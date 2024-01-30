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Романтика у моря

Спайдер Roma, само название которого навевает романтические мысли, - идеальный автомобиль для поездки по побережью Адриатического моря. Молодой пилот Академии пилотов Ferrari Дино Беганович исследует симфонию стиля, комфорта и производительности
Текст: Крис Рис / Фото: Стивен Бауэр

Романтика. Это слово происходит от итальянского Roma - столицы Италии и «сладкой жизни», которая стала вдохновением для последней модели Ferrari с мягкой складной крышей, Roma Spider. И сегодня романтика, конечно же, витает в воздухе. 

Немногие автомобили обладают такой харизмой, как Roma Spider, и немногие автомобильные путешествия предлагают романтическое очарование природного регионального парка Сан-Бартоло на побережье Адриатического моря недалеко от Пезаро и дальше до живописного городка Градара. За рулём - наш пилот Дино Беганович, яркий молодой талант Академии пилотов Ferrari. Он родился в Швеции в 2004 году и уже успел произвести большое впечатление, выиграв региональный европейский чемпионат Формулы в сезоне 2022 года.

Посмотрите, как пилот Академии пилотов Ferrari Дино Беганович ведет Roma Spider вдоль Адриатического побережья и вверх по широким дорогам, ведущим в средневековый город Градара

«Для меня это первый опыт вождения спайдера Roma, - говорит он. - Он идеально подходит для тех, кто хотел бы ездить на Ferrari ежедневно. Это в высшей степени совершенный и комфортабельный автомобиль, очень элегантный как снаружи, так и внутри». Эта элегантность лежит в основе души автомобиля Roma Spider: передне-среднемоторный спайдер с тканевой съёмной панелью крыши, вызывающий в памяти дух таких икон Ferrari, как великолепный 250 GT California и 365 GTS4 «Daytona Spider».

Сверху вниз — идеальный способ познакомиться с Адриатическим пейзажем и оценить комфорт и острые ощущения, предлагаемые Roma Spider

Морской бриз доносит нежные ароматы винограда и морской соли, которыми пропитан этот пейзаж, призывая Дино опустить крышу. «В летний день очень приятно иметь такую возможность, - говорит он, - слушать звук мотора и наслаждаться солнцем».

Одним нажатием кнопки поднимается ветровой клапан, предусмотрительно встроенный в заднее сиденье, чтобы снизить турбулентность в салоне. Позже, когда облака начнут заслонять солнце, а температура начнёт падать, самое время прикрыться.

Roma Spider маневрен на поворотах и удивительно быстр; Пилот Академии пилотов Ferrari Дино Беганович очарован разносторонним обаянием Roma Spider; вид сверху; одновременно настоящий спорткар и комфортабельный турер с открытым верхом

Крыша из технической ткани, выполненной из углеродного волокна, обладает всеми тепловыми характеристиками и звукоизоляцией, присущими убирающемуся жесткому верху. Дополнительный комфорт обеспечивает подогрев сидений с 18 вариантами регулировки, подогрев подушки под шею и подогрев рулевого колеса. На извилистых дорогах, ведущих к Градаре с ее средневековыми стенами и замком, Дино знакомится со всеми возможностями автомобиля Roma Spider.

Roma Spider с его чрезвычайно элегантным дизайном идеально вписывается в красивые средневековые улицы Градары в регионе Марке в центральной Италии

«Я фанат заднеприводных автомобилей, поскольку я пилот, и здесь действительно можно почувствовать мощь, - говорит он. - При этом автомобиль настолько комфортный, что его можно использовать ежедневно. Я бы с удовольствием покатался на этом элегантном автомобиле в своем родном городе Стокгольме, так как думаю, что он очень хорошо впишется в атмосферу города, а также прокатился бы на нем по курорту Смогену, расположенному на побережье. Он просто фантастический, и я надеюсь, что очень скоро мне снова удастся сесть за руль этого автомобиля».
ЭТА ИСТОРИЯ ВЗЯТА ИЗ 61-ГО ВЫПУСКА ОФИЦИАЛЬНОГО ЖУРНАЛА FERRARI