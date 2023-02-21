«МЕНЯЮЩИЕ ПРАВИЛА ИГРЫ» В МУЗЕЕ ЭНЦО ФЕРРАРИ В МОДЕНЕ

Инновации в автомобилестроении - это тонкое искусство. Это плавный процесс, непрерывная оценка мастерства, где успех в гонках и машины, меняющие правила игры, являются естественным побочным продуктом неустанной эволюции мастерской.

Стремление к инновациям было заложено в ДНК Ferrari с момента появления первого настоящего «Гарцующего жеребца», модели 125 S 1947 года выпуска.