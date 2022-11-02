Перечислять все удивительные автомобили, которые создал Форгьери, было бы слишком долго, но эти цифры ставят его в один ряд с величайшими гоночными инженерами всех времен: 54 победы в гонках Формулы-1, одиннадцать чемпионатов мира и девять титулов в гонках на выносливость. Он всегда был очень разносторонним: инженеры, которые были в моде в тот период, блистали своими выдающимися талантами, но, за редким исключением, они были специалистами только в одной области. Одни из них были экспертами по одноместным автомобилям, другие специализировались на спортивных машинах, третьи - на настройках, двигателе или аэродинамике. Мауро работал в каждой из этих областей с впечатляющими результатами, хотя ему и помогали работники, которые его окружали. Но именно он знал, как выжать из них всё самое лучшее, даже несмотря на его манеры, которые иногда были грубоватыми. Он был человеком, способным пересмотреть систему победы в гонках, чтобы убедиться в том, что она продолжает быть выигрышной, что в точности подводит итог истории Ferrari.

Отношения с шефом были особенными: как и все гениальные люди, Энцо был особенно очарован талантами Мауро. Он видел в нем воплощение своих стремлений: вероятно, произошёл своего рода процесс обмена энергией. Сообразительный Форгьери позволял себе руководствоваться указаниями Феррари, предлагая целесообразно для каждого случая свое собственное решение. Оно могло быть оригинальным, критическим или новаторским, но он был в полной уверенности, что выбранные им методы и уникальный подход позволят Феррари, пусть и не раньше, чем он выскажет свои сомнения, и уж точно не без должной проверки, сказать "да".

Немногим разработчикам удалось создать столь же культовые одноместные и гоночные автомобили, как это сделал Форгьери, который знал, как объединить в автомобиле красоту, шарм, технический опыт и ценность, и сделать это ещё одной отличительной чертой традиций компании. Достаточно вспомнить автомобили Ники Лауды, которые доминировали в спорте с 1975 по 1977 год, или первые турбомобили, которые в руках Жиля Вильнёва заставили фанатов мечтать, а с французскими гонщиками Рене Арну, Патриком Тамбэ и Дидье Пирони завоевали первые титулы с этим типом двигателя.

Форгьери был человеком, работавшим над воплощением в жизнь одной из самых насыщенных и важных глав в истории развития мирового автомобилестроения. Он посвятил компании из Маранелло самый продуктивный период своей жизни, в течение которого он со страстью и преданностью делу способствовал укреплению имиджа и авторитета марки Ferrari во всем мире. Он дополнил легенду о «Гарцующем жеребце» многими запоминающимися победами.

Когда, в 1987 году его время работы в Ferrari подошло к концу, Форгьери объявил о своём уходе на пенсию следующим образом: «Я ухожу», - сказал он Феррари, который ответил: «Ну что ж, уходи, потому что скоро уйду и я...»

Теперь у двух этих людей наконец-то появилась возможность продолжить разговор.



