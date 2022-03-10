В гонке «1000 миль Себринга», которая состоится через несколько недель, в составе Ferrari будут выступать действующие чемпионы Алессандро Пьер Гуиди и Джеймс Каладо, нацеленные на третью подряд победу на чемпионате мира в классе LMGTE Pro на автомобиле 488 GTE под номером 51.
Ferrari 488 GTE под номером 51 проезжает мимо трибуны трассы La Sarthe во время гонки «24 часа Ле-Мана»
Это последний год для категории GTE Pro в рамках чемпионата мира по гонкам на выносливость, и по окончании сезона два гонщика завершат невероятное пятилетнее сотрудничество.
За рулем автомобиля под номером 52 молодой итальянский гонщик Антонио Фуоко присоединится к Мигелю Молине из класса AM, чтобы поддержать Ferrari в стремлении завоевать седьмой кубок конструкторов в классе Pro.
Это стремительный темп жизни, который доводит автомобили, водителей и команды за кулисами до предела
Но несмотря на то что все взоры прикованы к первому этапу десятого сезона Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA, нельзя отрицать, что сезон 2021 года уже вошел в историю.
Алессандро Пьер Гуиди и Джеймс Каладо вернули себе титул четыре года спустя, одержав три победы в шести гонках, включая их второй совместный триумф в Ле-Мане в августе. Победа стойких гонщиков во французской гонке на выносливость, где к ним присоединился француз Коме Ледогар, очень уместно состоялась в соревновании, старт которому дал Председатель Совета директоров Ferrari Джон Элканн.
Победы и празднования механиков и водителей автомобиля AF Corse's под номером 51; команда Iron Lynx заняла третье место в классе LMGTE AM на французском автомарафоне; Команда автомобиля AM's под номером 83 празднует победу в чемпионате мира по гонкам на выносливость
Триумф в Ле-Мане с начислением двойных баллов стал поворотным моментом сезона для Пьера Гуиди и Каладо, вернув им лидерство в ожесточенной борьбе за кубок мира с командой Porsche в составе Кевина Эстре и Нила Яни. Автомобиль Ferrari под номером 51 занял лидирующее положение в своем классе 24-часовой гонки на 11-м часу, и затем уже никому не удалось обойти его на пути к победе с отрывом в 40 секунд от преследователя на Chevrolet Corvette C8.R.
Пьер Гуиди и Каладо опережали соперников на 12 очков перед двумя последними гонками перекроенного сезона, которые должны были пройти в Бахрейне. Серьезное изменение баланса производительности — средства, с помощью которого организаторы пытаются обеспечить равные условия для участников класса GTE, — понизило их шансы в первой шестичасовой гонке на домашней трассе Гран-при Бахрейна.
Команда Ferrari работает на высокой скорости во время пит-стопа во время «24 часов Ле-Мана»
Третье место, которое дуэт Ferrari занял в стартовой гонке в Бахрейне, а затем поул-позиция команды Porsche в восьмичасовом финале сравняли по очкам два экипажа, претендующих на чемпионство. В конце концов Пьер Гуиди пересек финишную черту первым, разделив кубок пилотов с Каладо и закрепив за Ferrari кубок конструкторов.
После финиша в Бахрейне у Ferrari было два повода для праздника. Гонка также окончательно решила судьбу чемпионского титула среди пилотов и команд в классе GTE Am. Французский гонщик-любитель Франсуа Перродо и заводской пилот Никлас Нильсен сохранили титул в классе, который они завоевали в сезоне 2019/2020, на этот раз выступив за рулем автомобиля 488 GTE в составе команды AF Corse вместе с новичком чемпионата WEC Алессио Роверой. Кроме того, эта победа в классе GTE Am стала третьей для Перродо после его триумфа в 2016 году, когда он также управлял автомобилем Ferrari, выступая за команду AF Corse.
Этот результат поставил точку в триумфальном для Ferrari сезоне в классе Am чемпионата WEC. Перродо и его товарищи по команде выиграли четыре из шести гонок, включая соревнование в Ле-Мане. Экипаж команды Cetilar Racing в составе Роберто Лакорте, Джорджо Сернаджотто и Антонио Фуоко, пилота-разработчика команды «Формулы-1» Ferrari, одержал одну победу на пути к пятому месту по очкам в своем дебютном сезоне в классе GTE.
Это означало, что Ferrari одержала в общей сложности семь побед и завоевала все четыре титула, разыгранные между автомобилями категории GT в сезоне, который запомнится поклонникам марки по многим причинам