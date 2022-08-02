Артур разделяет свой агрессивный стиль вождения со своим старшим братом Шарлем, который на сегодняшний день является единственным гонщиком, прошедшим весь путь от Академии пилотов Ferrari до участия в гонках Скудерии Феррари в Формуле-1.
Младший Леклер, родившийся 14 октября 2000 года, пошел по стопам своего брата и уже второй год подряд представляет академию Маранелло в Формуле 3, выступая за команду Prema.
Леклер пристегивается и готов отправиться в пустыню на мощном Ferrari Roma
Если он находится в передней части сетки, то его очень трудно обойти, но даже если он стартует из более дальнего ряда, у него все равно есть шансы на победу. Статистика гонок подтверждает его агрессивную репутацию: в 21 гонке прошлого сезона он занял не менее 79 мест, поразительно улучшив свою стартовую позицию в 15 раз. Он потерял места только в двух случаях, в двух других финишировал тем же, каким и стартовал, а в паре гонок ему не удалось финишировать.
«Это в моем характере - выжать из себя всё, что можно, - говорит Артур. - Я не соглашусь на место, понимая, что могу добиться большего на машине, которую мне дали. Иногда я допускаю ошибки, потому что в квалификационном заезде или в состязании невозможно быть идеальным. Но я не думаю, что если я изменю свой подход к гонкам, то смогу осуществить свои мечты и цели».
Двигатель Ferrari Roma V8 разгоняет автомобиль до 100 км/ч всего за 3,4 секунды
Но перед своими новыми победами на треке он провел день за рулем Ferrari Roma, проезжая по улицам Манамы, столицы Бахрейна. «Белый цвет не сразу ассоциируется с автомобилем, сделанным в Маранелло, - признается Артур с улыбкой. - Но когда я увидел Roma, выполненный в специальном оттенке AVUS в сочетании с интерьером Rosso Ferrari, я изменил своё мнение».
Вождение автомобиля Roma, по его словам, "стало совершенно новым опытом", позволив молодому гонщику понять, "насколько универсальным может быть автомобиль с изображением Гарцующего жеребца".
«В поворотах рулевое управление ощущается почти так же, как в одноместном автомобиле, так что я практически чувствовал себя за рулем своего болида Формулы 3», - говорит он.
Леклер восхищается управляемостью Ferrari Roma, сравнивая ее со своей машиной F3
Описывая автомобиль Roma, Ferrari опирается на "Новую сладкую жизнь", что Артур считает очень уместным. «На этом автомобиле можно ездить каждый день, даже в Монако, где я живу, несмотря на его узкие улочки и переулки».
«Звукоизоляция автомобиля Roma просто замечательная. Чтобы проверить это, я включил радио и прекрасно слышал музыку. Но, честно говоря, я сразу же выключил её, потому что для меня лучшая музыка - это звук, издаваемый двигателем Ferrari V8!»
Леклер после очередной памятной поездки
Некоторое время он использовал режим "Sport", один из пяти вариантов, доступных на рулевом колесе. «И, - признается он, - я не смог удержаться и попробовал режим "Race": вы сразу же получаете крутящий момент от двигателя и можете почувствовать истинные масштабы спортивного характера V8». Поэтому, хотя он и не мог сильно разогнать машину, управление Roma доставило ему невероятное удовольствие.
«Я выбрал опцию "Esc-Off", которая отключает электронного помощника, и немного развлёкся, управляя машиной с помощью контрруления. Даже в этом случае автомобиль точно следует за действиями водителя, позволяя ему всегда чувствовать себя в полной безопасности. Это было просто великолепно». И это действительно так!