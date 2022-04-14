Будущее Ferrari в мире соревнований GT разворачивается вокруг модели 296 GTB, которая была переосмыслена, чтобы соответствовать требованиям Competizioni GT в плане гоночных и технических характеристик.

Новый 296 GT3 является наследником модели 488 GT3, которая в своей стандартной конфигурации и конфигурации Evo с момента своей первой гонки завоевала 107 титулов, одержав 429 побед из 770 стартов. Великолепный результат, подтверждающий его положение как самого успешного гоночного Феррари всех времен.