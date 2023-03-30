Ferrari выиграла больше Гран-при Австралии, чем любая другая команда. Михаэль Шумахер одержал серию побед благодаря хет-трику на заре 21-го века, а гонщики Ferrari Кими Райкконен и Себастьян Феттель, а также прошлогодний победитель Шарль Леклер – все стояли на верхней ступени пьедестала почета, разбрызгивая своё победное шампанское (к сожалению, французское, а не австралийское).
Гран-при Австралии относительно поздно появился в календаре чемпионата мира Формулы-1: первая чемпионская гонка состоялась в Аделаиде в 1985 году. Тем не менее, первый триумф Ferrari в Aussie GP состоялся еще в 1957 году, а Австралия, несмотря на то, что она географически максимально удалена от Италии, стала родиной для одного из первых неевропейских импортеров Ferrari.
Пилот Ferrari Лекс Дэвисон на своем 625 F1 взял клетчатый флаг, обеспечив первую победу Scuderia на Гран-при Австралии 1957 года
Два гонщика независимо друг от друга представили Ferrari на другом конце света. Наиболее значимым был Билл Лоу, импортер первого Ferrari в Австралию в 1952 году. Лоу был успешным гонщиком-любителем, занявшим третье место на Гран-при Австралии в 1929 году. Будучи страстным автолюбителем, он был очарован элегантными спортивными автомобилями Ferrari, которые начали завоевывать себе репутацию на европейских гоночных трассах в начале 50-х годов. Он пытался купить один. Энцо Феррари отказался: ведь в Австралии не было агента Ferrari.
Лоу, владелец успешной электротехнической компании, предположил, что мог бы стать импортером. Сделка была заключена, и в 1952 году в Австралию был отправлен первый Ferrari: берлинетта 212 Inter. Прежде чем выставить автомобиль на продажу, Лоу использовал его на соревнованиях по подъёму на холм. Компания WH Lowe and Co оставалась официальным австралийским импортером до 1974 года.
Другой выдающейся фигурой в австралийской истории Ferrari был английский гонщик Формулы-1 Питер Уайтхед. Йоркширец выиграл Гран-при Австралии в 1938 году, проведя за рулем ERA целую эпоху на легендарной трассе Маунт-Панорамы в Батерсте, где сейчас проводится одна из самых известных в мире гонок на легковых автомобилях. Он также был первым человеком, которому Энцо Феррари в 1949 году продал автомобиль Формулы-1, Ferrari 125. Болид, окрашенный в британский гоночный зеленый цвет, выиграл в том же году Гран-при Чехии и занял третье место на Гран-при Франции.
Крис Амон, за рулем своего Dino 246 во время Гран-при Австралии 1968 года в Мельбурне, привел команду Ferrari к нескольким победам в Тасманской серии и в чемпионате годом позже
В 1954 году он также стал первым Ferrari Формулы-1, принявшим участие в гонках Австралии и Новой Зеландии. Среди побед - трофей Леди Вигрэм из Новой Зеландии. На следующий год Уайтхед убедил Энцо Феррари предоставить ему и австралийцу Тони Гейзу, такому же как и он бывшему летчику-истребителю Второй мировой войны, пару автомобилей Формулы-1 Ferrari 625 для серии австралийских гонок.
Уайтхед регулярно участвовал в гонках в Австралии на Ferrari до 1957 года, финишируя на подиуме Гран-при Австралии и Новой Зеландии. (Он погиб на гонке спортивных автомобилей во Франции в сентябре 1958 года в возрасте 43 лет).
Десяткам местных гонщиков Уайтхед наглядно продемонстрировал изрядное гоночное мастерство Ferrari. Некоторые из лучших австралийских гонщиков впоследствии импортировали гоночные автомобили «Гарцующего жеребца».
Пилот Ferrari Герхард Бергер празднует победу на Гран-при Австралии 1987 года в Аделаиде, где Айртон Сенна занял второе место. Микеле Альборето занял третье место в составе Ferrari
Местный герой Лекс Дэвисон, в честь которого назван трофей победителя Гран-при Австралии Формулы-1, выиграл чемпионат Австралии среди пилотов 1957 года на Ferrari 625 Формулы-1 Тони Гейза. В том же году он принес Ferrari первую победу в Гран-при Австралии, повторив свой подвиг 1958 года.
За двадцать лет до того, как Гран-при Австралии получил статус чемпионата мира, Австралазия обзавелась собственной серией Формулы-1. Тасманская серия, названная в честь моря, разделяющего две страны, проходила в Австралии и Новой Зеландии в европейское межсезонье: в разгар лета Южного полушария.
В 60-х годах чемпионат стал излюбленным местом европейских команд Формулы-1 и гонщиков, стремящихся сбежать от зимы Северного полушария. Автомобили, как правило, были машинами Формулы-1 прошлого года, но с ограничением объема двигателя 2,5 литра.
Мельбурн представляет собой потрясающий фон для Гран-при Австралии 2017 года, когда пилот Ferrari Себастьян Феттель стремится к поулу
Ferrari впервые приняла участие в Тасманской серии в 1968 году. Лидер команды Формулы-1 новозеландец Крис Амон выиграл свой домашний Гран-при и занял второе место в чемпионате, уступив двукратному чемпиону мира Джиму Кларку. В 1969 году Амон стал одним из лучших. Он убедительно выиграл серию и четыре из семи гонок, включая Гран-при Австралии и Новой Зеландии.
В 70-х Тасманская серия утратила свою привлекательность для команд Формулы-1, и Гран-при Австралии стал проводить гонки в основном для местных гонщиков, выступающих за местные команды. Автомобили Формулы-1 были заменены 5-литровыми автомобилями V8 Формулы 5000.
Затем, в 1985 году, состоялся первый австралийский Гран-при Формулы-1, на котором в 1987 году Ferrari одержала победу с Герхардом Бергером. Ferrari также выиграла три из четырех последних Гран-при Австралии, и Шарль Леклер и Карлос Сайнс надеются побить этот рекорд в Мельбурне 2 апреля.