Будущее Ferrari в мире соревнований GT разворачивается вокруг модели 296 GTB, которая была переосмыслена, чтобы соответствовать требованиям Competizioni GT в плане гоночных и технических характеристик.
Новый 296 GT3 является наследником модели 488 GT3, которая в своей стандартной конфигурации и конфигурации Evo с момента своей первой гонки завоевала 107 титулов, одержав 429 побед из 770 стартов. Великолепный результат, подтверждающий его положение как самого успешного гоночного Феррари всех времен.
От эскиза к реальности: посмотрите, как команда дизайнерского центра воплощает в жизнь 296 GT3
Для разработчиков и инженеров Ferrari Competizioni GT сравнение с моделью 488 GT3 и её заслугами представляет собой не только непревзойденную производительность; этот автомобиль также является неиссякаемым источником опыта и технических решений, из которого можно черпать вдохновение при поиске новых форм. Задача, где линии, объемы и поверхности являются результатом идеального синтеза производительности и эстетического совершенства, потому что Ferrari должна быть узнаваема всегда, как на дороге, так и на самых престижных трассах мира.
Как и прошлогодний 250 LM, новый 296 GT3 предназначен для соревнований GT, а также для тех, кто хочет повеселиться в гонках на выходных
в трековой версии, сохранил свою связь с серийной моделью, опиравшейся на этапе разработки на такие автомобили, как 250 LM 1963 года, который был идеальным сочетанием простоты и функциональности.
В ранних набросках чётко видны отличительные стилистические черты 296 GTB. Элементы производительности и стиля идеально сочетаются друг с другом, подчеркивая совокупность технических и эстетических качеств каждого автомобиля бренда Ferrari.
Расчетное гидродинамическое моделирование калиброванного воздушного потока, проведенное в аэродинамической трубе Ferrari, коснулось всех областей автомобиля. Цель состояла в обеспечении аэродинамической компоновки, которая могла бы гарантировать оптимальный коэффициент аэродинамического сопротивления и прижимную силу и, таким образом, улучшить управляемость автомобиля.
Эксклюзивный взгляд на некоторые эскизы будущего гоночного автомобиля «Гарцующего жеребца» — 296 GT3
296 GT3, который уже собирается на заводе Oreca (Синь, Франция), знаменует собой возвращение в строй Ferrari с 6-цилиндровым двигателем. Однако ввиду требований технических регламентов эта модель не будет включать в себя систему электрического силового агрегата, которая есть на дорожном 296 GTB.
Первым Ferrari с двигателем V6 (в то время с двигателем объемом 1500 куб.см в конфигурации 65°) был одноместный Dino 156 F2 1957 года выпуска. На следующий год Маранелло представил еще две версии V6 с увеличенным объемом двигателя, установленных на некоторых автомобилях Sport Prototype с передним расположением двигателя, как например, 196 S, и на модели 246 F1, одноместном F1, который в 1958 году принес Майку Хоторну победу в чемпионате мира Формулы-1.
296 GT3 заменяет 488 GT3, самый успешный гоночный автомобиль Ferrari всех времен
Первым Ferrari со среднерасположенным двигателем с задним приводом V6 стал автомобиль 246 SP 1961 года выпуска. Он выиграл, среди прочего, и в том же году и на следующий год ралли Targa Florio. Также в 1961 году Ferrari выиграла свой первый титул конструкторов в Формуле-1 со своей моделью 156 F1, на которую был установлен двигатель V6 с V-образным углом 120°.
Турбины, установленные на двигатель «V», были впервые установлены Ferrari на 126 CK в 1981 году, а затем на 126 C2 1982 года выпуска, который стал первым автомобилем с турбонаддувом, завоевавшим титул конструкторов в Формуле-1, успех которого повторил 126 C3 в 1983 году. Следуя длинной череде достойных предшественников, Ferrari 296 GT3 претерпел значительные изменения. В этом году начнутся испытания трека, а гоночный дебют автомобиля ожидается в 2023 году.