработку автомобиля, первоначально переделав 250 GT в прототип, который он назвал Papera. Несмотря на то, что он покинул Ferrari в конце 1961 года, Энцо Феррари поручил Серджио Скальетти завершить работу вместе с молодым инженером Мауро Форгьери. Тот впоследствии покажет себя в полную силу…

На автомобилях, показанных прессе 24 февраля 1962 года этого элемента ещё не было, но задняя часть GTO вскоре эволюционировала и получила "хвост Камм", в соответствии с принципами, заложенными немецким аэродинамиком Вюнибальдом Каммом; он обнаружил, что резкое отсечение хвоста не только улучшает воздушный поток и минимизирует лобовое сопротивление, но и уменьшает подъемную силу за счёт создания зоны с низким давлением. Что касается GTO, то результаты говорили сами за себя: автомобиль доминировал в гонках спортивных автомобилей, добившись успеха в Targa Florio, в Tour de France и в Ле-Мане. Он был настолько функциональным, насколько красивым был его облик.