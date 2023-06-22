Ferrari Tribute в автогонке 1000 Miglia 2023

Гонка Ferrari Tribute 2023 года повторяет оригинальный маршрут Брешиа - Рим и обратно и длится пять дней. Первый день начался на берегу озера Гарда в элегантном городке Дезенцано-дель-Гарда, затем автомобили отправились на юг, в историческое сердце Ferrari - Имолу. Когда по улицам эхом разносится звук мощных двигателей Ferrari, однофамильцы знаменитой трассы Международного автодрома Энцо и Дино могли бы гордиться тем, что их наследие продолжает жить.

Первый день завершился в курортном городе Милано-Мариттима на Адриатическом море с ночёвкой в Римини. На второй день гонщики Ferrari Tribute продолжили путь по Адриатическому побережью Италии, затем пронеслись по воздушным просторам вокруг Фермо, пообедали в Асколи-Пичено и закончили свой путь, как и положено всем дорогам, в Риме.

Гонка «1000 Miglia» - это всегда сборник оживших открыток, но этот прибрежный этап был захватывающим до крайности. Старые и новые Ferrari привнесли еще больше жизни и настроения в величественные пейзажи.