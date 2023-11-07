Семейные Ценности

«Я никогда раньше не управлял Ferrari F40, - говорит Энцо Маттиоли Феррари. - И я ждал этого момента с трепетом, потому что это один из самых знаковых автомобилей в нашей истории. Это последняя модель, которую видел мой прадед, а в детстве у меня в комнате даже висел постер с Ferrari F40. Прежде чем доверить мне этот автомобиль, дедушка хотел, чтобы я сделал несколько кругов по холмам вокруг Маранелло вместе с ним. Он хотел видеть, как я управляю моделью, считающейся фактически дорожным автомобилем Формулы-1, к которому нужно относиться с величайшим уважением. Впрочем, с самого начала моей автошколой был именно дед: когда я маленьким делал вид, что управляю Ferrari, он говорил мне, как менять передачи или как крутить рулевое колесо. И это было до тех пор, пока я впервые не попробовал управлять настоящей Ferrari, а именно моделью 328. Дедушка всегда был добр ко мне, но если он что-то объясняет, то требует внимания: и прежде всего, нужно быть серьёзным, когда управляешь автомобилем».

«Я стал дедушкой довольно молодым, - говорит Пьеро Феррари, - и я всегда был очень привязан к моим внукам. Я использовал каждую возможность, чтобы провести время вместе с ними, будь то лыжи или автомобиль. Энцо, также, как я и мой отец, любит водить машину и любит Ferrari. И он осознаёт ответственность за нашу фамилию».