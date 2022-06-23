И это не самая дорогая или самая быстрая Ferrari, но «Гарцующий жеребец», который больше всего связан с ними на эмоциональном уровне благодаря дизайну, инновациям, производительности и, конечно же, легко узнаваемому звуку Ferrari.

Каждое десятилетие выбиралось случайным образом и предусматривало неделю голосования, включающую четвертьфиналы, полуфиналы и последнее решающее противостояние между двумя лучшими вариантами, чтобы определить окончательного победителя.