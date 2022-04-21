В это воскресенье в Имоле пройдет Гран-при Эмилии-Романьи. Пилот Ferrari Шарль Леклер уверенно лидирует в чемпионате мира 2022 года, а Ferrari значительно увеличила преимущество в Кубке конструкторов. Ferrari пока доминирует в этом сезоне: самый быстрый пилот, самый лучший автомобиль.
Параллели с тем, что было 22 года назад, очевидны. Сейчас, как и тогда, Ferrari переживает возрождение F1. Сейчас, как и тогда, молодой гонщик видит перед собой возможность присоединиться к плеяде выдающихся чемпионов мира Ferrari.
Прошло 15 лет с тех пор, как гонщик Ferrari последний раз становился чемпионом. С 2000 года прошёл 21 год, хотя за это время было завоёвано три конструкторских титула, что смягчает разочарование.
В 2022 году Шарль Леклер смотрит в историю также, как Михаэль Шумахер 22 года тому назад.
С небольшим допущением Михаэль Шумахер является самым успешным гонщиком Ferrari F1 всех времен: 72 победы в GP и пять чемпионских титулов
Гран-при Сан-Марино в Имоле, состоявшийся 9 апреля 2000 года, стал третьим этапом гонки за звание чемпиона мира. Шумахер, завоевавший трассу Эмилия-Романья к востоку от Болоньи, видел перед собой хет-трик побед в Гран-при. Немец выиграл в Австралии и Бразилии, хотя действующий двукратный чемпион мира Мика Хаккинен завоевал поул в обеих гонках на своем McLaren-Mercedes. В обоих чемпионатах у Хаккинена были проблемы с надежностью автомобиля. Это означало, что Шумахер уверенно лидировал в чемпионате в Имоле. И снова прослеживаются очевидные параллели с 2022 годом и действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном.
Имола занимает особое место в истории Ferrari, а Международный автодром Энцо и Дино Феррари — это место, где Скудерия любит побеждать
Имола занимает особое место в истории Ferrari. Во-первых, это Италия, поэтому, как и в Монце, тифози будут поддерживать и махать красными флажками. Не менее важно и то, что трасса названа в честь основателя Ferrari и его сына. Международный автодром Энцо и Дино Феррари — это место, где Ferrari любит побеждать.
Вернувшись в Имолу в 2000 году, Шумахер был разочарован после того, как Хаккинен снова его дисквалифицировал. Он начал гонку со второго места в стартовой решетке, финишировал вторым в начале гонки, а затем упорно сражался с Летающим финном. Когда Хаккинен сделал свой второй запланированный пит-стоп, он увидел для себя шанс, «очень сильно нажал», чтобы увеличить отрыв, и остался впереди после своей второй молниеносной остановки. Он отвоевал чуть больше секунды.
Три победы из трех, и Ferrari, похоже, готовится к своему первому чемпионату мира среди пилотов после Джоди Шектера в 1979 году. Но Формула-1 редко бывает предсказуемой… Хаккинен дал отпор, выиграл четыре гонки, а в сентябре на итальянском Гран-при в чемпионской гонке лидировал Макларен. Ситуация в Формуле-1 может быстро измениться, и Шарль Леклер, несомненно, это знает.
Начав гонку со второго места в стартовой решетке, Шумахер выиграл ее более чем на секунду
К счастью для Скудерии, в Монце Шумахер привел своего товарища по команде Рубенса Баррикелло к Ferrari 1-2. Непредсказуемый немец выиграл оставшиеся три Гран-при, закончив чемпионат своим первым титулом чемпиона мира за Ferrari.
Это был его первый из пяти последовательных чемпионских титулов Скудерии. С небольшим допущением он является самым успешным гонщиком Ferrari F1 всех времен: 72 победы в GP и пять чемпионских титулов. Ники Лауда с его 15 победами и двумя титулами чемпиона мира находится далеко позади.
В чемпионате 2000 года он был близок к тому, чтобы одержать победу. Для сравнения, в 2001 году он обеспечил себе полное доминирование. Шумахер выиграл девять гонок и набрал в два раза больше очков, чем его ближайший соперник. Его последняя победа в чемпионате 2004 года была еще более убедительной: он выиграл 12 из первых 13 гонок и выиграл 13 гонок из 18.
Он выступал за Ferrari еще два сезона, завершив карьеру в конце 2006 года. Он взял на себя роль супер-ассистента команды, прежде чем присоединиться к новой команде F1 Mercedes-Benz. В 2013 году, всего за несколько недель до своего 45-летия, он получил серьезную травму головного мозга после падения во время катания на лыжах и до сих пор реабилитируется.