250 GTO, возможно, является более дорогим, Enzo - более высокотехнологичным, а новейший SF90 Stradale, безусловно, самым быстрым, самым сложным и гораздо более производительным. Но по чистому азарту вождения ничто не сравнится с Ferrari F40.





Это несомненно самый потрясающий автомобиль из когда-либо построенных. В его стиле есть напряжение, и высокое напряжение есть в ощущениях от вождения - такого интуитивного, требующего сил и доставляющего удовлетворение. Как будто всего этого было недостаточно, F40 стал первым дорожным автомобилем, развившим скорость более 200 миль в час (320 км / ч) - и все это без тормозов с АБС или какого-либо электронного управления. У него не было даже рулевого управления с усилителем или тормозов. У этого автомобиля была очень своеобразная миссия: подарить острые ощущения.