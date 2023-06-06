Героическая победа Ferrari в Ле-Мане в 1965 году

Поскольку к 24-часовой гонке в Ле-Мане в этом году готовится новый Ferrari 499P - награда очевидна. Победа принесет Ferrari 10-й по счёту триумф в Ле-Мане. В этом году победа была бы особенно значимой. Самой знаменитой в мире гонке спортивных автомобилей, в которой Ferrari доминировала в начале 1960-х годов, исполняется 100 лет.
Победа станет большой заявкой для новейшего автомобиля Ferrari, первого непосредственного претендента компании на победу в Ле-Мане за последние 50 лет. Тем не менее, гибридный 499P будет стремиться повторить славу, которую получила Ferrari в 1965 году.
Вспомните самые яркие моменты героической победы Ferrari в гонке «24 часа Ле-Мана» 1965 года, когда Скудерия одержала шесть побед подряд
Это была шестая подряд победа Ferrari в Ле-Мане, седьмая победа Ferrari за восемь лет, и одна из самых известных побед производителя из Маранелло. К тому же она была совершенно неожиданной, несмотря на предполагаемое противостояние со стороны нового высокобюджетного Ford GT40.
История знаменитого соперничества станет сюжетом голливудского фильма «Форд против Феррари» с Мэттом Деймоном и Кристианом Бэйлом в главных ролях, действие которого происходило в 1966 году. Это, по сути, был третий акт их соперничества в Ле-Мане.
В первый раз, в 1964 году, Форд был полностью разгромлен. В 1965 году произошёл второй акт. Форд вернулся более сильным и жаждущим победы. Его цель была понятной, но непростой: обойти Ferrari, имеющего многолетний успех.
Гонка ознаменовала собой появление новейшего автомобиля из Маранелло с двигателем V12 и четырехлитрового двигателя 330 P2, здесь во время испытаний
В победу Ford были вложены огромные деньги: в гонке приняло участие 11 машин, включая новый 7,0-литровый GT40 с мощным двигателем. Среди пилотов были американец Фил Хилл (бывший чемпион мира Ferrari) и Киви Крис Амон (который два года спустя возглавит команду Ferrari Формулы-1). На трассу вышли четыре 4,7-литровых GT40, которые хотя и были менее мощными, считались более надежными, чем новая 7,0-литровая версия, и пять автомобилей Ford с 4,7-литровым двигателем Cobra.
Чтобы не отстать, против могучих Ford выстроились 11 Ferrari. Среди них были новейшие 330 P2, выпущенные заводом в Маранелло (в числе гонщиков был действующий чемпион мира Ferrari F1 Джон Сёртис), а также более старые P1 и 250 LM, принадлежавшие различным частным владельцам Ferrari.
Одной из примечательных пар пилотов стали опытный американский гонщик Формулы-1 и спортивных автомобилей Мастен Грегори и подающая надежды звезда Формулы-1 (и будущий чемпион мира) австриец Йохен Риндт.
Чемпион мира Ferrari F1 Джон Сёртис во время гонки за рулем одного из совершенно новых спайдеров 330 P2
Они поддерживались Североамериканской гоночной командой, которой руководил американский импортер Ferrari Луиджи Чинетти - первый человек, приведший Ferrari к победе в Ле-Мане (в 1949 году). Однако их Ferrari 250 LM были, безусловно, слишком медленными, чтобы выиграть у мощного Ford V8 и более новых и продвинутых 4,0-литровых Ferrari P2 с двигателем V12. Как и ожидалось, они квалифицировались на 11-м месте, отстав на 12 секунд от самого быстрого Ford.
Фил Хилл стартовал с поула на своем 7,0-литровом Ford, опередив Ferrari P2 Сёртиса и второй GT40 с большим двигателем. Возможно, вполне предсказуемо, что в лидеры вырвался мощный Ford, за которым последовал второй 7,0-литровый Ford. Их темп был феноменальным. Впрочем, таким же было и потребление топлива. Спустя чуть больше часа они оба оказались в боксах для дозаправки.
Автомобиль-победитель гонки под номером 21, 250 LM, которым управляют американец Мастен Грегори и немецкий гонщик Йохен Риндт, на пути к победе
Ferrari вырвался вперёд. К третьему часу Ferrari заняли первые пять мест. К седьмому часу все GT40 сошли с дистанции из-за проблем с двигателем и трансмиссией. Все 11 автомобилей Ferrari продолжали гонку.
Когда в 1923 году состоялась инаугурация трассы Ле-Мана, её основатели хотели провести гонку, которая проверяла бы расход топлива (потому что чем больше машина потребляет, тем чаще ей приходится останавливаться), а также надежность и скорость. Это было доказано в 1965 году.
Но как раз в тот момент, когда Скудерия Феррари, казалось, приближалась к победе, у автомобилей P2 возникли проблемы. Ferrari всегда использовала автогонки для тестирования новых компонентов и в 1965 году она опробовала новые тормозные диски с радиальными вентиляционными слотами (которые вскоре станут обычным явлением в гонках). Они начали трескаться. Более старые и медленные Ferrari стремительно продвигались по трассе.
До и после: тихий момент ожидания для итальянца Джампьеро Бискальди, который участвовал в гонке на Ferrari 275 P2, и взрыв радости для победителей абсолютного зачета Грегори и Риндта
Через 24 часа после начала гонки клетчатый флаг опустился, когда NART Ferrari 250 LM Грегори и Риндта завершил свой 348-й круг, на пять кругов опередив ещё один 250 LM французского частника. Бельгиец на 275 GTB придёт третьим: это был финиш 1-2-3 Ferrari. Победа, достигнутая тремя аутсайдерами Ferrari.
Гонка 1965 года доказала важность надежности. Она также доказала, что Ле-Ман часто преподносит сюрпризы. И это стало последней победой Ferrari в общем зачёте в Ле-Мане в течение почти 58 лет.