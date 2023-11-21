Эмоции одобрены

Франческо Дзаната недавно купил подержанный автомобиль SF90 Stradale. Несмотря на то, что автомобиль был приобретен у постоянного дилера Ferrari, Ineco Auto, в Падуе, и его пробег составлял всего 5000 километров, он настоял на том, чтобы автомобиль прошел программу сертификации «Одобрено Ferrari». У него были веские основания, если вспомнить его предыдущую покупку подержанного автомобиля около трех лет назад в автосалоне, не принадлежащем Ferrari.
«Это был Ferrari F12tdf, — говорит Франческо. — Я был рад, потому что их очень мало. И их трудно найти». Франческо хорошо знает свои машины. Его история владения автомобилями включает в себя Ferrari 488 Pista Spider, Ferrari California и Ferrari 458 Speciale A. К тому же, он знал автосалон, поэтому совершил крупную покупку.
Однако, как оказалось, автомобиль был подвергнут плохому обращению со стороны предыдущего владельца, что было скрыто от всех заинтересованных участников. «Когда шесть месяцев спустя я отдал его в сервис, было обнаружено 80 неофициальных гаек и болтов, а многие из них вообще отсутствовали. Плюс были проблемы с двигателем, с выхлопной системой и множество разных других проблем».
Ferrari F12tdf был отправлен в Маранелло для комплексного ремонта. «Скажем так, потребовались непредвиденные дополнительные расходы, чтобы привести автомобиль в порядок». И если такое может случиться с таким преданным поклонником Ferrari, как Франческо, то, как он сам с сожалением признает, «это может случиться с кем угодно».
После своего ужасного опыта Франческо рекомендует всем при покупке подержанного Ferrari требовать сертификат одобрения. Он говорит: «Это необходимо. Спокойствие, которое обеспечивает программа, означает, что вы можете спокойно спать по ночам». Также он подчеркивает, что обслуживание клиентов идентично обслуживанию клиентов, впервые покупающих новый автомобиль: «Обслуживание клиентов соответствует таким же высоким стандартам».
В Маранелло руководитель отдела подержанных автомобилей Андреа Скиолетти объясняет: «Программа сертификации «Одобрено Ferrari» доступна для автомобилей возрастом до 14 лет и с пробегом до 120 000 км. Технические специалисты проводят комплексный анализ всех аспектов автомобиля, как механических, так и эстетических, чтобы убедиться, что все соответствует исходным характеристикам, что все новые детали являются разрешенными и что все работы выполнены правильно».
В рамках программы выполняется не менее 201 отдельной проверки. «Это общая проверка автомобиля», — говорит Андреа, которая включает также его происхождение и историю. Автомобиль доступен только для продажи в автосалоне Ferrari; сделки между частными лицами исключены.
Гарантия на многие детали действительна в течение 24 месяцев в Европе, США, на Ближнем Востоке и в Китае и 12 месяцев в остальных странах мира. Вдобавок, предоставляется круглосуточная помощь на дорогах. «И, конечно же, это повышает стоимость автомобиля», — добавляет Андреа.
«Последние достижения в области электроники и компьютерных технологий привели к экспоненциальному увеличению сложности современных автомобилей. Очевидно, что это привело к увеличению рисков при покупке подержанных автомобилей и, следовательно, к увеличению затрат», — отмечает Андреа. После пандемии коронавируса рынок подержанной техники пережил бум, создав катастрофическую ситуацию, подчеркивающую важность гарантии, вытекающей из сертификата одобрения.
В Тревизо, на крайнем северо-востоке Италии, Франческо Дзаната делает заключение: «Вы можете купить подержанный автомобиль по ряду веских причин. Для меня сертификат одобрения — это как паспорт. Это паспорт спокойствия, поверьте мне».