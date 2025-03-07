В своей коллекции «Осень-Зима 25-26» «Гарцующий жеребец» переносит нас вглубь вселенной Ferrari, в мастерскую Officina, где бьётся сердце ее творческого стремления.

«Officina», включающая в себя ремесленную мастерскую, учебный центр и лабораторию дизайна, - это пространство, которое олицетворяет историю Ferrari и её неотъемлемые визуальные эффекты. Это место, где все зарождается и развивается в постоянном диалоге между традициями и инновациями.

Для коллекции сезона осень-зима 25-26 креативный директор Рокко Янноне использует концепцию «Officina», чтобы продвинуть свои исследования к переосмыслению основополагающих кодов эстетики Ferrari: ценные материалы, тактильная утончённость, визуальные вибрации, уникальный пошив и великолепная метаморфоза стежков и швов в декоративные украшения.