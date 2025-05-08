Журнал Ferrari Выпуск № 66

Еще одна выдающаяся статья представляет собой эксклюзивное интервью с Шарлем Леклером, в котором он рассказывает о трудностях и победах своего первого десятилетия в составе Скудерии Феррари. Бесспорными звездами гоночного раздела являются три автомобиля 499P, занявшие призовые места в первой гонке чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA 2025 года в Катаре. Этот знаменательный результат (первый для Ferrari за более чем полвека) воплощается в жизнь благодаря подробному повествованию и изображениям, заряженным адреналином.

Вас ждет также множество других интересных историй: от последней коллекции модной одежды до репортажа, посвященного 20-летию эксклюзивной программы XX Programme, и репортажа со специального Corso Pilota в Чили, где чемпион мира по гонкам на выносливость FIA Мигель Молина был инструктором группы счастливчиков-поклонников Ferrari.

Теперь журнал Ferrari, объем которого составляет уже 160 страниц, предлагает подписчикам еще более насыщенный и интересный контент.