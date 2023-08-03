Электрические мечты

«Первый электрический Ferrari будет основываться на нашем гоночном наследии и опираться на более широкий технический арсенал, сохраняя при этом свою подлинность и единообразие, — подтвердил генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья. — И я с самого первого дня был рад добавить свои собственные технологические знания, опыт и связи к действительно впечатляющей работе команды».
Ferrari стремится стать углеродно-нейтральной компанией к 2030 году и, хотя она по-прежнему привержена двигателям внутреннего сгорания, в настоящее время она сделала серьёзный поворот к электрификации. К 2026 году примерно 60% поставок Ferrari будет приходиться на полностью электрические и гибридные автомобили. Следует отметить, что в настоящее время идёт строительство нового корпуса для предприятия специального назначения, которое в основном будет отвечать за производство электродвигателей, аккумуляторных батарей и силовых инверторов.
Что касается электрификации, Ferrari остается верным своему гоночному наследию, уделяя особое внимание снижению веса, производительности и уникальному опыту вождения благодаря процессу, в ходе которого аккумуляторные модули ручной работы будут интегрированы в шасси автомобилей на производственных линиях в Маранелло.
Ferrari также славится пульсирующим звуком своих двигателей. Электрические силовые агрегаты практически бесшумны и плавны в работе, что идеально подходит для большинства применений в автомобилестроении. Но суперспортивные автомобили несут в себе большую эмоциональную составляющую, и доставляющий удовлетворение органичный саундтрек крайне важен.
Он был источником жизненной основы Ferrari с тех пор, как в 1947 году самый первый автомобиль выехал за ворота завода. Таким образом, инженеры Ferrari в настоящее время работают над звуковым оформлением своих электромобилей, которое будет вызывать эмоции и конкурировать со знаменитыми двигателями внутреннего сгорания. Оправдания не входят в образ действий компании Ferrari. В Маранелло любят, чтобы все было по-настоящему.
Но переход к электрификации не делается сразу. Уходя своими корнями в Формулу-1, Ferrari уже давно продвигает целенаправленную передачу технологий между гоночными и дорожными автомобилями. В 2009 году Формула-1 внедрила систему рекуперации кинетической энергии; энергия, теряемая при торможении, накапливалась, сохранялась в батарее и повторно использовалась.
Первый гибридный дорожный автомобиль Ferrari появился в 2013 году в облике грозного LaFerrari, чьи отличительные оранжевые тросы высокого напряжения и конфигурация с двумя электронными двигателями позволили гиперкару с кузовом из углеродного волокна добавить к своему 6,3-литровому двигателю V12 мощностью 800 HP ещё 163 HP электроэнергии.
В 2020 году SF90 Stradale пошел еще дальше. Последнее воплощение, модель SF90 XX Stradale оснащена 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который развивает 797 HP при 7900 об/мин. Но он также использует три электродвигателя, два на передней оси и один на задней, которым каким-то образом удается найти место между двигателем и коробкой передач, чтобы добавить еще 233 HP для межгалактической производительности.
SF90 XX Stradale может бесшумно проехать около 18 км в электронном режиме, что вызывает сверхъестественные ощущения во время движения и приводит в замешательство зевак. Но помимо повышения эффективности и сокращения выбросов, сэкономленная энергия также используется для улучшения управляемости автомобиля за счет векторизации крутящего момента. Также у него нет передачи заднего хода: это делается электрически.
И это, пожалуй, ключевой атрибут, который электрификация привносит в Ferrari: дополнительная пропускная способность. Это дает инженерам еще один источник энергии для использования, и полученная в результате энергия энергично распределяется вокруг автомобиля, улучшая каждый аспект его поведения.
Тот, кто еще не убежден, должен взглянуть на 296 GTB, один из самых убедительных гибридов, когда-либо созданных. Его 2,9-литровый двигатель внутреннего сгорания V6 с турбонаддувом имеет 120-градусную «горячую» V-образную конфигурацию, поэтому он низкий и широкий, чтобы оптимизировать центр тяжести. Двигатель самостоятельно развивает мощность 654 HP. Он оснащён головокружительно быстрой восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и электронным дифференциалом, интегрированным с установленным сзади электродвигателем, который производит дополнительную мощность 165 HP.
В «квалификационном» режиме 296 GTB может выдать в общей сложности 830 HP, двигатель и электродвигатель легко сопрягаются благодаря дополнительному сцеплению, которое находится между двумя источниками энергии, разъединяя их, когда автомобиль двигается на чистом электричестве.
Электродвигатель питается от высоковольтной батареи емкостью 7,45 кВт·ч. Ferrari использует устройство под названием TMA (привод управления переходом) для контроля и оптимизации распределения энергии между электрическим двигателем и двигателем внутреннего сгорания, а запатентованное программное обеспечение обеспечивает плавность и мгновенность процесса. Полная гармония двух миров.