Автомобили
Тур в Честь 30-Летия Ferrari F50
Суперкару, построенному в честь 50-летия Ferrari, в этом году исполняется 30 лет. Как лучше отметить это знаменательное событие, если не поездкой по Италии с теплым приемом в Маранелло нескольких из 349 выпущенных экземпляров? Именно этим недавно наслаждались владельцы родстера, созданного на основе болида Формулы-1. Они стали гостями Ferrari F50 Legacy Tour - третьего тура, организованного Ferrari после первого подобного тура, проведенного в 2023 году для модели Ferrari F40, и прошлогоднего GTO Legacy Tour.
Представленный на Женевском автосалоне 1995 года, Ferrari F50 опередил свое время во многих отношениях. Суперкар с открытым верхом оснащен усовершенствованным монококом из углеродного волокна Cytec Aerospace, подвеской с толкателями и двигателем V12 с углом развала 65°, позаимствованным у болида Формулы-1 F1-89, с пятью клапанами на цилиндр. В результате объём двигателя составил 4,7 литра, мощность составила 520 HP при захватывающих 8000 об/мин, а максимальная скорость достигает 325 км/ч.
Также Ferrari F50, представленный в 1995 году, появился немного раньше запланированного срока, хотя более поздние модели сошли с конвейера в Маранелло всё же два года спустя, в год 50-летнего юбилея Ferrari.
Чтобы отметить свой день рождения, гости Ferrari F50 Legacy Tour прибыли на роскошный курорт в Сатурнии на приветственный ужин, а на следующее утро отправились исследовать вечную красоту холмистых пейзажей Тосканы, впечатляющие ландшафты Мареммы, а затем пообедали в Порто-Санто-Стефано - красивом порту на мысе, вдающемся в Тирренское море, откуда открывается потрясающий вид.
На следующий день тур продолжился по северному маршруту, предоставляя гостям возможность испытать свои Ferrari F50 на живописных холмах вокруг Сиены по пути во Флоренцию - колыбель искусства и культуры эпохи Возрождения.
Кульминационный заключительный день завершился зрелищным мероприятием. Проведя утро в Тоскано-Эмильянских Апеннинах и традиционно пообедав в Кутильяно, команда Ferrari F50 прибыла на завод в Маранелло, где три десятилетия назад был выпущен третий суперкар Ferrari. Владельцы даже встретились с инженерами и дизайнерами Ferrari, чтобы узнать больше об истории создания этих невероятных гоночных суперкаров.
Ближе к вечеру кавалькада Ferrari F50 выехала на трассу Фьорано, чтобы проехать легендарный парадный круг и продемонстрировать автомобили. На ту самую испытательную трассу, где изначально разрабатывался Ferrari F50.
Спустя 30 лет после того, как модель Ferrari F50 навсегда изменила представление об автомобилях, Ferrari F50 Legacy Tour стал подходящим поводом пройти полный круг.