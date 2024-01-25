Daytona разжигает страсть

Золотой список гонки Daytona включает пять побед в общем зачете и 16 побед в классе производителя из Маранелло. Самая легендарная? Несомненно, победа Ferrari 330 P3/P4 Лоренцо Бандини и Криса Эймона в 1967 году, в год исторического торжественного триумфа, который был завершен спорткарами Ferrari 330 P4 Майка Паркса и Людовико Скарфиотти и Ferrari 412 Педро Родригеса и Жана Гише, занявшими второе и третье места на клетчатом флаге.

В этом году «Гарцующий жеребец» выводит на международную гоночную трассу в Дайтоне целых пять Ferrari 296 GT3 и семь официальных пилотов в классах, предназначенных для автомобилей этой серии. В чемпионате GTD Pro команда Risi Competizione полагается на Даниэля Серра и Давиде Ригона, профессионалов в трансатлантических гонках и победителей Кубка по гонкам на выносливость 2022 года, при поддержке Алессандро Пьера Гуиди и Джеймса Каладо, коронованных вместе с Антонио Джовинацци — «королем» гонки «24 часа Ле-Мана 2023».