В техническом центре Ferrari Classiche невозможное становится возможным. Ничто не останавливает людей, которые давно привыкли работать над двигателями и автомобилями любого типа, следуя оригинальным чертежам, бережно хранящимся в архиве, который представляет собой Форт-Нокс старинных автомобилей. Их последний трудовой подвиг привел к тому, что они вернули на трассу одноместный автомобиль конца 1960-х годов.





Ирмо Костантини, ведущий специалист в отделе сборки двигателей, а теперь глава технического центра Officina Classiche; «Ювелир» Луиджи Муси, главный инженер-механик технического центра Classiche после работы в Формуле-1 в эпоху Мэнселла; Стефано Тасси, механик по двигателям: совместные усилия этих «волшебников в красном» фактически вернули к жизни 12-цилиндровый двигатель автомобиля 312.