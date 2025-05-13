Тур в Честь 30-Летия Ferrari F50

Суперкару, построенному в честь 50-летия Ferrari, в этом году исполняется 30 лет. Как лучше отметить это знаменательное событие, если не поездкой по Италии с теплым приемом в Маранелло нескольких из 349 выпущенных экземпляров? Именно этим недавно наслаждались владельцы родстера, созданного на основе болида Формулы-1. Они стали гостями Ferrari F50 Legacy Tour - третьего тура, организованного Ferrari после первого подобного тура, проведенного в 2023 году для модели Ferrari F40, и прошлогоднего GTO Legacy Tour.

Представленный на Женевском автосалоне 1995 года, Ferrari F50 опередил свое время во многих отношениях. Суперкар с открытым верхом оснащен усовершенствованным монококом из углеродного волокна Cytec Aerospace, подвеской с толкателями и двигателем V12 с углом развала 65°, позаимствованным у болида Формулы-1 F1-89, с пятью клапанами на цилиндр. В результате объём двигателя составил 4,7 литра, мощность составила 520 HP при захватывающих 8000 об/мин, а максимальная скорость достигает 325 км/ч.

Также Ferrari F50, представленный в 1995 году, появился немного раньше запланированного срока, хотя более поздние модели сошли с конвейера в Маранелло всё же два года спустя, в год 50-летнего юбилея Ferrari.