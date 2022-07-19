В техническом центре Ferrari Classiche невозможное становится возможным. Ничто не останавливает людей, которые давно привыкли работать над двигателями и автомобилями любого типа, следуя оригинальным чертежам, бережно хранящимся в архиве, который представляет собой Форт-Нокс старинных автомобилей. Их последний трудовой подвиг привел к тому, что они вернули на трассу одноместный автомобиль конца 1960-х годов.
Ирмо Костантини, ведущий специалист в отделе сборки двигателей, а теперь глава технического центра Officina Classiche; «Ювелир» Луиджи Муси, главный инженер-механик технического центра Classiche после работы в Формуле-1 в эпоху Мэнселла; Стефано Тасси, механик по двигателям: совместные усилия этих «волшебников в красном» фактически вернули к жизни 12-цилиндровый двигатель автомобиля 312.
Детали перед сборкой для отливки; тщательное позиционирование перед литьем; печать 3D; литейные работы; крышка масляного насоса, созданная на 3D-принтере; песок удаляется после литья
Это не обычный одноместный автомобиль, а болид 312 F1 1967 года, номер шасси 0007, которым управлял Крис Амон в конце 1967 и начале 1968 года, а затем Дерек Белл в гонках Международного Золотого кубка 1968 года и Гран-при США того же года. Автомобиль, который вошел в историю на чемпионате Гран-при Бельгии 1968 года как первый гоночный болид Формулы-1 с установленным задним крылом.
Это нововведение было блестящей идеей Мауро Форгьери, тогдашнего главы гоночной команды. Легендарный Форгьери был человеком, который мог спроектировать и сконструировать весь болид Формулы-1 от первого до последнего болта. Французский коллекционер, нынешний владелец автомобиля 312 F1, впервые приехал в Маранелло после того, как автомобиль оставил его в затруднительном положении во время знаменитой автомобильной гонки.
3D-модель блока цилиндров; опоры распределительных валов; работа с компонентами блока цилиндров; регулировка гильотины; проверка люфта распредвала
Получив автомобиль такой важности, технический центр Classiche в Маранелло немедленно достал из архивов оригинальные чертежи того времени и приступил к работе по восстановлению двигателя до его первоначального состояния, включая дефекты. Было решено только поменять магниевый картер на алюминиевый, чтобы сделать его более надежным и удобным в использовании. Конфигурация двигателя была взята из оригинальных чертежей, а головки блока цилиндров были проверены, а затем восстановлены. Практически, были сохранены только головки блока цилиндров двигателя, прибывшего на завод.
Картер и другие детали были изготовлены в литейном цехе. По оригинальным чертежам была создана 3D-модель, которая вызывала восхищение уровнем профессионализма коллег той эпохи: «Мы оценили большое мастерство наших разработчиков того времени, которые рисовали в 2D, но уже думали в 3D», — говорят сегодняшние инженеры технического центра Classiche. Готовая модель была воспроизведена. Грубая модель с накладками для последующей механической обработки, сердечники и безопочные формы были воспроизведены для моделирования, а затем для фактического процесса литья.
Мауро Форгьери, технический директор Scuderia, внимательно следит за бельгийским Гран-при F1 в 1968 году
Колоссальный двигатель выдолблен будто собор, и над отливками нужно было поработать. «Это необычный двигатель с масляными и водяными галереями, практически прикрепленными к цилиндрам в верхней части. Всё это встроено; у него даже нет масляного картера». Это был очень сложный двигатель для изготовления с использованием гравитационного литья, настолько, что для идеального результата требовалось две отливки, чтобы разделить масляный и водный контуры. Тем не менее, ноу-хау Ferrari в области литья определило тот факт, что всего за три месяца двигатель был готов, а втулки были специально изготовлены первоначальным поставщиком.
Страсть к своему делу специалистов гоночного отдела позволила создать двигатель, максимально похожий на оригинал. Настоящее произведение искусства. А благодаря двигателю V12 с углом развала 60° и объёмом 2989,56 куб.см. у него есть голос, который не позволит ему остаться незамеченным.