Кампания «Зал славы Ferrari» стартовала на официальных медиа-каналах «Ferrari» 8 марта и впервые предоставила поклонникам возможность номинировать свои самые любимые автомобили Ferrari каждого из последних семи десятилетий.
LaFerrari стал фаворитом фанатов в Зале славы, собрав 794 тысячи голосов в категории 2010-х годов
И это не самая дорогая или самая быстрая Ferrari, но «Гарцующий жеребец», который больше всего связан с ними на эмоциональном уровне благодаря дизайну, инновациям, производительности и, конечно же, легко узнаваемому звуку Ferrari.
Каждое десятилетие выбиралось случайным образом и предусматривало неделю голосования, включающую четвертьфиналы, полуфиналы и последнее решающее противостояние между двумя лучшими вариантами, чтобы определить окончательного победителя.
Победители каждого десятилетия: 250 Europa, Dino 246 GTS и F40
Наверное, заслуженно первый «Гарцующий жеребец», вошедший в Зал славы, стал настоящей иконой 80-х. Ferrari F40 с двигателем V8, разгоняющийся до 324 км/ч, стал среди поклонников явным фаворитом полуфинала с Ferrari Testarossa с двигателем V12, разгоняющимся до 290 км/ч.
Когда в 1962 году появился переднемоторный V12 Ferrari 250 GTO, этот «Гарцующий жеребец» продемонстрировал высочайший уровень стиля и производительности и стал следующей моделью, выигравшей категорию 1960-х годов из первоначального модельного ряда, который включал в себя модели 400 Superamerica, 500 Superfast и 275 GTB.
F50, 250 GTO и Enzo Ferrari были занесены в первый Зал славы Ferrari
В категории 90-х победу одержала Ferrari F50. Созданная в честь 50- летия Ferrari, модель F50 со скоростью 325 км/ч в то время была самой близкой к дорожному автомобилю Формулы-1, который когда-либо создавала компания. В четвертьфинале она столкнулась с моделями 360 Modena, 348 Spider и F355 Berlinetta, а в полуфинале обошла 360 Modena и выиграла третье место в Зале славы.
Четвертым автомобилем стал Dino 246 GTS со средним расположением двигателя V6, занявший свое место в категории 1970-х годов после захватывающего полуфинала с моделью 308 GTB.
LaFerrari стал не только фаворитом фанатов 2010-х, но и абсолютным фаворитом Зала славы. 2010-е были выбраны 794 тысячами голосов самым популярным десятилетием в целом (90-е были вторыми с 792 тысячами голосов), и 279 тысяч их этих голосов получила LaFerrari, обойдя в полуфинале модель 458 Speciale и заняв пятое место в Зале славы.
Впервые в истории Ferrari фанатам со всего мира было предложено номинировать свою самую любимую Ferrari
По всем критериям 2000-е стали самым сильным составом четвертьфинала: F430, 458 Italia, Enzo Ferrari и Challenge Stradale — все они представляли собой веский аргумент выйти в финал, но в конечном итоге фаворитом поклонников стал автомобиль Enzo Ferrari с двигателем V12, созданным на опыте Ferrari F1.
Наконец, в уникальной категории под названием «Ранние годы» были представлены «Гарцующие жеребцы» 40-х и 50-х годов, в том числе 125 S (первый настоящий Ferrari), 166 Inter (первый Ferrari, оснащённый 12-цилиндровым двигателем с объёмом 2 литра) и Lampredi V12, 250 км/ч Ferrari 375 America. Однако же, именно обтекаемая, красивая 250 Europa, впервые представленная на Парижском автосалоне 1952 года, заняла последнее место в Зале славы.
Зал славы Ferrari
Ранние годы: 250 Europa
60-е: 250 GTO
70-е: Dino 246 GTS
80-е: F40
90-е: F50
2000-е: Enzo Ferrari
2010-е: LaFerrari