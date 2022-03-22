В прошлом году подразделение Ferrari Classiche отпраздновало свое 15-летие. С момента основания в 2006 году отдел занимается реставрацией, техническим обслуживанием и проверкой подлинности «Гарцующих жеребцов» всех возрастов, включая редкие легенды, такие как 412P, одержавшая победу в «24 часах Дейтоны» в 1967 году и 357 F1 — первая Ferrari, ставшая чемпионом гонки «Формула-1».
Подразделение Classiche находится на территории завода, где 12 марта 1947 года Энцо Феррари завел двигатель 125 S, первого автомобиля, которому он дал свое имя, задав курс на 75 лет мастерства, самоотверженности, традиций и инноваций Ferrari.
Оригинальный «mascherone» Ferrari 500 Mondial 1953 года
По сути, это означает, что у сотрудников подразделения есть доступ к историческому архиву Ferrari — прекрасно сохранившемуся собранию сборочных чертежей всех автомобилей, выпущенных компанией начиная с 1947 года. Благодаря этой документации специалисты могут не только гарантировать, что восстановление машины будет выполнено в соответствии с теми же техническими характеристиками, что и при ее первоначальном производстве, но и использовать рабочие чертежи для создания отдельных деталей для проектов реставрации, которые в противном случае было бы невозможно найти.
На выставке представлено пятнадцать автомобилей Ferrari, некоторые из которых отреставрированы самим отделом Classiche, и все они являются настоящим историческим воплощением спортивного духа марки
Подразделение Ferrari Classiche закрыто для публики, что делает выставку «Ferrari Forever» неповторимым событием. Здесь представлены все аспекты уникальной работы отдела: от сертификата подлинности (его могут получить все дорожные и спортивные автомобили, а также спортпрототипы Ferrari старше 20 лет) до технического обслуживания, проводимого высококвалифицированными специалистами, которые хранят секреты двигателей Ferrari и обладают глубокими знаниями о специфических чертах каждой модели.
Конечно, ни одна выставка Ferrari не может обойтись без автомобилей марки, и пятнадцать экспонатов, некоторые из которых были отреставрированы подразделением Classiche, являются настоящим воплощением спортивной души компании в разные периоды ее истории.
Выставка Ferrari Classiche закрыта для публики, что делает выставку «Ferrari Forever» по-настоящему уникальным событием
Уникальный автомобиль категории Gran Turismo 250 GT Competizione Tour de France 1956 года, созданный дизайнером и производителем кузовов Серджио Скальетти, составил компанию модели ограниченной серии 250 GT Cabriolet 1959 года, над которой работало кузовное ателье Pininfarina: он является прекрасным примером Ferrari, предназначенной для гламурных окрестностей Лазурного берега и Калифорнии, а также для повседневной жизни ведущих актеров и международно известных светских личностей, таких как Барбара Хаттон.
В дополнение к классическим автомобилям на выставке представлены образцы необыкновенного мастерства, процветавшего в Ferrari в период с 1940-х по 1960-е годы. В те времена для изготовления автомобилей в соответствии с видением дизайнера кузовостроители создавали эталонный образец для определения окончательного силуэта машины. Металлическим листам (в Ferrari использовался в основном алюминий) вручную придавалась форма, а затем они «сшивались» вместе. Посетители могут увидеть один из таких образцов на выставке: оригинальный «mascherone» (деревянный макет) Ferrari 500 Mondial 1953 года.
В ознаменование 75-летия компании выставка «Ferrari Forever» рассказывает историю традиций неподвластного времени совершенства, в стремлении к которому продолжатся поиски инноваций и эволюция. Она также послужит напоминанием о том, что каждая Ferrari обладает врожденным потенциалом превратиться в будущем в классический автомобиль.