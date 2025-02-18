Раздвигая границы

Энцо Феррари был целеустремленным человеком во всех смыслах. Его непреодолимое стремление к победам, достижениям и созданию лучших в мире автомобилей подталкивало его самого и других к завоеванию более высоких вершин.
Несмотря на то, что он был гонщиком, по-настоящему он преуспел именно в качестве лидера. Возглавляя Скудерию Феррари, гоночную команду, которую он основал в 1929 году, он всегда выходил за рамки того, что другие считали невозможным.
Самый первый автомобиль Ferrari 125 S воплотил в себе страсть Энцо к созданию конкурентных преимуществ за счет инноваций. Его амбициозный двигатель V12 сделал эту машину весьма успешной.
Энцо воспитывал победный дух и создавал среду, благоприятствующую появлению новых идей. Дух новаторства продолжал жить в Маранелло после его смерти в 1988 году и процветает по сей день. Например, Ferrari экспериментировала с трансмиссией с подрулевыми переключателями еще в 1979 году, а установила её на победивший в Гран-при автомобиль 640 F1 в 1989 году; в 2021 году компания Ferrari провела свой первый показ мод; Purosangue 2022 года стал первым автомобилем «Гарцующего жеребца» с четырьмя дверями; в 2023 году Ferrari снова одержала блестящую победу в Ле-Мане; а Ferrari F80 — это самый современный суперкар из Маранелло, вдохновленный болидами Ferrari Формулы-1 и победителем Ле-Мана 499P, который открывает новую эру гибридных двигателей V6.
Страсть Энцо к инновациям никогда ещё не проявлялась в Маранелло так сильно, как сегодня. Компания Ferrari всегда будет удивлять, внедрять новшества и прилагать все усилия для победы. Это самое большое наследие, которое оставил после себя Энцо Феррари.