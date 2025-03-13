Дебюты мечты

Гонки за Ferrari - это нечто особенное. За 75-летнюю историю компании за рулем автомобилей Скудерии сидели некоторые величайшие чемпионы в истории автоспорта. Кое-кто из них даже одержал победу в своем дебюте... Это избранные среди избранных, и с ними часто связана большая история.
Найджел Мэнселл добился этого на стартовом этапе чемпионата мира 1989 года, и эта победа была ещё слаще от того, что Ferrari представила свою радикально новую полуавтоматическую коробку передач. Мэнселл прошёл квалификацию шестым и в своей обычной лаконичной манере пошутил, что забронировал билет домой на рейс пораньше, настолько он был уверен, что новая коробка передач выйдет из строя. А на самом деле он выиграл Гран-при Бразилии в незабываемой манере, несмотря на замену рулевого колеса во время пит-стопа…
Но он не был первым пилотом, выигравшим для Ferrari в свой дебютный сезон в команде. Эта честь досталась никому иному, как Хуану Мануэлю Фанхио, гонщику, в послужном списке которого немало первых мест. Подписав контракт с Ferrari на сезон 1956 года, он достойно выиграл стартовый этап в Аргентине, хотя и разделил победу с Луиджи Муссо. Муссо, который также дебютировал за Ferrari, лидировал первые 29 кругов, после чего он передал свою машину Фанхио, у которого сломался топливный насос. Как это было принято в те времена, лидер группы мог воспользоваться своим положением. Фанхио пришлось соревноваться с Maserati Стирлинга Мосса, скорость которого вскоре снизилась из-за утечки топлива. Фанхио даже ушёл в занос, чтобы выиграть гонку. И за эту победу он был в большом долгу перед Муссо. Это была также его первая победа в гонках Формулы-1.
Победа Джанкарло Багетти на Гран-при Франции 1961 года в Реймсе была настолько невероятной, что о ней можно было бы снять хороший фильм. Выиграв нечемпионатные гонки на болиде Ferrari, спонсируемом FISA (которая покрыла расходы на четвертый автомобиль Ferrari, чтобы предоставить место молодым выдающимся пилотам), в Сиракузах и Неаполе, где он соревновался с такими гонщиками, как Стирлинг Мосс, Джим Кларк и Грэм Хилл, Багетти прибыл в Реймс для участия в своем первом чемпионате мира.
Он квалифицировался на своем Ferrari 156 «sharknose» на 12-м месте и, конечно, с ужасом наблюдал, как три заводских Ferrari вышли из строя из-за механических неполадок. Однако он сохранил хладнокровие и на последнем круге обогнал Дэна Гурни, победив с отрывом всего в 0,1 секунды. Багетти выиграл свою дебютную гонку Формулы-1 на Ferrari и остается единственным пилотом, выигравшим три первые гонки Формулы-1. Замечательный результат, противопоставить которому можно лишь тот факт, что он больше никогда и ни в чем не побеждал.
Марио Андретти будет обладать большим долголетием. Наряду с Филом Хиллом он является одним из двух американских пилотов, выигравших чемпионат мира Формулы-1, чего он добился, выступая за команду Lotus в 1978 году. Ему также удалось завоевать поул-позицию в своей дебютной гонке Формулы-1 на Гран-при США в Уоткинс-Глене в 1968 году. В то время он был больше сосредоточен на IndyCars, но популярный итало-американец вскоре стал выступать за Ferrari в гонках спортивных автомобилей и одержал победу на Ferrari 512 S в Себринге в 1970 году. На следующий год он присоединился к Скудерии Феррари и сразу же выиграл гонку открытия сезона в Кьялами в Южной Африке. «Если кажется, что все под контролем, значит, вы просто едете недостаточно быстро», - здорово подметил Андретти.
Кими Райкконену выпала честь заменить Михаэля Шумахера в Ferrari в сезоне 2007 года; немец остается, пожалуй, самым почитаемым гонщиком Ferrari из всех, и уж точно самым успешным в плане побед в гонках. Но финский гонщик оправдал свое прозвище Iceman, завоевав поул-позицию и проехав самый быстрый круг на пути к доминирующей победе в Гран-при Австралии (в той же гонке, в которой некий Льюис Хэмилтон дебютировал за McLaren, заняв третье место). В том году он одержал еще пять побед в гонках и стал чемпионом мира с отрывом всего в одно очко. Фернандо Алонсо также одержал победу во время своего дебюта в Ferrari в 2010 году на Гран-при Бахрейна и до финала в Абу-Даби был в числе претендентов на звание чемпиона мира.
Несмотря на то, что выдающийся сезон завершился крайним разочарованием, Алонсо может утешиться тем, что он остается одним из немногих пилотов, которым удалось победить в своем дебютном выступлении за Ferrari.