Романтика у моря

Романтика. Это слово происходит от итальянского Roma - столицы Италии и «сладкой жизни», которая стала вдохновением для последней модели Ferrari с мягкой складной крышей, Roma Spider. И сегодня романтика, конечно же, витает в воздухе.

Немногие автомобили обладают такой харизмой, как Roma Spider, и немногие автомобильные путешествия предлагают романтическое очарование природного регионального парка Сан-Бартоло на побережье Адриатического моря недалеко от Пезаро и дальше до живописного городка Градара. За рулём - наш пилот Дино Беганович, яркий молодой талант Академии пилотов Ferrari. Он родился в Швеции в 2004 году и уже успел произвести большое впечатление, выиграв региональный европейский чемпионат Формулы в сезоне 2022 года.