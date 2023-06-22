Ferrari Tribute в автогонке 1000 Miglia 2023

В этом году пятидневная 2000-километровая гонка 1000 Miglia Ferrari Tribute вновь стала свидетелем впечатляющего количества «Гарцующих жеребцов», прибывших со всех четырех сторон света.
Автомобили, представленные во время гран-тура, включали модели от таких почитаемых легендарных автомобилей, как Ferrari Dino 246 GT 1972 года и Ferrari F40 1992 года, до более современных суперкаров из Маранелло, таких как берлинетты F12, Ferrari California и фантастический 812 Competizione Aperta.
С начала проведения автогонки «Mille Miglia» прошло почти столетие; если точнее, то 96 лет назад первые смельчаки воплотили в жизнь идею автогонок, проложив тысячемильную трассу от Брешии до Рима и обратно на самых быстрых автомобилях, которые они только смогли найти.
Окунитесь в красоту события Ferrari Tribute в автогонке 1000 Miglia в роли «Гарцующих жеребцов», которые путешествуют из прошлого в настоящее из Брешии в Рим и обратно
Гонка Ferrari Tribute 2023 года повторяет оригинальный маршрут Брешиа - Рим и обратно и длится пять дней. Первый день начался на берегу озера Гарда в элегантном городке Дезенцано-дель-Гарда, затем автомобили отправились на юг, в историческое сердце Ferrari - Имолу. Когда по улицам эхом разносится звук мощных двигателей Ferrari, однофамильцы знаменитой трассы Международного автодрома Энцо и Дино могли бы гордиться тем, что их наследие продолжает жить.
Первый день завершился в курортном городе Милано-Мариттима на Адриатическом море с ночёвкой в Римини. На второй день гонщики Ferrari Tribute продолжили путь по Адриатическому побережью Италии, затем пронеслись по воздушным просторам вокруг Фермо, пообедали в Асколи-Пичено и закончили свой путь, как и положено всем дорогам, в Риме.
Гонка «1000 Miglia» - это всегда сборник оживших открыток, но этот прибрежный этап был захватывающим до крайности. Старые и новые Ferrari привнесли еще больше жизни и настроения в величественные пейзажи.
Возбужденные поклонники Ferrari смогли увидеть такие модели, как Testarossa, F12berlinetta, Dino 246 GT, 812 Competizione и классический F40 начала 90-х
Для старта в 5 утра на третий день, который стал самым длинным этапом гонки Ferrari Tribute, потребовалось много чашек эспрессо. Проехав более 300 миль, водители выехали из Рима. SF90 неземной красоты бесшумно крался по древнему городскому пейзажу Рима на электротяге, создавая разительный контраст с рядами по шести, восьми и двенадцати цилиндров, которые окружали его.
Затем автомобили помчались в глубь Тосканы мимо средневековой Сиены и безошибочно узнаваемой Флоренции, устремляясь в горы к извилистому перевалу Абетоне. Перевал, одна из лучших дорог в Италии, предлагал крутые повороты и захватывающие виды, по мере того как участники гонки Tribute поднимались все выше и выше, перекликаясь с эхом скал и будучи на вершине счастья от возбуждения.
В этот долгий день эпических мест, немногие из них были столь же впечатляющими, как Модена. Родной город Энцо Феррари и с 1929 года - база для Скудерии Феррари и всего того, чем впоследствии стала марка Ferrari.
Маршрут, пройденный Tribute, был частично основан на оригинальной трассе «Mille Miglia», где водители проезжали от озера Гарда до Рима, через Парму и Милан и, наконец, заканчивали в Брешии
Маршрут третьего дня был одновременно историческим и красивым, но и настоящим испытанием на выносливость: он начинался в 5 утра и заканчивался в 9 вечера в Сальсомаджоре-Терме, недалеко от Пармы. Конечно, это было ничто по сравнению с оригинальными участниками гонки «Mille Miglia». Пьеро Таруффи прославился тем, что стал победителем гонки «Mille Miglia» 1957 года на Ferrari 315 S, проехав 993 мили за 10 часов, 27 минут и 47 секунд. Всё-таки водители были уставшими, но счастливыми, когда добрались до остановки.
Четвёртый день начался стремительно: автомобили Ferrari Tribute понеслись на запад по извилистому маршруту через регион Ломбардия, который пролегал до самого Асти, чтобы почувствовать альпийский бриз с гор за Турином, затем маршрут повернул на северо-восток и вернулся к финишной точке в Милане.
Одной из действительно запоминающихся остановок для участников стала трасса Imola Circuit, известная как Международный автодром Энцо и Дино Феррари, названная в честь основателя Ferrari и его сына. Вид автомобилей на выставке, несомненно, заставил бы пару гордиться собой
Большая часть маршрута была пройдена и пятый день стал завершающим этапом: автомобили проехали от готических арок Милана до финишной точки в красивой исторической Брешии - родном городе первой группы аристократов, которые основали гонку «Mille Miglia». С тех пор этот город остается родиной легендарной автогонки.
Автомобили Ferrari Tribute 1000 Miglia - это великолепное воплощение более чем пятидесятилетней эволюции Ferrari. Бурная, до боли красивая демонстрация механического мастерства на трассе, олицетворяющей итальянский автомобильный пыл. Нет лучшего мероприятия, чтобы по-настоящему насладиться чистой радостью движения марки Ferrari; прошлого, настоящего и будущего.