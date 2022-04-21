В это воскресенье в Имоле пройдет Гран-при Эмилии-Романьи. Пилот Ferrari Шарль Леклер уверенно лидирует в чемпионате мира 2022 года, а Ferrari значительно увеличила преимущество в Кубке конструкторов. Ferrari пока доминирует в этом сезоне: самый быстрый пилот, самый лучший автомобиль.

Параллели с тем, что было 22 года назад, очевидны. Сейчас, как и тогда, Ferrari переживает возрождение F1. Сейчас, как и тогда, молодой гонщик видит перед собой возможность присоединиться к плеяде выдающихся чемпионов мира Ferrari.

Прошло 15 лет с тех пор, как гонщик Ferrari последний раз становился чемпионом. С 2000 года прошёл 21 год, хотя за это время было завоёвано три конструкторских титула, что смягчает разочарование.





В 2022 году Шарль Леклер смотрит в историю также, как Михаэль Шумахер 22 года тому назад.

