Звук и стиль

Для тех поклонников Ferrari, которым необходима элегантность «Гарцующего жеребца» как дома, так и в гараже, датская компания Bang & Olufsen совместно с Ferrari создала идеальное решение. Для своей второй специальной коллекции Ferrari компания Bang & Olufsen изменила дизайн колонок Beolab 50, саундбара Beosound Theatre и телевизионной системы Beovision Theatre, создав потрясающий новый язык дизайна, в который интегрирован угольный цвет Ferrari Grigio Corsa, а также добавлен яркий оттенок гоночного красного цвета Ferrari. Кроме того, в устройствах Beolab 50 и Beosound Theatre используются перламутровые ламели или мембраны, которые напоминают боковые вентиляционные отверстия автомобилей Ferrari. Очень стильная новинка для Bang & Olufsen.
Уникальная акустическая система Beolab 50, выпущенная специально для Ferrari, имеет культовую линию разъёма, анодированную в красный цвет и напоминающую фирменные красные гоночные линии бренда, в виде красной завитушки, прорезающей черную ткань динамика. При этом смелые красные детали дизайна контрастируют с точно выточенными алюминиевыми ламелями цвета Grigio Corsa, расположенными по бокам динамика. Динамики также украшены ярко выраженными театральными элементами в стиле Ferrari. Когда регулируемая акустическая линза системы поднимается, появляется культовая красная деталь с логотипом «Гарцующего жеребца», выгравированным лазером на алюминии, а также логотип Bang & Olufsen. Прекрасный штрих.
Саундбар Beosound Theatre Ferrari Edition, оснащенный впечатляющими двенадцатью динамиками, излучающими звук во всех направлениях, также может похвастаться в своей конструкции алюминиевыми элементами цвета Grigio Corsa, а также логотипом Ferrari «Гарцующий жеребец».
Кинотеатр Beovision Theatre Ferrari Edition, для погружения в атмосферу кино, полностью, от ламелей до рамы, изготовлен из алюминия, анодированного в цвет Grigio Corsa. Система также оснащена моторизованной подставкой и пультом дистанционного управления Beoremote One, который поставляется как с системой Beovision, так и с Soundbar. Он изготовлен из цельного куска алюминия и также может похвастаться соответствующей отделкой цвета Grigio Corsa, эмблемой Ferrari «Гарцующий жеребец» и, конечно же, логотипом Bang & Olufsen, нанесённым на поверхность лазерной гравировкой.
Высокая производительность, передовой дизайн, высочайшее мастерство исполнения - сотрудничество компаний Ferrari и Bang & Olufsen не могло быть более идеальным.
Новая коллекция Ferrari будет доступна в магазинах Bang & Olufsen в комплектации «под заказ». Чтобы получить дополнительную информацию и ознакомиться со всеми коллекциями Ferrari, напишите электронное письмо по адресу presales@ferrari.com