Энцо Феррари: 125 лет спустя

Когда 18 февраля 1898 года в итальянском городке Модена появился на свет Энцо Феррари, никто не ожидал такого развития его жизни.
Из скромных начинаний возникла целая автомобильная легенда, благодаря прозорливости, целеустремлённости и здоровому авантюризму Энцо.
Теперь, 125 лет спустя, мы можем представить вам новое видео, в котором рассказывается о том, как бедный молодой автомеханик реализовал свою страсть к автогонкам и основал бренд, который впоследствии будет производить самые востребованные автомобили на планете.
Фильм отслеживает некоторые из самых ярких событий в жизни Энцо, начиная с его первых автосоревнований по подъёму на холм, проходящих в 1919 году в Парме, и заканчивая созданием собственной команды Scuderia Ferrari десять лет спустя, а затем и основанием компании Ferrari в 1947 году в том виде, в каком мы её знаем сейчас.
Далее фильм рассказывает, как гоночная команда Ferrari начала достигать вершин автоспорта, от первой победы в гонке «24 часа Ле-Мана» до первой победы в Формуле-1 в 1951 году. Следующие десять лет были отмечены безудержным успехом – первый титул чемпиона мира Формулы-1, три титула чемпиона мира за один год и в 1962 году Энцо представил, возможно, самый культовый автомобиль в истории, 250 GTO.
Посмотрите эксклюзивное видео, рассказывающее о некоторых из величайших достижений Энцо Феррари, от механика до гонщика и основателя Ferrari
В последние годы Энцо проявил безжалостную целеустремленность и веру в то, какой должна быть его компания, что привело к инновациям и расширению границ на каждом шагу. Первый заднемоторный «Гарцующий жеребец» V12 появился в 1971 году, три года спустя Скудерия Феррари одержала 50 побед в Формуле-1. В конце следующего десятилетия автомобиль Ferrari F40 представлял собой, пожалуй, вершину мечты Энцо о том, каким может быть Ferrari, как с эстетической точки зрения, так и с точки зрения производительности.
На момент, когда этот выдающийся человек ушёл из жизни, всего через год после презентации Ferrari F40, он достиг столько, что хватило бы на десять жизней. Вряд ли он мог знать, что бренд, который он основал, будет до такой степени продолжать осуществлять его детские мечты.