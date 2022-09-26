Мечтать о том, как сделать недостижимое возможным, — это кредо, которое проходит красной нитью через всю историю Ferrari.

Когда послевоенная Европа начала восстанавливаться за счёт массового выпуска серийных автомобилей, основатель Энцо Феррари осмелился мечтать о том, чтобы его любимые скачущие жеребцы считались самыми лучшими гоночными машинами ручной сборки в мире.

И эта мечта, которую Энцо Феррари сделал возможной благодаря десятилетиям страсти, мастерства и вдохновения, теперь воплощается в модной коллекции Ferrari Весна / Лето 2023.