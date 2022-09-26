Мечтать о том, как сделать недостижимое возможным, — это кредо, которое проходит красной нитью через всю историю Ferrari.
Когда послевоенная Европа начала восстанавливаться за счёт массового выпуска серийных автомобилей, основатель Энцо Феррари осмелился мечтать о том, чтобы его любимые скачущие жеребцы считались самыми лучшими гоночными машинами ручной сборки в мире.
И эта мечта, которую Энцо Феррари сделал возможной благодаря десятилетиям страсти, мастерства и вдохновения, теперь воплощается в модной коллекции Ferrari Весна / Лето 2023.
Эта третья коллекция Ferrari от креативного директора Рокко Ианноне представляет собой последнюю главу истории, которая началась в июне 2021 года в Маранелло с захватывающего шоу, организованного на сборочных линиях V12, и продолжилась презентацией коллекции Осень/Зима 2022-23 в Милане в прошлом году.
История стиля, инноваций и совершенства, которую Ferrari рассказывает в течение 75 лет и которая отражается во всем, что делает компания.
Показ мод, который состоялся в Театре Лирико Джорджо Габера в Милане, вращается вокруг темы мечты. Показ сопровождался художественным фильмом «Мечта фантазёров», снятым в сотрудничестве с итало-канадским режиссером Флорией Сигизмонди и с участием Тейлора Хилла и Элтона Мейсона.
Некоторые наряды из модной коллекции Весна / Лето 2023, в которой пошив, спецодежда и гонки сосуществуют, представляя разные души Ferrari
Основываясь на экспериментальных стилевых кодах двух предыдущих коллекций, новые изделия продолжают черпать вдохновение из гоночного наследия «Гарцующего жеребца»; сделано переосмысление культового силуэта Ferrari, но на этот раз акцент поставлен на крутые, повседневные и непринужденные вещи.
В Маранелло люди так же важны, как и «Гарцующие жеребцы», и Ианноне представляет это путём объединения мира пошива одежды, спецодежды и гонок, создавая неповторимый, но в то же время непринужденный стиль.
Последний показ мод Ferrari прошел в миланском Театре Лирико
Цветовая палитра, естественно, полностью отражает стиль Ferrari, с основными цветами красного Rosso Le Mans и желтого Giallo Modena, в сочетании со свежими летними оттенками светло-голубого, хаки и землистых тонов.
Высочайший уровень итальянского мастерства сохраняется благодаря использованию шелка, хлопка, лакированной шерсти, трикотажа и перчаточной кожи, в то время как остаётся неизменной приверженность Ferrari окружающей среде благодаря использованию материалов с низким уровнем воздействия и сотрудничеству с партнерами, которые придерживаются международных стандартов устойчивого развития.
В компании Ferrari время никогда не стоит на месте. Завтрашний день всегда будет лучше сегодняшнего. Как показывает новая коллекция Весна / Лето 2023, возможности, вызванные мечтами, неиссякаемы.