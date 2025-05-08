Страсть
Журнал Ferrari Выпуск № 66
Новый 66-й выпуск журнала Ferrari выходит в полностью обновленном формате с новой графикой, новым содержанием и на ещё более качественной бумаге.
Среди множества новых элементов есть один исторически первый: обложка, посвященная силовому агрегату. 10-страничный очерк, посвящённый силовому агрегату суперкара F80 — самому мощному из когда-либо устанавливаемых на дорожные автомобили Ferrari, — подробно описывает работу необычного двигателя, воссозданного с помощью потрясающей компьютерной графики.
Новая графика улучшает качество фотографий, сопровождающих новый контент, и делает его еще более зрелищным. В числе публикаций - статья «Мое место», где известный автор приглашает читателей в путешествие по их любимым местам за рулем Ferrari. В этом выпуске удостоенный множества наград писатель Марко Миссироли предлагает экскурсию по необычному, залитому дождями Римини.
Не менее интересен и новый раздел «Наследие», посвященный Энни Суабо — одной из первых женщин-автогонщиц, которая участвовала в гонках и побеждала на легендарном Ferrari 250 GTO. В центре внимания оказалась и другая женщина-пилот, которая провела тест-драйв на спайдере 12Cilindri специально для журнала. Майя Вейг, восходящая звезда Академии пилотов Ferrari, делится впечатлениями от управления новым автомобилем V12 с открытым верхом по извилистым дорогам вокруг озера Гарда.
Еще одна выдающаяся статья представляет собой эксклюзивное интервью с Шарлем Леклером, в котором он рассказывает о трудностях и победах своего первого десятилетия в составе Скудерии Феррари. Бесспорными звездами гоночного раздела являются три автомобиля 499P, занявшие призовые места в первой гонке чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA 2025 года в Катаре. Этот знаменательный результат (первый для Ferrari за более чем полвека) воплощается в жизнь благодаря подробному повествованию и изображениям, заряженным адреналином.
Вас ждет также множество других интересных историй: от последней коллекции модной одежды до репортажа, посвященного 20-летию эксклюзивной программы XX Programme, и репортажа со специального Corso Pilota в Чили, где чемпион мира по гонкам на выносливость FIA Мигель Молина был инструктором группы счастливчиков-поклонников Ferrari.
Теперь журнал Ferrari, объем которого составляет уже 160 страниц, предлагает подписчикам еще более насыщенный и интересный контент.