«МЕНЯЮЩИЕ ПРАВИЛА ИГРЫ» В МУЗЕЕ ЭНЦО ФЕРРАРИ В МОДЕНЕ

Инновации в автомобилестроении - это тонкое искусство. Это плавный процесс, непрерывная оценка мастерства, где успех в гонках и машины, меняющие правила игры, являются естественным побочным продуктом неустанной эволюции мастерской.
Стремление к инновациям было заложено в ДНК Ferrari с момента появления первого настоящего «Гарцующего жеребца», модели 125 S 1947 года выпуска.
Посмотрите на «Гарцующих жеребцов», которые определили ход автомобильной истории
На самом деле, конечно, дебютный 1500-кубовый V12 был намного больше, чем просто автомобиль. Это был манифест Энцо Феррари, заявление о новаторских намерениях, которое привело к производству революционных моделей и развитию футуристического дизайна.
И вот теперь новая выставка в музее Энцо Феррари в Модене прославляет пантеон новаторских «Гарцующих жеребцов», которые озаряли мир на протяжении трех четвертей века.
Музейная выставка посвящена автомобилям, меняющим правила игры, от оригинального Ferrari 125 S 1947 года до современного четырехместного четырехдверного Purosangue
Разделенная на три экспозиции - дизайн, технологии и производительность, выставка демонстрирует некоторые из самых знаковых автомобилей в истории Ferrari, рассказывая историю марки из Маранелло через концепцию инноваций.
Лучшим воплощением дизайна, пожалуй, является модель Pinin Farina 375 MM (MM означает знаменитую итальянскую дорожную гонку Mille Miglia), заказанная итальянским кинорежиссером Роберто Росселлини для Ингрид Бергман. Здесь также находится «Гарцующий жеребец», который положил начало дорожным автомобилям из Маранелло - 166 MM с алюминиевым кузовом, который стал первым автомобилем, получившим название Barchetta.
Ярким примером технологических инноваций Ferrari является модель 400 Automatic 1976 года выпуска, первый 2+2 Grand Tourer, оснащённый автоматической коробкой передач, а представленный на выставке Ferrari F1-89 является первым в истории одноместным автомобилем с электрогидравлической коробкой передач.
6,3-литровый V12 Ferrari FXX, размещенный в разделе «Производительность», был первой моделью из специальной серии «Гарцующего жеребца», разработанной исключительно для использования на гоночных трассах
В разделе «Производительность» посетители могут полюбоваться автомобилем 365 GT4 BB 1973 года, первой среднемоторной берлинеттой GT с оригинальным двигателем V12 с углом развала 180°, и Ferrari FXX 2005 года, первой моделью из специальной серии «Гарцующего жеребца», разработанной исключительно для использования на гоночных трассах.
Но именно принципиально новый Ferrari, представляющий собой кульминацию экспозиции, олицетворяет не только историю инноваций, но и огромную дистанцию, пройденную от первого двухместного гоночного автомобиля, созданного 75 лет назад.
Как и модель 125 S, Purosangue оснащен чистокровным двигателем V12, и точно также, как маленький гоночный автомобиль прошлых лет, первый четырехдверный, четырехместный «Гарцующий жеребец» снова изменил правила автомобильной игры. По крайней мере, на данный момент.