Уличные трассы - особенные. Они очень сложны для водителей, так как барьеры обычно прилегают к трассе вплотную. Право на ошибку практически равно нулю.

Некоторые из наиболее значительных побед Ferrari в Формуле-1 были одержаны на уличных трассах: от триумфа Ники Лауды в Монако в 1975 году до домашней победы Жиля Вильнева в Монреале в 1978 году и лидерства Михаэля Шумахера на Гран-при Австралии 2004 года в Мельбурне.

Первое и второе места Ferrari на Гран-при Сингапура 2019 года стали одной из лучших побед Скудерии на уличных трассах, в том числе и потому, что она была совсем неожиданной.

Сингапур также является одной из самых лучших городских трасс. Она вьётся вокруг гавани и стала первой ночной гонкой GP, что усилило зрелищность. Самым успешным гонщиком на трассе Marina Bay стал Себастьян Феттель, одержавший пять побед, включая его дебютный сезон за Ferrari в 2015 году.





Тем не менее, когда в середине сентября 2019 года чемпионат F1 направился в Сингапур, немногие эксперты давали шансы Ferrari. Справедливо отметить, что одарённый дебютант Леклер, которому тогда был всего 21 год, был на волне успеха, одержав свою первую победу в Формуле-1 в Спа в начале того же месяца и снова выиграв в Монце неделю спустя.