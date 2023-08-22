Неувядающий зелёный

Зеленые Ferrari встречаются редко и притягивают внимание даже при неброском оттенке. Цветовая гамма зелёного цвета составляет всего один процент от всех существующих цветов «Гарцующего жеребца», однако марка отметила всплеск популярности в сочетании с другими направлениями роскоши и дизайнерского творчества.
В этом, 2023 году, зеленый цвет объявлен главным цветом как в области моды, так и в области дизайна интерьера, и находится в центре внимания современного искусства и архитектурных течений. Зеленый имеет глубокие значения и резонанс: это цвет природы и возрождения, а в некоторых культурах он является символом бессмертия, плодородия, чистоты и богатства.
Для ирландцев это символ удачи - цвет трилистника. В автомобильном контексте существовали суеверия относительно зеленого цвета, зародившиеся конкретно с первых дней американской серии NASCAR (гонщик Ли Олдфилд погиб в зеленой машине в 1910 году, а Гастон Шевроле десятилетием позже), но это не распространялось на Великобританию, где British Racing Green был фирменным цветом гоночных автомобилей еще с довоенных времён и, учитывая успех большого количества зеленых гоночных автомобилей, мы, безусловно, можем сбросить его со счетов как предвестника гибели.
Выставка, проходящая в нью-йоркском Метрополитен-музее, под названием «Страсть к нефриту» раскрывает значение этого цвета в древности. Нефритовый драгоценный камень, который по-прежнему высоко ценится в Восточной Азии, не трескается при резке, и китайский философ Конфуций приравнивал его к человеческим добродетелям, таким как интеллект, правдивость и верность. А в это время в Древнем Египте Клеопатра лелеяла свои изумруды.
С начала этого года Недели моды по всему миру были наполнены изумрудом, нефритом, мятой, оливой, хаки, плющом, яблоком, шалфеем, матча, лесом, фисташкой, мхом, морской пеной и лаймом. Зеленый цвет Bottega, положивший начало этому ренессансу, выглядит даже как-то неестественно. Он откровенный, смелый, дерзкий и полный энергии; цвет «зеленого экрана».
Утонченный и успокаивающий зеленый цвет также играет важную роль в интерьере. Зайдите в любой недавно обставленный коктейль-бар, бутик-отель или модный клуб и устройтесь на изумрудном бархатном диване. Обратите внимание на столовое белье в зелено-белую полоску. Полюбуйтесь насыщенно-зелеными стенами, часто окрашенными в оттенок «Palm» из палитры Farrow & Ball, описанный как «любовное послание культовым пальмам, усеивающим горизонт Лос-Анджелеса», или «Vining Ivy» — глубокий оттенок карибской морской волны, который лидеры отрасли PPG и Glidden признали Цветом 2023 года.
Затем появился Signal Green LaFerrari, принадлежавший фронтмену Jamiroquai Джей Кею. Этот оттенок очень похож на тот, который впоследствии придумал Bottega. «Я думаю, что он придает автомобилю индивидуальность, уникальность, которую он заслуживает», — сказал певец после доставки. Намекая на свои экологические приоритеты, Ferrari выбрала яркий матово-зеленый цвет для своего гибридного концепта 599 GTB HY-KERS, представленного в 2010 году на Женевском автосалоне, который обозначил будущее направление Ferrari в области современных силовых агрегатов.
И теперь Ferrari, мода и зеленый цвет объединяются в последней захватывающей коллекции одежды, созданной креативным директором Ferrari Рокко Ианноне, который использовал этот цвет в своей осенне-зимней коллекции готовой одежды. «Мы использовали в полной мере этот цвет, и именно он определил наш последний показ мод», — подтверждает Ианноне. «Зеленый цвет, взятый за основу, известен как Abetone Green и имеет синий оттенок, который делает его особенно элегантным и благородным. Он глубокий и насыщенный, отмечен определенной чувственностью, которая делает его роскошным и соблазнительным», — восхищается он.
«В нашей коллекции он использовался при изготовлении различных кожаных изделий и перчаток. Он сверхлегкий со слегка эластичной матовой поверхностью. Мы сшили костюм из овчины и целую коллекцию одежды из ткани Q-cycle - нашего специального нейлона, сделанного из использованных шин. Наш клатч Ferrari, повторяющий очертания и форму наших автомобилей, был окрашен в нашей собственной покрасочной мастерской с использованием тех же пигментов, что и в наших автомобилях, и по тому же «рецепту».
В заключение он добавляет: «Зеленый — ключевой цвет в мире дизайна. Он был очень популярен в 1950-х и 60-х годах, а недавно снова вернулся в качестве важного цветового решения».