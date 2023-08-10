Стремление к совершенству

Развитием навыков и умения каждого пилота-испытателя «Гарцующего жеребца» занимается Scuola dei Mestieri, своего рода внутренняя академия компании, которая с 2009 года взяла на себя задачу повышения технической и профессиональной квалификации рабочих и служащих с помощью наставников и преподавателей, которые сами являются сотрудниками компании. Ведь стать испытателем в Ferrari - это исключительно вопрос внутреннего развития.

Вы начинаете свою карьеру в команде отдела контроля качества. Команда из 21 пилота под управлением инженера Алессандро Бьянки представляет собой финальный фильтр перед отправкой автомобилей клиентам. В первый день, когда вы выводите Ferrari за ворота завода для финальных испытаний, вы проезжаете через печально известный люк смотрового колодца, как и все автомобили, когда-либо покидавшие завод в Маранелло. Это своего рода обряд посвящения, позволяющий испытателю получить важные сведения об автомобиле, такие, как шум и движение кузова, которые дают представление о его общем поведении.

Для опытных людей первые впечатления - это целая кладезь информации, которая вместе со всем остальным помогает испытателю качества в его главной задаче: оценить каждый автомобиль.