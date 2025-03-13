Дебюты мечты

Победа Джанкарло Багетти на Гран-при Франции 1961 года в Реймсе была настолько невероятной, что о ней можно было бы снять хороший фильм. Выиграв нечемпионатные гонки на болиде Ferrari, спонсируемом FISA (которая покрыла расходы на четвертый автомобиль Ferrari, чтобы предоставить место молодым выдающимся пилотам), в Сиракузах и Неаполе, где он соревновался с такими гонщиками, как Стирлинг Мосс, Джим Кларк и Грэм Хилл, Багетти прибыл в Реймс для участия в своем первом чемпионате мира.

Он квалифицировался на своем Ferrari 156 «sharknose» на 12-м месте и, конечно, с ужасом наблюдал, как три заводских Ferrari вышли из строя из-за механических неполадок. Однако он сохранил хладнокровие и на последнем круге обогнал Дэна Гурни, победив с отрывом всего в 0,1 секунды. Багетти выиграл свою дебютную гонку Формулы-1 на Ferrari и остается единственным пилотом, выигравшим три первые гонки Формулы-1. Замечательный результат, противопоставить которому можно лишь тот факт, что он больше никогда и ни в чем не побеждал.

Марио Андретти будет обладать большим долголетием. Наряду с Филом Хиллом он является одним из двух американских пилотов, выигравших чемпионат мира Формулы-1, чего он добился, выступая за команду Lotus в 1978 году. Ему также удалось завоевать поул-позицию в своей дебютной гонке Формулы-1 на Гран-при США в Уоткинс-Глене в 1968 году. В то время он был больше сосредоточен на IndyCars, но популярный итало-американец вскоре стал выступать за Ferrari в гонках спортивных автомобилей и одержал победу на Ferrari 512 S в Себринге в 1970 году. На следующий год он присоединился к Скудерии Феррари и сразу же выиграл гонку открытия сезона в Кьялами в Южной Африке. «Если кажется, что все под контролем, значит, вы просто едете недостаточно быстро», - здорово подметил Андретти.