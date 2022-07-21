В сезоне чемпионата мира 1953 года, как и в 1952 году, автомобили выступали по правилам Формулы-2, а не Формулы-1. Организаторы Гран-при были озабочены тем, что только у Ferrari была по-настоящему конкурентоспособная машина Формулы-1, таким образом, изменив правила, чтобы привлечь больше команд, они надеялись сделать гонки более тесными.

В 1952 и 1953 годах Ferrari была представлена моделью Tipo 500 с четырехцилиндровым двигателем Aurelio Lampredi объемом 2,0 литра с максимально допустимой мощностью. Основным соперником Скудерии была Maserati, которая базировалась недалеко от Модены. К сожалению для организаторов, переход на правила Формулы-2 не предотвратил явное превосходство Ferrari. В течение двух лет, когда гран-при чемпионата проводились по правилам Формулы-2, Ferrari выиграла 14 гонок из 15.

Действующий чемпион мира Альберто Аскари выиграл все три предыдущие гонки до того, как команды отправились во Францию. Для Реймса Скудерия представила четыре машины с пилотами Аскари, Виллорези, бывшим чемпионом мира Нино Фарина и молодым Хоторном. Против них объединились четыре Maserati и их пилоты, включая Фанхио и бывшую звезду Ferrari Хосе Фройлана Гонсалеса. Были также английские Connaught, Cooper и HWM, и французские Gordini, но ни у одного из них не было больших шансов против мощи двух итальянских команд.