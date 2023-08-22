Неувядающий зелёный

Зеленые Ferrari встречаются редко и притягивают внимание даже при неброском оттенке. Цветовая гамма зелёного цвета составляет всего один процент от всех существующих цветов «Гарцующего жеребца», однако марка отметила всплеск популярности в сочетании с другими направлениями роскоши и дизайнерского творчества.

В этом, 2023 году, зеленый цвет объявлен главным цветом как в области моды, так и в области дизайна интерьера, и находится в центре внимания современного искусства и архитектурных течений. Зеленый имеет глубокие значения и резонанс: это цвет природы и возрождения, а в некоторых культурах он является символом бессмертия, плодородия, чистоты и богатства.

Для ирландцев это символ удачи - цвет трилистника. В автомобильном контексте существовали суеверия относительно зеленого цвета, зародившиеся конкретно с первых дней американской серии NASCAR (гонщик Ли Олдфилд погиб в зеленой машине в 1910 году, а Гастон Шевроле десятилетием позже), но это не распространялось на Великобританию, где British Racing Green был фирменным цветом гоночных автомобилей еще с довоенных времён и, учитывая успех большого количества зеленых гоночных автомобилей, мы, безусловно, можем сбросить его со счетов как предвестника гибели.