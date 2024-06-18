Ferrari Tribute в автогонке «1000 Miglia 2024»

Для участия в этом особенном гранд-туре была представлена кавалькада моделей Ferrari, от пары автомобилей Ferrari Dino 246 GT 1972 года, трёх Ferrari Testarossa и одного 512BB 1978 года до современных спортивных автомобилей, включая пять SF90 Spider, четыре 812 Superfast и суперкар LaFerrari. Великие и славные автомобили из Маранелло собрались в полном составе на гонке «1000 Miglia Ferrari Tribute» 2024 года.

В этом году исполнилось 97 лет со дня открытия гонки «Mille Miglia», которая в наши дни, к счастью, проходит гораздо более спокойно. Современная гонка «Mille Miglia» протяжённостью 2 000 км в два раза превышает дистанцию первоначальной гонки и длится пять дней, давая участникам возможность насладиться своими «Гарцующими жеребцами», а также лучшими дорогами и достопримечательностями Северной Италии.