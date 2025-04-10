Страсть
Ferrari Collectibles
Коллекционирование — это мания. Будь то классические виниловые пластинки, винтажные кроссовки или книги первого издания, стремление к завершённости может превзойти здравый смысл. Тем не менее, для тех, кто находится в плену своей мании, это доставляет огромное удовольствие.
Коллекционеры Ferrari — одни из самых заядлых коллекционеров из всех. И это нетрудно понять, учитывая историю человеческих усилий, выдающихся инженерных достижений и успехов в автоспорте. Поэтому неудивительно, что во всем мире есть преданные своему делу люди, которые хотят приобщиться к этому. Каждый, даже самый маленький компонент Ferrari играет важную роль в истории автомобиля, будь то гоночный автомобиль Ferrari или элегантный sports car. Новая линейка коллекционных экземпляров Ferrari, ставшая главным событием Недели дизайна в Милане в этом году, эффектно воплощает эту идею: проектирование, изначально рождённое для скорости, теперь перевоплощается для красоты.
Хотя различные детали выведенных из эксплуатации гоночных автомобилей Ferrari уже давно доступны для покупки, специальная команда в Centro Stile компании приступила к их переконструированию. Цель состоит в том, чтобы максимально раскрыть их скульптурные качества и вдохнуть в них новую жизнь. Эта задача была выполнена благодаря использованию алюминия и плексигласа в качестве их опоры.
«Использование прозрачных материалов и конструктивных элементов придает рассматриваемому экспонату эффект подвешенности и лёгкости, — объясняет главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони. — Это позволяет рассмотреть объект в сущности его формы. Такой подход соответствует нашему методу работы в области автомобильного дизайна, где мы обычно действуем путём вычитания, а не добавления лишнего».
Как и любой великий автодизайнер, Манцони и его команда находятся под влиянием продуктовых и промышленных дизайнеров и часто применяют свои знания и эклектизм при создании новых моделей Ferrari. Но на линейку коллекционных предметов Ferrari особое влияние оказала работа японского дизайнера Широ Кураматы: его концепция «дематериализации» заключалась в том, чтобы придать идее и физическому объекту одинаковую значимость.
Среди экспонатов, представленных в Милане, — двигатель Tipo 048B, который изначально использовался на автомобиле F399, благодаря которому Ferrari завоевала долгожданное звание конструкторов на чемпионате мира Формулы-1 1999 года, 6,3-литровый двигатель V12, который использовался в прототипе новаторского LaFerrari LaFerrari, распределительный вал F2003-GA, компонент болида Формулы-1, с которым Михаэль Шумахер в том же году завоевал титул пилота, и выхлопная труба от F60, на котором Кими Райкконен участвовал в чемпионате мира Формулы-1 2009 года.
Обладать таким предметом значит получить частичку духа Ferrari, как вечное напоминание о производительности, красоте и неустанном стремлении к совершенству.