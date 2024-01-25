Daytona разжигает страсть

Золотой список гонки Daytona включает пять побед в общем зачете и 16 побед в классе производителя из Маранелло. Самая легендарная? Несомненно, победа Ferrari 330 P3/P4 Лоренцо Бандини и Криса Эймона в 1967 году, в год исторического торжественного триумфа, который был завершен спорткарами Ferrari 330 P4 Майка Паркса и Людовико Скарфиотти и Ferrari 412 Педро Родригеса и Жана Гише, занявшими второе и третье места на клетчатом флаге.
В этом году «Гарцующий жеребец» выводит на международную гоночную трассу в Дайтоне целых пять Ferrari 296 GT3 и семь официальных пилотов в классах, предназначенных для автомобилей этой серии. В чемпионате GTD Pro команда Risi Competizione полагается на Даниэля Серра и Давиде Ригона, профессионалов в трансатлантических гонках и победителей Кубка по гонкам на выносливость 2022 года, при поддержке Алессандро Пьера Гуиди и Джеймса Каладо, коронованных вместе с Антонио Джовинацци — «королем» гонки «24 часа Ле-Мана 2023».
В классе GTD Мигель Молина делит автомобиль AF Corse с Саймоном Манном, Франсуа Херио и Кеем Коццолино; Алессио Ровера участвует в гонке Triarsi Competizione вместе с Онофрио Триарси, Чарльзом Скардиной, Риккардо Агостини; Антонио Фуоко возвращается в Америку вместе с командой Cetilar Racing, включающей Роберто Лакорте, Джорджио Сернаджиотто и Эдди Чивера III. Компанию Ferrari также представляет команда Conquest Racing в составе Мэнни Франко, Альберта Косты Бальбоа, Алессандро Бальцана и Седрика Сбирраццуоли.
После гонки на выходных «Roar Before the 24», посвященной тестам и квалификациям, была определена стартовая решётка турнира «24 часа»: в классе GTD Pro Серра и его товарищи по команде стартуют пятыми, а в гонке GTD Costa Фуоко, Ровера и Молина заняли шестое, седьмое, восьмое и одиннадцатое места соответственно.
«Что такое Дайтона? Это своего рода пробуждение после зимы, увлекательная гонка, где, по традиции, результат остается открытым до последнего часа», — говорит Пьер Гуиди, победивший в классе GTD во Флориде в 2014 году, зарегистрировав последний успех «Гарцующего жеребца». Сорокалетний итальянский пилот добавляет: «Здесь царит особая атмосфера в грандиозном американском стиле. Например, здесь нет настоящих пит-лейнов, а за бетонной стеной установлены палатки, где работает команда. Заезжая для дозаправки и смены пилотов, вы должны сделать все как можно быстрее, включая атлетический жест — перепрыгнуть через стену, чтобы не терять времени зря».
Гонка продолжается целый день, так же, как и другие замечательные гонки «24 часа» в Ле-Мане, Спа-Франкоршам и Нюрбургринге. Однако гонка «Daytona» во многих отношениях уникальна, особенно из-за своих легендарных виражей, достигающих угла крена в 31 градус, на которых Ferrari 296 GT3 могут в полной мере продемонстрировать свои технические характеристики.
«Невозможно описать словами, что чувствует пилот на виражах, даже симулятор не дает идеального представления об этом ощущении, — говорит Давиде Ригон. — Именно здесь можно изменить ситуацию к лучшему. Например, после замены шин, если полотно этих наклонных виражей мокрое, управлять автомобилем на холодных шинах становится трудно. Снимать ногу с педали газа нельзя, это очень опасно ввиду большого скопления автомобилей, но ехать на полной скорости нужно иметь много смелости. Это очень тонкие и волнующие моменты».
Во Флориде, где в январе 2023 года официально дебютировал 296 GT3, амбиции экипажей Ferrari высоки. Мечта подняться на верхнюю ступень пьедестала почета переплетается с осознанием работы, проделанной за последние месяцы. Даниэль Серра убежден в этом: «Мы будем бороться за победу, используя потенциал нашей машины и сплочённость нашей команды: с Давидом, Але, Джеймсом нас объединяет отличное взаимопонимание и одна общая идея: мы всегда надеваем шлемы, чтобы попытаться быть самыми быстрыми».