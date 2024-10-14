Звук и стиль

Саундбар Beosound Theatre Ferrari Edition, оснащенный впечатляющими двенадцатью динамиками, излучающими звук во всех направлениях, также может похвастаться в своей конструкции алюминиевыми элементами цвета Grigio Corsa, а также логотипом Ferrari «Гарцующий жеребец».

Кинотеатр Beovision Theatre Ferrari Edition, для погружения в атмосферу кино, полностью, от ламелей до рамы, изготовлен из алюминия, анодированного в цвет Grigio Corsa. Система также оснащена моторизованной подставкой и пультом дистанционного управления Beoremote One, который поставляется как с системой Beovision, так и с Soundbar. Он изготовлен из цельного куска алюминия и также может похвастаться соответствующей отделкой цвета Grigio Corsa, эмблемой Ferrari «Гарцующий жеребец» и, конечно же, логотипом Bang & Olufsen, нанесённым на поверхность лазерной гравировкой.