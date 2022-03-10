Это последний год для категории GTE Pro в рамках чемпионата мира по гонкам на выносливость, и по окончании сезона два гонщика завершат невероятное пятилетнее сотрудничество.





За рулем автомобиля под номером 52 молодой итальянский гонщик Антонио Фуоко присоединится к Мигелю Молине из класса AM, чтобы поддержать Ferrari в стремлении завоевать седьмой кубок конструкторов в классе Pro.