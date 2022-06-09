Трасса Баку, проходящая по средневековым улочкам и принимающая на этой неделе Гран-при Азербайджана, считается одной из лучших уличных трасс в мире. Это самая длинная трасса, чуть более шести километров, и самая скоростная, включающая в себя самую длинную в Формуле-1 прямую протяженностью 2,2 км. Максимальная скорость составляет около 360 км/ч или 225 миль в час. Фон трассы, особенно её узкая часть у стен Старого города, является одним из самых живописных в F1. Только уличная трасса Монако, самая известная в мире, дарит более захватывающую атмосферу.
Скудерия Ferrari доминировала на 12-м Гран-при Сингапура, где Себастьян Феттель и Шарль Леклер финишировали первым и вторым
Уличные трассы - особенные. Они очень сложны для водителей, так как барьеры обычно прилегают к трассе вплотную. Право на ошибку практически равно нулю.
Некоторые из наиболее значительных побед Ferrari в Формуле-1 были одержаны на уличных трассах: от триумфа Ники Лауды в Монако в 1975 году до домашней победы Жиля Вильнева в Монреале в 1978 году и лидерства Михаэля Шумахера на Гран-при Австралии 2004 года в Мельбурне.
Первое и второе места Ferrari на Гран-при Сингапура 2019 года стали одной из лучших побед Скудерии на уличных трассах, в том числе и потому, что она была совсем неожиданной.
Сингапур также является одной из самых лучших городских трасс. Она вьётся вокруг гавани и стала первой ночной гонкой GP, что усилило зрелищность. Самым успешным гонщиком на трассе Marina Bay стал Себастьян Феттель, одержавший пять побед, включая его дебютный сезон за Ferrari в 2015 году.
Тем не менее, когда в середине сентября 2019 года чемпионат F1 направился в Сингапур, немногие эксперты давали шансы Ferrari. Справедливо отметить, что одарённый дебютант Леклер, которому тогда был всего 21 год, был на волне успеха, одержав свою первую победу в Формуле-1 в Спа в начале того же месяца и снова выиграв в Монце неделю спустя.
Первое и второе места Скудерии стали 84-м финишем Ferrari в Формуле-1
Тем не менее, трасса в Сингапуре совсем другая. Ferrari SF90 идеально подходил для скоростных трасс, таких как Спа и Монца, где первостепенное значение имеют мощность и скорость болида на прямой. Трасса Сингапура, как и большинство современных уличных трасс, более узкая, менее скоростная и ухабистая. Безоговорочный лидер чемпионата, Льюис Хэмилтон из Mercedes был несомненным фаворитом гонки, а Макс Ферстаппен также уверенно чувствовал себя на трассе, которая идеально подходила для его Red Bull. И если Леклер был в отличной форме, то его товарищ по команде Феттель выступил ниже своих возможностей: ни одной победы за весь год, а его новый товарищ по команде неизменно превосходил его.
Мало кто из экспертов давал Феррари высокие шансы на успех, ещё меньше было тех, кто верил в победу Феттеля.
Ferrari привезла в Сингапур обновленный SF90, аэродинамические характеристики которого были значительно улучшены. Автомобиль, не обладавший хорошим сцеплением с дорогой или балансом на медленных трассах, внезапно получил всё это. Результаты квалификации подтвердили эффективность конструктивных изменений. Ferrari Леклера проехал вокруг залива Марина быстрее, чем кто-либо другой, и на долю секунды быстрее, чем выбранный чемпион Хэмилтон. Но, к удивлению, отстающий Феттель стал третьим, обогнав фаворита квалификации Ферстаппена.
Блестящая стратегия пит-стопа стала ключевым моментом в определении победителей Гран-при Сингапура 2019 года
По сути, гонка была выиграна в боксах, как это иногда бывает на Гран-при. Под чернильно-черным небом в лучах прожекторов Леклер вырвался в лидеры с поул-позиции, без труда удержав преимущество, несмотря на усиливающийся износ шин. Товарищ по команде Феттель рано заехал на пит-стоп на третьей позиции. Это был гениальный тактический ход.
Пока Леклер и Хэмилтон боролись за второе место на изношенной резине, Феттель рванул вперёд. К тому времени, когда все лидеры заехали на пит-стоп, Феттель сильно увеличил отрыв от Леклера. Как и в случае на Гран-при Монако две недели назад, искусный подрез позволил выиграть гонку, и снова бедняга Леклер проиграл.
В отличие от недавнего Гран-при Монако, на этот раз это была победа Ferrari с первым и вторым местами, а Феттель сдержал натиск Леклера. Это была последняя победа Феттеля в Формуле-1 для Ferrari. Для Леклера приключение только начиналось.