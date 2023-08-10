Стремление к совершенству

«Дайте ребенку лист бумаги и несколько карандашей и попросите его нарисовать машину: он обязательно нарисует её красной», - говорил Энцо Феррари с плохо скрываемой гордостью. И если через несколько лет вы спросите того же ребенка, кем он хочет стать, когда вырастет, вы получите краткий и прямолинейный ответ: пилотом-испытателем Ferrari.
В этой профессии, движимой страстью и носящей яркий романтический оттенок, одного таланта недостаточно. «Х-фактор» необходим, но природные способности важно направлять в нужное русло, потому что пилот-испытатель - это нечто большее, чем просто мастерство вождения: это означает понимание поведения автомобиля, руль которого находится в ваших руках, умение распознавать малейшие изменения и оценить, как и в какой степени его можно улучшить.
Развитием навыков и умения каждого пилота-испытателя «Гарцующего жеребца» занимается Scuola dei Mestieri, своего рода внутренняя академия компании, которая с 2009 года взяла на себя задачу повышения технической и профессиональной квалификации рабочих и служащих с помощью наставников и преподавателей, которые сами являются сотрудниками компании. Ведь стать испытателем в Ferrari - это исключительно вопрос внутреннего развития.
Вы начинаете свою карьеру в команде отдела контроля качества. Команда из 21 пилота под управлением инженера Алессандро Бьянки представляет собой финальный фильтр перед отправкой автомобилей клиентам. В первый день, когда вы выводите Ferrari за ворота завода для финальных испытаний, вы проезжаете через печально известный люк смотрового колодца, как и все автомобили, когда-либо покидавшие завод в Маранелло. Это своего рода обряд посвящения, позволяющий испытателю получить важные сведения об автомобиле, такие, как шум и движение кузова, которые дают представление о его общем поведении.
Для опытных людей первые впечатления - это целая кладезь информации, которая вместе со всем остальным помогает испытателю качества в его главной задаче: оценить каждый автомобиль.
Стремление Ferrari к совершенству и к экстремальным характеристикам в самом широком смысле спустя 76 лет со дня основания компании является неотъемлемой частью ее ДНК. Пилоты-испытатели производителя из Маранелло готовы ручаться за это.
Роль «гаранта» приобретает еще более выраженный нюанс в случае с командой «надежности», состоящей из шести человек, которые усердно работают под руководством Клаудио Ницци.
Они работают в три смены, начиная с пяти часов утра и иногда заканчивая поздно вечером. Почему? Осторожность и конфиденциальность крайне важны, поскольку им доверяют макеты и прототипы - автомобили, под маской которых скрывается вся механика новой модели, и автомобили, завершенные с точки зрения разработки, но которые еще нужно довести до совершенства, прежде чем приступить к предсерийному производству.
Ментальный «маппинг» среди пилотов-испытателей, а именно постоянное согласование, которое гарантирует, что коллеги говорят на одном языке, играет в этом фундаментальную роль. Поэтому крайне важно, чтобы у сотрудников отдела «надежности» было время на размышления и преобразование всего, что возникает в ходе вождения, в точные, подробные отчеты.
Не нужно спешить обращаться к техническим специалистам, чтобы улучшить настройку или изменить на ходу то, что не совсем устраивает. Это часть повседневной жизни четырнадцати пилотов-испытателей из отдела экспериментов и разработок - людей, которые управляют более «незрелыми» автомобилями Ferrari.
Автомобили рождаются из этой матрицы испытаний. Много рук, работающих в разных местах. Если исключить команду специалистов по контролю качества, которой не нужно уезжать из Маранелло, то в основном в поездках участвуют сотрудники отделов надежности и разработки.
Их деятельность проходит не только в штаб-квартире и на трассе Фьорано; для полного определения проекта также требуется испытательный полигон Балокко, скоростное кольцо Нардо, низкое сцепление (и экстремальные температуры) снега в Северной Швеции и свирепая жара Дубая.
Не говоря уже о самой невероятной трассе из всех - Нюрбургринге: на протяжении добрых двадцати километров она вобрала в себя почти все, с чем может столкнуться автомобиль за свою жизнь.
Какой бы ни была широта, миссия остается неизменной, а пилот-испытатель остается хранителем той необычайно тонкой, почти непостижимой магии, которая превращает автомобиль в Ferrari.