Если он находится в передней части сетки, то его очень трудно обойти, но даже если он стартует из более дальнего ряда, у него все равно есть шансы на победу. Статистика гонок подтверждает его агрессивную репутацию: в 21 гонке прошлого сезона он занял не менее 79 мест, поразительно улучшив свою стартовую позицию в 15 раз. Он потерял места только в двух случаях, в двух других финишировал тем же, каким и стартовал, а в паре гонок ему не удалось финишировать.





«Это в моем характере - выжать из себя всё, что можно, - говорит Артур. - Я не соглашусь на место, понимая, что могу добиться большего на машине, которую мне дали. Иногда я допускаю ошибки, потому что в квалификационном заезде или в состязании невозможно быть идеальным. Но я не думаю, что если я изменю свой подход к гонкам, то смогу осуществить свои мечты и цели».

