История Энцо Феррари не особо отличалась. Искру интереса к автоспорту зажёг Кубок Флорио 1908 года, проходивший в Болонье, на который его отец Альфредо пошёл вместе со своими детьми. Жизнь Энцо уже никогда не будет прежней: его успеваемость в школе была далеко не отличной, но его изобретательские способности были исключительными, наравне с навыками, которые отрабатывались в мастерской его отца.

Работа механиком только усилила его страсть к этим внушительным предметам - автомобилям, но также и к грузовикам и другим транспортным средствам, которые расширяли возможности человека, делая его способным на еще более амбициозные начинания.

Первая мировая война усовершенствовала и упростила процессы создания автомобилей, дав таким образом решительный толчок автоспорту, который стал еще более распространенным явлением. Благодаря этому мечта Энцо, зародившаяся десять лет назад, стала реальностью, и в 1919 году, когда ему было всего 21 год, он выступил в своей первой гонке за рулем модели CMN, построенной Уго Сивоччи в Милане, куда Феррари взяли в качестве тестового пилота.