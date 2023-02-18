Энцо Феррари: 125 лет спустя

Когда 18 февраля 1898 года в итальянском городке Модена появился на свет Энцо Феррари, никто не ожидал такого развития его жизни.

Из скромных начинаний возникла целая автомобильная легенда, благодаря прозорливости, целеустремлённости и здоровому авантюризму Энцо.

Теперь, 125 лет спустя, мы можем представить вам новое видео, в котором рассказывается о том, как бедный молодой автомеханик реализовал свою страсть к автогонкам и основал бренд, который впоследствии будет производить самые востребованные автомобили на планете.

Фильм отслеживает некоторые из самых ярких событий в жизни Энцо, начиная с его первых автосоревнований по подъёму на холм, проходящих в 1919 году в Парме, и заканчивая созданием собственной команды Scuderia Ferrari десять лет спустя, а затем и основанием компании Ferrari в 1947 году в том виде, в каком мы её знаем сейчас.

Далее фильм рассказывает, как гоночная команда Ferrari начала достигать вершин автоспорта, от первой победы в гонке «24 часа Ле-Мана» до первой победы в Формуле-1 в 1951 году. Следующие десять лет были отмечены безудержным успехом – первый титул чемпиона мира Формулы-1, три титула чемпиона мира за один год и в 1962 году Энцо представил, возможно, самый культовый автомобиль в истории, 250 GTO.