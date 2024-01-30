Романтика у моря

Романтика. Это слово происходит от итальянского Roma - столицы Италии и «сладкой жизни», которая стала вдохновением для последней модели Ferrari с мягкой складной крышей, Roma Spider. И сегодня романтика, конечно же, витает в воздухе.
Немногие автомобили обладают такой харизмой, как Roma Spider, и немногие автомобильные путешествия предлагают романтическое очарование природного регионального парка Сан-Бартоло на побережье Адриатического моря недалеко от Пезаро и дальше до живописного городка Градара. За рулём - наш пилот Дино Беганович, яркий молодой талант Академии пилотов Ferrari. Он родился в Швеции в 2004 году и уже успел произвести большое впечатление, выиграв региональный европейский чемпионат Формулы в сезоне 2022 года.
«Для меня это первый опыт вождения спайдера Roma, - говорит он. - Он идеально подходит для тех, кто хотел бы ездить на Ferrari ежедневно. Это в высшей степени совершенный и комфортабельный автомобиль, очень элегантный как снаружи, так и внутри». Эта элегантность лежит в основе души автомобиля Roma Spider: передне-среднемоторный спайдер с тканевой съёмной панелью крыши, вызывающий в памяти дух таких икон Ferrari, как великолепный 250 GT California и 365 GTS4 «Daytona Spider».
Морской бриз доносит нежные ароматы винограда и морской соли, которыми пропитан этот пейзаж, призывая Дино опустить крышу. «В летний день очень приятно иметь такую возможность, - говорит он, - слушать звук мотора и наслаждаться солнцем».
Одним нажатием кнопки поднимается ветровой клапан, предусмотрительно встроенный в заднее сиденье, чтобы снизить турбулентность в салоне. Позже, когда облака начнут заслонять солнце, а температура начнёт падать, самое время прикрыться.
Крыша из технической ткани, выполненной из углеродного волокна, обладает всеми тепловыми характеристиками и звукоизоляцией, присущими убирающемуся жесткому верху. Дополнительный комфорт обеспечивает подогрев сидений с 18 вариантами регулировки, подогрев подушки под шею и подогрев рулевого колеса. На извилистых дорогах, ведущих к Градаре с ее средневековыми стенами и замком, Дино знакомится со всеми возможностями автомобиля Roma Spider.