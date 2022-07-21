«Гонка века» началась с разногласий и закончилась тем, что 24-летний англичанин Майк Хоторн выиграл свой первый Гран-при на Ferrari. Гран-при Франции 1953 года включал в себя гоночный поединок между молодым одарённым Хоторном и опытным Хуан Мануэлем Фанхио, величайшим гонщиком 50-х годов, за рулем Maserati.
Они часто уступали лидерство друг другу на протяжении большей части гонки, меняясь местами на каждом повороте, и обгоняя других гонщиков. После отмашки клетчатого флага, 500 км и двух с тремя четвертями часов бешеной гонки колесо к колесу, первые три машины разделяло всего 1,4 секунды.
Гонка была невероятной: Хоторн и Фанхио ноздря в ноздрю мчались к финишной прямой
Гран-при проходил на трассе Реймс, известной своими длинными прямыми участками и очень высокими скоростями. Удивительно, но гонка того года началась всего через три часа после финиша 12-часового марафона спортивных автомобилей, в котором участвовали некоторые гонщики GP, в том числе Луиджи Виллорези из Ferrari и подающий надежды Стирлинг Мосс, который и победил.
Лидирующий Ferrari 375 MM был дисквалифицирован в 12-часовой гонке за предполагаемый запуск с толчка и за то, что слишком рано погасил фары. Скудерия протестовала, и многие зрители недовольно гудели. Ferrari пригрозила бойкотировать чемпионат. После отчаянных звонков между Маранелло и Реймсом Ferrari согласилась участвовать в гонке и показала нам одну из самых тесных гонок в истории Гран-при.
Альберто Аскари, здесь во время своего дебюта в Формуле-1 несколькими годами ранее, выиграл все три предыдущие гонки до того, как Ferrari отправилась во Францию в 1953 году
В сезоне чемпионата мира 1953 года, как и в 1952 году, автомобили выступали по правилам Формулы-2, а не Формулы-1. Организаторы Гран-при были озабочены тем, что только у Ferrari была по-настоящему конкурентоспособная машина Формулы-1, таким образом, изменив правила, чтобы привлечь больше команд, они надеялись сделать гонки более тесными.
В 1952 и 1953 годах Ferrari была представлена моделью Tipo 500 с четырехцилиндровым двигателем Aurelio Lampredi объемом 2,0 литра с максимально допустимой мощностью. Основным соперником Скудерии была Maserati, которая базировалась недалеко от Модены. К сожалению для организаторов, переход на правила Формулы-2 не предотвратил явное превосходство Ferrari. В течение двух лет, когда гран-при чемпионата проводились по правилам Формулы-2, Ferrari выиграла 14 гонок из 15.
Действующий чемпион мира Альберто Аскари выиграл все три предыдущие гонки до того, как команды отправились во Францию. Для Реймса Скудерия представила четыре машины с пилотами Аскари, Виллорези, бывшим чемпионом мира Нино Фарина и молодым Хоторном. Против них объединились четыре Maserati и их пилоты, включая Фанхио и бывшую звезду Ferrari Хосе Фройлана Гонсалеса. Были также английские Connaught, Cooper и HWM, и французские Gordini, но ни у одного из них не было больших шансов против мощи двух итальянских команд.
Знаменитый пилот Ferrari и, возможно, величайший гонщик 50-х Хуан Мануэль Фанхио ехал на Maserati, когда Хоторн обогнал его на финишной прямой
Хоторн стартовал с седьмого места на стартовой решетке. На трассе Реймса с её длинными прямыми участками обгон не представлял особой сложности, и поэтому порядок гонки постоянно менялся. На протяжении большей части состязания битву за лидерство вели семь машин, прежде чем Хоторн и Фанхио оторвались, а Аскари и Гонсалес боролись за третье место. За два круга до финиша Хоторн и Фанхио ноздря в ноздрю мчались к финишной прямой. Как только опустился клетчатый флаг, гонщики расположились в следующем порядке: Хоторн, Фанхио, Гонсалес и Аскари.
Это был второй триумф Ferrari на старейшем этапе чемпионата мира. В этом году Шарль Леклер и Карлос Сайнс надеются довести этот показатель до 18 (самый высокий показатель для любого производителя). Он стал началом успешной карьеры Хоторна в Ferrari, кульминацией которой стала победа в чемпионате мира 1958 года. Однако, англичанин, известный своими гонками в галстуке-бабочке, был глубоко потрясён смертью своего друга и товарища по команде Питера Коллинза, который погиб на Гран-при Германии в том же году. Он прекратил участвовать в гонках в конце сезона. Пережив опасные моменты гонок Гран-при, он погиб в автокатастрофе в Англии через три месяца после выхода на пенсию, в возрасте всего 29 лет.