Dino 208 GT4: Мал золотник, да дорог

Мы считаем двигатели V8 и V12 большими, и в настоящее время они таковыми и являются. Нынешний культовый V12 от Ferrari имеет объем 6,5 л, а самый маленький V8 — 3,9 литров. Однако, первый Ferrari V12 имел объем всего 1,5 литра, а V8 — всего 2,0 литра. Фактически, это самые маленькие серийные автомобильные двигатели V12 и V8 из когда-либо созданных.
Первая в мире модель Ferrari, 125 S 1947 года выпуска, развивала мощность 118 л.с. благодаря своему крошечному, но быстрооборотному двигателю V12 объемом 1496,77 куб.см. Гораздо менее известным был 2,0-литровый V8 от Ferrari, отчасти потому, что он продавался только на внутреннем рынке Италии. Он был установлен на Dino 208 GT4 1975 года, одном из самых необычных автомобилей Ferrari.
Хотя его знаменитый маленький двигатель был уменьшен в размерах, он по-прежнему разгонял Dino 208 GT4 до высоких скоростей для того времени; 0-100 км/ч достигались за 7,7 секунды
Начнем с того, что его даже не называли Ferrari. В 1967 году компания представила модель Dino, названную в честь сына Феррари Альфредо (по прозвищу Дино), который умер в 1956 году в возрасте всего 24 лет. Эмблема Dino, уже знакомая спортивным автомобилям с двигателями V6 и гонщикам Формулы-1, станет украшением небольших и менее дорогих дорожных автомобилей Ferrari. Цель состояла в том, чтобы расширить охват бренда из Маранелло и увеличить производство.
Первым дорожным автомобилем Dino стал двухместный 206 GT 1967 года выпуска, оснащенный новым 2,0-литровым двигателем V6. Это был первый дорожный автомобиль Ferrari с задней среднемоторной компоновкой и один из первых серийных спортивных автомобилей с двигателем, расположенным за кабиной пилота, но перед задней осью.
В 1969 году появился более быстрый и мощный 2,4-литровый 246 GT. Хотя официально этот автомобиль по-прежнему называется Dino, он станет одним из самых популярных дорожных автомобилей, когда-либо выпущенных Ferrari. Он также имел значительный коммерческий успех.
208 GT4 стал последним автомобилем серии, в которую вошли такие стильные Dino, как 206 GT, 246 GT и 308 GT4 (слева направо)
Следующим Dino стал спорный и инновационный 308 GT4, представленный на Парижском автосалоне 1973 года. Это был совершенно новый тип среднемоторного Ferrari. После 20 лет эксклюзивного сотрудничества с Pininfarina компания Ferrari обратилась к его главному итальянскому конкуренту в области дизайна Bertone. Это был Ferrari или, скорее, Dino, совершенно другого стиля и новой смелой компоновки. Вместо пышной элегантности Pininfarina модель GT4, разработанная Bertone, получила эффектную клиновидную форму: сочетание острых граней, плоских поверхностей и небольших наплывов. Он притягивал внимание несмотря на спорный дизайн.
Столь же необычным было и то, что в нем были задние, хоть и небольшие, сиденья. Это был первый среднемоторный Ferrari 2+2 длиной всего 4,3 метра. Мастерское достижение в области среднемоторной компоновки. (Задние сиденья можно было использовать, когда передние сиденья были сдвинуты вперед).
В нем также использовался первый серийный V8 Ferrari, агрегат с 90-градусным углом объемом 2926 куб. см, который развивал мощность 255 л.с. при 7700 об/мин. Чтобы облегчить конструкцию, двигатель был установлен поперечно.
Два года спустя двигатель V8 будет установлен на двухместном 308 GTB (спроектированном Pininfarina). Этот автомобиль, в отличие от современного GT4, официально получил название Ferrari. Название Dino было отменено в конце 1976 года, и GT4 официально стал называться Ferrari, пока в 1980 году не было прекращено его производство, и его заменил Mondial 2+2.
Модель 208 GT4, впервые представленная в 1974 году, была практически идентична предыдущему Dino, за исключением инженерной новинки, 2-литрового двигателя V8
Но в истории GT4 был еще один необычный поворот. Он выпускался в 2,0-литровой версии, оснащенной самым маленьким серийным двигателем V8 в мире. Модель 208 GT4, представленная на выставке в Турине в ноябре 1974 года, была практически идентична модели 308 GT4, за исключением двигателя меньшей мощности. Диаметр цилиндра был уменьшен с 81 до 66 мм, а мощность снижена с 255 до 180 л.с. Конечно, производительность снизилась, но автомобиль все же разгонялся до 100 км/ч (62 миль в час) за 7,7 секунды, а максимальная скорость составляла 220 км/ч (137 миль в час). Его маленький V8 по-прежнему пел на пьянящей скорости 7700 оборотов в минуту.
Модель 208 GT4 продавалась только в Италии и была разработана для того, чтобы избежать новых итальянских пошлин на автомобили с объемом двигателя более 2,0 литра. Они были введены для снижения зависимости от нефти в результате эмбарго стран ОПЕК 1973 года.
Производство 208 GT4 продолжалось до 1980 года, после чего этот восхитительный маленький двигатель стал приводить в движение двухместные модели 208 GTB и GTS.
В качестве примечания стоит отметить, что двигатель Ferrari является одним из нескольких 2,0-литровых V8, выпущенных итальянскими производителями. Тем не менее, со своим объемом 1990,64 куб. см. он, хоть и на несколько кубических миллиметров, опережает конкурентов.