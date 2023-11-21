Эмоции одобрены

«Это был Ferrari F12tdf, — говорит Франческо. — Я был рад, потому что их очень мало. И их трудно найти». Франческо хорошо знает свои машины. Его история владения автомобилями включает в себя Ferrari 488 Pista Spider, Ferrari California и Ferrari 458 Speciale A. К тому же, он знал автосалон, поэтому совершил крупную покупку.

Однако, как оказалось, автомобиль был подвергнут плохому обращению со стороны предыдущего владельца, что было скрыто от всех заинтересованных участников. «Когда шесть месяцев спустя я отдал его в сервис, было обнаружено 80 неофициальных гаек и болтов, а многие из них вообще отсутствовали. Плюс были проблемы с двигателем, с выхлопной системой и множество разных других проблем».