250 GTO, возможно, является более дорогим, Enzo - более высокотехнологичным, а новейший SF90 Stradale, безусловно, самым быстрым, самым сложным и гораздо более производительным. Но по чистому азарту вождения ничто не сравнится с Ferrari F40.
Это несомненно самый потрясающий автомобиль из когда-либо построенных. В его стиле есть напряжение, и высокое напряжение есть в ощущениях от вождения - такого интуитивного, требующего сил и доставляющего удовлетворение. Как будто всего этого было недостаточно, F40 стал первым дорожным автомобилем, развившим скорость более 200 миль в час (320 км / ч) - и все это без тормозов с АБС или какого-либо электронного управления. У него не было даже рулевого управления с усилителем или тормозов. У этого автомобиля была очень своеобразная миссия: подарить острые ощущения.
Посмотрите краткую историю F40, автомобиля, который Энцо Феррари оставил в качестве наследия автомобильному миру и настоящей классики дизайна
Выпущенный 35 лет назад, это был последний Ferrari, лично заказанный и одобренный Энцо Феррари, который умер в 1988 году. Он был создан в честь 40-летия производства автомобилей Ferrari, отсюда и название.
В обтекаемой выразительной конструкции кузова, который 35 лет спустя все еще выглядит современно, были использованы легкие двери, капот и крышка багажника из углеродного волокна. Его трубчатый стальной каркас был усилен кевларом, чтобы повысить жесткость торсиона. Он открыл новую главу в использовании в автомобилях Ferrari легких материалов и весил всего 1100 кг, став одним из самых легких суперкаров в истории. Аэродинамическая форма была отточена в аэродинамической трубе, чтобы он мог превысить скорость 200 миль в час (320 км / ч).
Мощность обеспечивал усовершенствованный турбодвигатель V8, создав самый мощный Ferrari на сегодняшний день. Он развивал 478 л.с. (351 кВт) при объёме двигателя 2,9 литров. Он был оснащён даже несинхронной гоночной коробкой передач для тех, кто хотел довести концепцию хардкорного гонщика на дороге до крайности. Большинство выбрало пятиступенчатую полностью синхронизированную механическую коробку передач, приводимую в действие красивым длинным хромированным рычагом в шестипалой кулисе из алюминиевого сплава: классический Ferrari.
F40 был одним из первых суперкаров, в котором был «урезан» интерьер, чтобы максимально снизить вес и добиться максимальной производительности
История F40 впечатляет. Но, как и во всех великих спортивных автомобилях, важнее всего ощущение, а не цифры. Легендарный тест-пилот Дарио Бенуцци говорит, что F40 - это Ferrari, которым он гордится больше всего.
Проедьте один раз (а мне повезло, я проехал четыре) и вы поймете, почему. Острые ощущения начинаются еще до того, как вы садитесь за руль. Автомобиль выглядит потрясающе, а прозрачная вентилируемая задняя крышка двигателя обеспечивает панорамный вид на турбодвигатель V8, который вызывает сильные эмоции. Вы переступаете через большой карбоновый порог и опускаетесь на глубокое гоночное сиденье в комплекте с наклонными боковыми валиками.
Переключение передач точное, но жесткое. Дроссельная заслонка, тормоз и сцепление выполнены из перфорированного металла, удивительно тяжелого по современным стандартам. Чтобы овладеть этим автомобилем нужны навыки старой школы и мускулы.
Также в нём не было коврового покрытия, шумоподавителя, дверной обшивки и даже внутренней дверной ручки - только простой шнур. Никаких электрических стеклоподъемников, только простой ручной намотчик или раздвижные пластиковые окна ранних автомобилей.
Мгновенно ставший культовым после своего выпуска в 1987 году, F40 мог разгоняться до 100 км / ч всего за четыре секунды благодаря своему 2,9-литровому двигателю V8 с двойным турбонаддувом
А как управлять этой машиной! Вы сидите абсурдно низко, зад всего в нескольких дюймах от асфальта. Захватывающий и шумный автомобиль, особенно его хриплый двигатель, который лает, хрипит и ревет всего в нескольких дюймах позади вашего позвоночника.
Производительность была сенсационной для своего времени: 0-62 миль/ч (100 км/ч) за 4,1 сек, максимальная скорость 201 миль/ч (323 км/ч). Ни один автомобиль не обладал такой интенсивностью ускорения, более высокой точностью рулевого управления, лучшим сцеплением с дорогой, управляемостью или мощностью торможения. Это все еще кажется сенсационным и сегодня.
F40 — дань уважения гению Энцо Феррари; он умер всего через год после того, как автомобиль был выпущен для публики
В отличие от многих благородных суперкаров Ferrari, экстремальный F40 не может выступать в качестве комфортабельного гранд-турера, идеально подходящего для трансконтинентальной путешествия для двоих. В F40 нет ничего даже отдаленно напоминающего роскошь.
Он слишком шумный, слишком жёсткий и требует слишком большого внимания. Скорее, он непрерывно будоражит чувства. Это экстремальный и очень быстрый автомобиль, разработанный весьма своеобразно для максимального удовольствия от вождения.