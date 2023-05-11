F355 Berlinetta: Лучший в мире

Однако, это означает преуменьшить важность строгой программы испытаний, предпринятой инженерами Маранелло, которые удлинили суперкар V8 в противостоящих направлениях. В результате получилась гораздо более совершенная машина по сравнению со своим предшественником, который уже сам по себе производит сильное впечатление.

Перенос технологий из Формулы-1 добавил производительности и улучшил управляемость двухместного автомобиля, в то же время F355 Berlinetta стал безопаснее, комфортнее и проще в использовании, независимо от того, поднимались ли водители по серпантину Коль-де-Турини или катались по Турину.

Поскольку революция скрывалась под обшивкой, Pininfarina предпочитал более эволюционный подход к дизайну экстерьера. «Парящие» стойки-контрфорсы элегантно переходят в вентилируемую крышку двигателя, а острая поясная линия визуально разделяет F355 Berlinetta на две части в верхней части 18-дюймовых магниевых дисков, словно верхнюю и нижнюю часть можно разделить, как крупье срезает колоду карт.