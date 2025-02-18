Раздвигая границы

Энцо Феррари был целеустремленным человеком во всех смыслах. Его непреодолимое стремление к победам, достижениям и созданию лучших в мире автомобилей подталкивало его самого и других к завоеванию более высоких вершин.

Несмотря на то, что он был гонщиком, по-настоящему он преуспел именно в качестве лидера. Возглавляя Скудерию Феррари, гоночную команду, которую он основал в 1929 году, он всегда выходил за рамки того, что другие считали невозможным.

Самый первый автомобиль Ferrari 125 S воплотил в себе страсть Энцо к созданию конкурентных преимуществ за счет инноваций. Его амбициозный двигатель V12 сделал эту машину весьма успешной.