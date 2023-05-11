F355 Berlinetta: Лучший в мире

Легендарный британский автоэксперт Джереми Кларксон был настолько требовательным клиентом, что мог соперничать с самим Энцо Феррари, поэтому, когда звезда Гранд-тура в 1996 году описал новую F355 Berlinetta Ferrari как «величайшую машину, когда-либо выпущенную в мире!», было понятно, что это действительно что-то особенное.
Представленный на Женевском автосалоне в марте 1994 года и продававшийся до 1999 года, F355 Berlinetta, если говорить простыми словами, представляет собой тщательно обновлённую версию предыдущего Ferrari 348.
Посмотрите эксклюзивное видео о невероятном эффекте, который выпуск F355 Berlinetta оказал на автомобильный мир в 1994 году
Однако, это означает преуменьшить важность строгой программы испытаний, предпринятой инженерами Маранелло, которые удлинили суперкар V8 в противостоящих направлениях. В результате получилась гораздо более совершенная машина по сравнению со своим предшественником, который уже сам по себе производит сильное впечатление.
Перенос технологий из Формулы-1 добавил производительности и улучшил управляемость двухместного автомобиля, в то же время F355 Berlinetta стал безопаснее, комфортнее и проще в использовании, независимо от того, поднимались ли водители по серпантину Коль-де-Турини или катались по Турину.
Поскольку революция скрывалась под обшивкой, Pininfarina предпочитал более эволюционный подход к дизайну экстерьера. «Парящие» стойки-контрфорсы элегантно переходят в вентилируемую крышку двигателя, а острая поясная линия визуально разделяет F355 Berlinetta на две части в верхней части 18-дюймовых магниевых дисков, словно верхнюю и нижнюю часть можно разделить, как крупье срезает колоду карт.
F355 Berlinetta был мощным и быстрым, с 3,5-литровым двигателем Dino V8 мощностью 380 л.с. и разгоном до 100 км/ч всего за 4,7 секунды
Но если эффектные боковые полосы Ferrari 348 и решетчатые задние фонари напоминают неуемный Ferrari Testarossa 80-х годов, то F355 Berlinetta возвращается к более классическому стилю с элегантными двойными воздухозаборниками по бокам и четырьмя задними фонарями, прямо как у модели 308, оригинального Ferrari со средним расположением двигателя V8.
Переступите его широкий порог. Внутри F355 Berlinetta оказывается на удивление просторным для суперкара, длина которого составляет всего 4250 мм от носа до хвоста, а высота всего 1170 мм. Салон полностью ориентирован на водителя. Кожаные сиденья Connolly расположены низко (композитные гоночные сиденья были необязательными), отчётливые приборы под капотом, как четкий снимок, а переключение передач осуществляется с помощью стального рычага, оснащённого сенсорной шаровой головкой из сплава.
Стальной полумонокок под кузовом образует основу конструкции с трубчатым подрамником, поддерживающим спереди подвеску, а сзади силовой агрегат.
И какой силовой агрегат! 3,5-литровый двигатель Dino V8 оснащен плоским коленчатым валом, системой впрыска топлива Bosch и титановыми шатунами, которые помогают ему достигать 8500 об/мин, но настоящая инновация заключается в появлении пятиклапанной головки блока цилиндров с тремя впускными клапанами и двумя выхлопными.
Салон F355 Berlinetta был необычайно просторный и полностью ориентирован на водителя. Серебряный стальной переключатель, созданный для удобства переключения передач
Ferrari так гордилась этим новым решением, вдохновленным Формулой-1, что название модели F355 Berlinetta необычно сочетает в себе рабочий объем двигателя с количеством клапанов на цилиндр.
Раскручиваясь до 8250 об/мин, двигатель выдает мощность 380 л.с. и ошеломительные 109 л.с. на литр, а разгон до 62 миль в час происходит всего за 4,7 секунды. Максимальная скорость 295 км/ч компенсируется системой амортизации кузова для выравнивания прижимной силы между передней и задней осями.
Это также полезная мощность, которую можно использовать не только благодаря надёжной подвеске на двойных поперечных рычагах и торможением с ABS, как раньше, но и благодаря более удобному гидроусилителю руля и газонаполненным амортизаторам с электронным управлением, которые водитель может переключать с режима «Комфорт» на «Спорт».
Разработанное Pininfarina шасси имело двойные воздухозаборники по бокам и четыре задних фонаря для классического образа Ferrari
Покупатели, желающие получить полноценный гоночный опыт, могли приобрести пакет обновления шасси Фьорано для еще большей управляемости, а с 1997 года доступна ультрасовременная коробка передач в стиле Формулы-1. Это была первая полуавтоматическая коробка передач Ferrari, которая переняла опыт болида Формулы-1 F1-89 для быстрого ручного переключения передач с помощью подрулевых лепестков, либо для удобства полностью автоматической коробки передач. В любом случае, руки водителя всегда остаются на руле.
Выбор коробки передач изменил даже название автомобиля: F355 Berlinetta для моделей с механической коробкой передач, 355 F1 для полуавтоматических моделей.
Когда Кларксон впервые сел за руль F355 Berlinetta, он понял, что у него нет ни одной идеи сделать его лучше, и эти идеи не появились даже год спустя, когда он резюмируя, охарактеризовал автомобиль как «просто невероятный, невероятно великолепный».
По прошествии трех десятилетий с момента запуска F355 Berlinetta эти слова по-прежнему звучат правдоподобно, но есть более широкий контекст, который Кларксон не мог оценить в то время: исключительная пропускная способность F355 Berlinetta гарантировала, что каждый будущий Ferrari будет потрясающе округлым. Так что F355 Berlinetta не просто особенный. Некоторые говорят, что это самый значимый автомобиль за всю историю Ferrari. Вообще.