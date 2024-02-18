Говорят, что некоторые пристрастия закладываются в ДНК людей в самом раннем возрасте, уже в первые десять лет жизни. Иногда они остаются скрытыми в течение многих лет, но в процессе жизни они, как правило, проявляются и оказывают на неё влияние. Так было со многими гонщиками. Не стал последним и нынешний знаменосец Скудерии Феррари Шарль Леклер, который в возрасте трех лет дебютировал на карте, привязанном верёвкой к машине его отца Эрве.
История Энцо Феррари не особо отличалась. Искру интереса к автоспорту зажёг Кубок Флорио 1908 года, проходивший в Болонье, на который его отец Альфредо пошёл вместе со своими детьми. Жизнь Энцо уже никогда не будет прежней: его успеваемость в школе была далеко не отличной, но его изобретательские способности были исключительными, наравне с навыками, которые отрабатывались в мастерской его отца.
Работа механиком только усилила его страсть к этим внушительным предметам - автомобилям, но также и к грузовикам и другим транспортным средствам, которые расширяли возможности человека, делая его способным на еще более амбициозные начинания.
Первая мировая война усовершенствовала и упростила процессы создания автомобилей, дав таким образом решительный толчок автоспорту, который стал еще более распространенным явлением. Благодаря этому мечта Энцо, зародившаяся десять лет назад, стала реальностью, и в 1919 году, когда ему было всего 21 год, он выступил в своей первой гонке за рулем модели CMN, построенной Уго Сивоччи в Милане, куда Феррари взяли в качестве тестового пилота.
Годом позже он принял участие в нескольких гонках на автомобиле Isotta Fraschini, но своих лучших результатов Энцо добился на Alfa Romeo, одержав победы в своих категориях в гонке «Targa Florio» в Галларате, Муджелло и Аосте. В 1923 году он добился своего первого абсолютного успеха, который навсегда изменил ход событий.
Именно по случаю победы на автодроме Савио в 1923 году он познакомился с графом Баракка, отцом героического летчика Первой мировой войны, который позже познакомил его со своей женой Паолиной. По рассказам самого Энцо, именно она велела ему использовать на своих автомобилях гарцующего жеребца — символ, который был на самолете её сына. «Это принесет Вам удачу», — сказала она ему. Так оно и было.
Только сильное чувство может удержать в узде великую страсть. Это чувство имело конкретное имя: Дино, старший сын Энцо, из-за которого Феррари прекратил участвовать в гонках, после того, как занял второе место 9 августа 1931 года на трассе гонки трех провинций, проходившей по территории Болоньи, Пистойи и Модены.
С 1932 года Феррари перенес всю свою страсть к вождению в свое спортивное детище. С этого года Скудерия Феррари, основанная в 1929 году, начала демонстрировать «Гарцующего жеребца» на Alfa Romeo, которые она выводила на трассу. Для Энцо Феррари гонки по-прежнему оставались главной мыслью, изменился только взгляд на них.
Пока он был жив, каждого пилота своих автомобилей, как в «Формуле-1», так и в гонках на выносливость, он выбирал лично, и зачастую он обладал блестящей интуицией (Ники Лауда и Жиль Вильнев и многие другие), которая была очевидна только тому, кто сам был гонщиком.