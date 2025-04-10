Ferrari Collectibles

Коллекционирование — это мания. Будь то классические виниловые пластинки, винтажные кроссовки или книги первого издания, стремление к завершённости может превзойти здравый смысл. Тем не менее, для тех, кто находится в плену своей мании, это доставляет огромное удовольствие.

Коллекционеры Ferrari — одни из самых заядлых коллекционеров из всех. И это нетрудно понять, учитывая историю человеческих усилий, выдающихся инженерных достижений и успехов в автоспорте. Поэтому неудивительно, что во всем мире есть преданные своему делу люди, которые хотят приобщиться к этому. Каждый, даже самый маленький компонент Ferrari играет важную роль в истории автомобиля, будь то гоночный автомобиль Ferrari или элегантный sports car. Новая линейка коллекционных экземпляров Ferrari, ставшая главным событием Недели дизайна в Милане в этом году, эффектно воплощает эту идею: проектирование, изначально рождённое для скорости, теперь перевоплощается для красоты.