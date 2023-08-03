Электрические мечты

«Первый электрический Ferrari будет основываться на нашем гоночном наследии и опираться на более широкий технический арсенал, сохраняя при этом свою подлинность и единообразие, — подтвердил генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья. — И я с самого первого дня был рад добавить свои собственные технологические знания, опыт и связи к действительно впечатляющей работе команды».

Ferrari стремится стать углеродно-нейтральной компанией к 2030 году и, хотя она по-прежнему привержена двигателям внутреннего сгорания, в настоящее время она сделала серьёзный поворот к электрификации. К 2026 году примерно 60% поставок Ferrari будет приходиться на полностью электрические и гибридные автомобили. Следует отметить, что в настоящее время идёт строительство нового корпуса для предприятия специального назначения, которое в основном будет отвечать за производство электродвигателей, аккумуляторных батарей и силовых инверторов.