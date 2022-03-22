Уникальный автомобиль категории Gran Turismo 250 GT Competizione Tour de France 1956 года, созданный дизайнером и производителем кузовов Серджио Скальетти, составил компанию модели ограниченной серии 250 GT Cabriolet 1959 года, над которой работало кузовное ателье Pininfarina: он является прекрасным примером Ferrari, предназначенной для гламурных окрестностей Лазурного берега и Калифорнии, а также для повседневной жизни ведущих актеров и международно известных светских личностей, таких как Барбара Хаттон.

В дополнение к классическим автомобилям на выставке представлены образцы необыкновенного мастерства, процветавшего в Ferrari в период с 1940-х по 1960-е годы. В те времена для изготовления автомобилей в соответствии с видением дизайнера кузовостроители создавали эталонный образец для определения окончательного силуэта машины. Металлическим листам (в Ferrari использовался в основном алюминий) вручную придавалась форма, а затем они «сшивались» вместе. Посетители могут увидеть один из таких образцов на выставке: оригинальный «mascherone» (деревянный макет) Ferrari 500 Mondial 1953 года.

В ознаменование 75-летия компании выставка «Ferrari Forever» рассказывает историю традиций неподвластного времени совершенства, в стремлении к которому продолжатся поиски инноваций и эволюция. Она также послужит напоминанием о том, что каждая Ferrari обладает врожденным потенциалом превратиться в будущем в классический автомобиль.

