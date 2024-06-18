Ferrari Tribute в автогонке «1000 Miglia 2024»

Для участия в этом особенном гранд-туре была представлена кавалькада моделей Ferrari, от пары автомобилей Ferrari Dino 246 GT 1972 года, трёх Ferrari Testarossa и одного 512BB 1978 года до современных спортивных автомобилей, включая пять SF90 Spider, четыре 812 Superfast и суперкар LaFerrari. Великие и славные автомобили из Маранелло собрались в полном составе на гонке «1000 Miglia Ferrari Tribute» 2024 года.
В этом году исполнилось 97 лет со дня открытия гонки «Mille Miglia», которая в наши дни, к счастью, проходит гораздо более спокойно. Современная гонка «Mille Miglia» протяжённостью 2 000 км в два раза превышает дистанцию первоначальной гонки и длится пять дней, давая участникам возможность насладиться своими «Гарцующими жеребцами», а также лучшими дорогами и достопримечательностями Северной Италии.
На первом этапе пробега Ferrari Tribute 2024 автомобили-участники отправились из Изео в Турин. Маршрут пролегал по очаровательным мощеным улочкам Бергамо, пересекая провинцию Новара и петляя мимо зеркальных озер и живописных деревушек на вершинах холмов. Прибытие в промышленный город Турин поздно вечером ознаменовало завершение замечательного первого дня.
Второй день тура начался рано утром следующего дня, когда автомобили покинули Турин и направились в исторический тосканский город Лукка. Двигаясь на юг вдоль мерцающего лигурийского побережья, процессия автомобилей остановилась в Рапалло, чтобы пообедать на берегу моря, а затем продолжила путь по великолепному побережью на юг и в сумерках прибыла в Лукку для второй остановки на ночь в сопровождении симфонии двигателей Ferrari, звуки которой отражались от прекрасно сохранившихся стен города эпохи Возрождения.
Продолжая двигаться в южном направлении, на третий день все отправились в Рим. Проехав почти 400 км по прибрежным шоссе и извилистым просёлочным дорогам, автомобили Ferrari Tribute промчались через красивые средневековые прибрежные города Розиньяно-Мариттимо и Биббона, затем направились вглубь страны, в небольшую рыбацкую деревушку Марта, расположенную на берегу озера Больсена, и далее в столицу Италии, чтобы успеть на парад Ferrari Tribute в центре города.
На четвертый день болиды Ferrari Tribute стартовали с обратной петли трассы, направляясь из Рима на север, чтобы преодолеть 400 км до Сан-Ладзаро-ди-Савена, расположенного на южной окраине Болоньи. Проехав по великолепной сельской местности Умбрии через города Амелия, Орвието и Пассиньяно-суль-Тразимено, мы достигли конечного пункта назначения в 20.15, как раз к заслуженному ужину и раннему отходу ко сну.
И этот ранний ночной отдых будет вполне оправданным, ведь пятый и последний этап тура начнется еще раньше. Выехав из Болоньи с восходом солнца, автомобили Ferrari Tribute отправились в Брешию, на родину гонки «Mille Miglia». Именно здесь молодые графы Франческо Маццотти и Аймо Маджи основали легендарную шоссейную гонку в 1927 году. Прибыв в Брешию сразу после полудня, грандиозный парад автомобилей Ferrari Tribute на главной городской улице Viale Venezia ознаменовал окончание тура.
Пять дней великолепного вождения по маршруту, пролегающему по лучшим дорогам с лучшими пейзажами и с чистейшей итальянской атмосферой. В лучших автомобилях Ferrari, как старых, так и новых. Сегодня гонка «Mille Miglia», возможно, не такая безумная, как в первые дни своего существования, но чтобы познакомиться с лучшими местами Италии и лучшими автомобилями Ferrari, более запоминающегося способа не найти.