Героическая победа Ferrari в Ле-Мане в 1965 году

Это была шестая подряд победа Ferrari в Ле-Мане, седьмая победа Ferrari за восемь лет, и одна из самых известных побед производителя из Маранелло. К тому же она была совершенно неожиданной, несмотря на предполагаемое противостояние со стороны нового высокобюджетного Ford GT40.

История знаменитого соперничества станет сюжетом голливудского фильма «Форд против Феррари» с Мэттом Деймоном и Кристианом Бэйлом в главных ролях, действие которого происходило в 1966 году. Это, по сути, был третий акт их соперничества в Ле-Мане.

В первый раз, в 1964 году, Форд был полностью разгромлен. В 1965 году произошёл второй акт. Форд вернулся более сильным и жаждущим победы. Его цель была понятной, но непростой: обойти Ferrari, имеющего многолетний успех.