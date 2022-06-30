Аэродинамика всегда оказывала сильное влияние на автомобильный дизайн. В конце двадцатых и начале тридцатых годов прошлого века автомобильные дизайнеры были захвачены идеей обтекаемости. Это привело к созданию автомобилей под влиянием авиации, с гладким корпусом и скользящими каплевидными формами, разработанными для минимизации лобового сопротивления.
Но это была лишь часть задачи, и только в начале шестидесятых годов инженеры-новаторы Ferrari по-настоящему освоили такие понятия, как прижимная сила.
V12, 280 км/ч 250 GTO был выпущен в 1962 году без спойлера, который был установлен позже для его дебюта в соревнованиях на американской трассе Себринг
Первый спойлер, каким мы его знаем сегодня, появился на эпохальном 250 GTO, где буква "O" означает «omologato» (прошедший типовые испытания), учитывая процесс, посредством которого он был задуман. Инженерный гений Джотто Биззаррини возглавил разработку автомобиля, первоначально переделав 250 GT в прототип, который он назвал Papera. Несмотря на то, что он покинул Ferrari в конце 1961 года, Энцо Феррари поручил Серджио Скальетти завершить работу вместе с молодым инженером Мауро Форгьери. Тот впоследствии покажет себя в полную силу…
На автомобилях, показанных прессе 24 февраля 1962 года этого элемента ещё не было, но задняя часть GTO вскоре эволюционировала и получила "хвост Камм", в соответствии с принципами, заложенными немецким аэродинамиком Вюнибальдом Каммом; он обнаружил, что резкое отсечение хвоста не только улучшает воздушный поток и минимизирует лобовое сопротивление, но и уменьшает подъемную силу за счёт создания зоны с низким давлением. Что касается GTO, то результаты говорили сами за себя: автомобиль доминировал в гонках спортивных автомобилей, добившись успеха в Targa Florio, в Tour de France и в Ле-Мане. Он был настолько функциональным, насколько красивым был его облик.
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Если мы говорим о спойлерах, то, возможно, самым выдающимся из них является спойлер, украшающий кузов Ferrari F40 - не в последнюю очередь потому, что это неотъемлемая часть всего облика автомобиля. Действительно, F40 - это практически одно большое аэродинамическое устройство. Пожалуй, это лучший автомобиль восьмидесятых и, безусловно, один из самых бескомпромиссных Ferrari из когда-либо созданных.
Инженер Никола Матерацци предложил Энцо Феррари проект, основываясь на результатах работы над версией Evoluzione для 288 GTO (задача которого в соревнованиях группы B, к сожалению, так и не была выполнена). Модель F40 была разработана чуть более чем за год и с исключительной целеустремленностью, что вполне уместно, учитывая, что это была последняя новая Ferrari, сделанная под руководством Энцо.
С его безошибочно узнаваемым спойлером и низким капотом F40 представляет собой одно большое аэродинамическое устройство
В конструкции кузова, разработанного Pininfarina, использовались углеродное волокно, кевлар и алюминий. Двигатель твин-турбо V8 выделял много тепла, поэтому легкое заднее стекло имело жалюзи. А потом появилось это огромное заднее крыло. «Мы с головой окунулись в работу, - вспоминает главный дизайнер Pininfarina Леонардо Фьораванти. - Обширные исследования в аэродинамической трубе были направлены на оптимизацию аэродинамики, чтобы достичь коэффициентов, подходящих для самого мощного дорожного автомобиля Ferrari в истории. Стиль этого автомобиля соответствует его производительности: низкий капот с очень маленьким свесом, вентиляционные отверстия NACA и задний спойлер, который мой коллега Альдо Бровароне разместил под прямым углом, сделали его знаменитым».
Разумеется, аэроустройства бывают самых разных форм и размеров. На 599 GTB Fiorano эффектные задние контрфорсы изначально были скорее дизайнерским элементом от ребят из Pininfarina, пока специалист по аэродинамике Ferrari не обнаружил, что они формируют воздушный вихрь над задней частью, который создает прижимную силу без увеличения лобового сопротивления.
458 Speciale может принимать различные конфигурации в зависимости от того, создаёт ли он прижимную силу в поворотах или снижает лобовое сопротивление на прямой
Всё это было выведено на новый качественный уровень в модели 599 GTO, в конструкции которой был использован опыт участия в F1 и в программе XX. Ширина "аэродинамического следа", создаваемого в передней части, была уменьшена для снижения лобового сопротивления, а сплиттер отводил воздушный поток в заднюю часть автомобиля; его геометрия гарантирует разделение потока всегда в одной и той же точке для достижения максимальной эффективности.
Дело не всегда в спойлерах. Среди других последних достижений в области аэродинамики - деформируемые "аэроупругие" передние крылья 458 Italia, и в большей степени активные аэродинамические элементы, характерные для его «хардкорного» собрата 458 Speciale. Он может принимать различные конфигурации в зависимости от того, создаёт ли он прижимную силу в поворотах или снижает лобовое сопротивление на прямой. Болид Speciale также получил характерные поворотные лопасти по бокам переднего бампера, небольшие аэродинамические ребра перед задними колесами для увеличения прижимной силы, а также принципиально новый задний спойлер с большей площадью поверхности.
1000 л.с., 340 км/ч Ferrari SF90 Stradale имеет двухсекционное заднее антикрыло с фиксированным элементом и активным обтекателем
Работа продолжилась на F8 Tributo, чья форма претерпела выгодные изменения в результате применения знаний в области аэродинамики, полученных в гонках GT и Challenge. В целом он на 10% эффективнее, чем 488 GTB, а S-образный воздуховод, впервые появившийся на модели 488 Pista, отрегулировал воздушные потоки и увеличил прижимную силу на передней оси. Он также оснащен воздухозаборниками для охлаждения тормозов в верхней части светопропускающего проема фар, модернизированным задним спойлером для пропускания воздуха и поворотными лопастями, которые увеличивают прижимную силу без увеличения лобового сопротивления, кроме того в основание кузова добавлены генераторы вихрей.
Поскольку в дизайн-ателье Centro Stile компании Ferrari неустанно работают над тем, чтобы совместить неумолимые требования аэродинамики с необходимостью создания шикарных автомобилей, модель SF90 представляет собой современное решение. Среди множества инновационных особенностей - заднее антикрыло из двух частей, с фиксированным элементом и активным обтекателем.
При обычных условиях эти две части выравниваются, позволяя воздуху проходить под ними. Но когда автомобиль быстро входит в поворот или тормозит, активная часть опускается, закрывая зазор для создания максимальной прижимной силы. Она также работает в тандеме с передней частью кузова SF90, где V-образная зона прижимает автомобиль к земле, особенно сильно, когда задний обтекатель находится в режиме максимальной прижимной силы.
Наука это, конечно, круто. Но никто не делает ее круче, чем Ferrari.