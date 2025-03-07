В своей коллекции «Осень-Зима 25-26» «Гарцующий жеребец» переносит нас вглубь вселенной Ferrari, в мастерскую Officina, где бьётся сердце ее творческого стремления.
«Officina», включающая в себя ремесленную мастерскую, учебный центр и лабораторию дизайна, - это пространство, которое олицетворяет историю Ferrari и её неотъемлемые визуальные эффекты. Это место, где все зарождается и развивается в постоянном диалоге между традициями и инновациями.
Для коллекции сезона осень-зима 25-26 креативный директор Рокко Янноне использует концепцию «Officina», чтобы продвинуть свои исследования к переосмыслению основополагающих кодов эстетики Ferrari: ценные материалы, тактильная утончённость, визуальные вибрации, уникальный пошив и великолепная метаморфоза стежков и швов в декоративные украшения.
Здесь все поверхности подвергаются специальной обработке и манипуляциям, что делает их осязаемыми и живописными, живыми и фантазийными, а текстуры и цвета смешиваются бесконечно, свободные от экспериментальных ограничений.
Кожу обрабатывают маслом, протирают губкой, окрашивают вручную, полируют, чистят и скоблят, как художественные фрески. Джинсовая ткань приобретает новые неожиданные оттенки, создающие оптическую иллюзию; кашемировые ткани проходят поверхностную обработку для достижения роскошной мягкости и нежности. Плотный и блестящий трикотаж украшается косами и окантовкой в резинку, вдохновленными декоративной лепниной. Цвета сливаются воедино, размываются и смешиваются, переходя от теплых оранжевых, зеленых и голубых к насыщенным оттенкам красного.
В коллекции «Officina» объемы и пропорции формируются и изменяются постоянно, чтобы в итоге перейти в более определенные, удлиненные и гладкие силуэты с подчеркнутой линией талии и округлыми формами плеч и рукавов. Здесь оживают уникальные ткани, технологические процессы, отделка и обшивка. Узоры в тонкую полоску переосмыслены в меланжевых вариантах с использованием пряжи объёмного переплетения; трикотажные изделия из велюра представляют собой драпированный бархат, который облегает тело; нейлоновый габардин, окрашенный по технологии «garment-dyed», а затем перекрашенный повторно, имеет переливающуюся отделку, которая усиливает его технический вид; к выделке дублёнки подходят с глубоким ремесленным мастерством, чтобы получить матовую, плюшевую и блестящую поверхность; шелковый бархат дополнен жаккардовыми узорами, выполненными в технике fil coupé, а принты в стиле dévoré создают тонкий, прозрачный эффект.
В этой симфонии контрастов на сцену вырываются аксессуары, которые дополняют образы такими знаковыми моделями, как сумка Ferrari GT Bag, Nello – the Ferrari Tool Case и Maranello Clutch. Все они отличаются своей материальностью и глубиной цвета, точно также, как перчатки, очки, скульптурные украшения и обувь, украшенная развевающейся бахромой, которая служит метафорой неподвластной времени и одновременно дерзкой элегантности гардероба Ferrari.