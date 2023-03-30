Два гонщика независимо друг от друга представили Ferrari на другом конце света. Наиболее значимым был Билл Лоу, импортер первого Ferrari в Австралию в 1952 году. Лоу был успешным гонщиком-любителем, занявшим третье место на Гран-при Австралии в 1929 году. Будучи страстным автолюбителем, он был очарован элегантными спортивными автомобилями Ferrari, которые начали завоевывать себе репутацию на европейских гоночных трассах в начале 50-х годов. Он пытался купить один. Энцо Феррари отказался: ведь в Австралии не было агента Ferrari.

Лоу, владелец успешной электротехнической компании, предположил, что мог бы стать импортером. Сделка была заключена, и в 1952 году в Австралию был отправлен первый Ferrari: берлинетта 212 Inter. Прежде чем выставить автомобиль на продажу, Лоу использовал его на соревнованиях по подъёму на холм. Компания WH Lowe and Co оставалась официальным австралийским импортером до 1974 года.

Другой выдающейся фигурой в австралийской истории Ferrari был английский гонщик Формулы-1 Питер Уайтхед. Йоркширец выиграл Гран-при Австралии в 1938 году, проведя за рулем ERA целую эпоху на легендарной трассе Маунт-Панорамы в Батерсте, где сейчас проводится одна из самых известных в мире гонок на легковых автомобилях. Он также был первым человеком, которому Энцо Феррари в 1949 году продал автомобиль Формулы-1, Ferrari 125. Болид, окрашенный в британский гоночный зеленый цвет, выиграл в том же году Гран-при Чехии и занял третье место на Гран-при Франции.