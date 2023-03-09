Dino 208 GT4: Мал золотник, да дорог

Следующим Dino стал спорный и инновационный 308 GT4, представленный на Парижском автосалоне 1973 года. Это был совершенно новый тип среднемоторного Ferrari. После 20 лет эксклюзивного сотрудничества с Pininfarina компания Ferrari обратилась к его главному итальянскому конкуренту в области дизайна Bertone. Это был Ferrari или, скорее, Dino, совершенно другого стиля и новой смелой компоновки. Вместо пышной элегантности Pininfarina модель GT4, разработанная Bertone, получила эффектную клиновидную форму: сочетание острых граней, плоских поверхностей и небольших наплывов. Он притягивал внимание несмотря на спорный дизайн.

Столь же необычным было и то, что в нем были задние, хоть и небольшие, сиденья. Это был первый среднемоторный Ferrari 2+2 длиной всего 4,3 метра. Мастерское достижение в области среднемоторной компоновки. (Задние сиденья можно было использовать, когда передние сиденья были сдвинуты вперед).

В нем также использовался первый серийный V8 Ferrari, агрегат с 90-градусным углом объемом 2926 куб. см, который развивал мощность 255 л.с. при 7700 об/мин. Чтобы облегчить конструкцию, двигатель был установлен поперечно.

Два года спустя двигатель V8 будет установлен на двухместном 308 GTB (спроектированном Pininfarina). Этот автомобиль, в отличие от современного GT4, официально получил название Ferrari. Название Dino было отменено в конце 1976 года, и GT4 официально стал называться Ferrari, пока в 1980 году не было прекращено его производство, и его заменил Mondial 2+2.