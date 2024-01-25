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Гонки

Daytona разжигает страсть

Открывается автосезон 2024 года, где пилоты Ferrari борются за лидирующие позиции
Текст: Джулио Маспери
Вновь пришло время услышать рёв моторов гоночных болидов. Стартует новый автомобильный сезон. Гонка «24 часа Дайтоны», первый тур чемпионата Америки по автогонкам на спортивных автомобилях IMSA, который состоится 27-28 января, не только представляет собой великолепную «классику» выносливости в звездно-полосатых тонах, но и имеет добавленную ценность в календаре: она проходит в первый месяц года, когда сцена соревнований вновь заполняется своими главными героями после зимней паузы, державшей фанатов в тонусе ожидания.


Ferrari 296 GT3 команды Conquest Racing в действии во время квалификации Roar Before the 24

Золотой список гонки Daytona включает пять побед в общем зачете и 16 побед в классе производителя из Маранелло. Самая легендарная? Несомненно, победа Ferrari 330 P3/P4 Лоренцо Бандини и Криса Эймона в 1967 году, в год исторического торжественного триумфа, который был завершен спорткарами Ferrari 330 P4 Майка Паркса и Людовико Скарфиотти и Ferrari 412 Педро Родригеса и Жана Гише, занявшими второе и третье места на клетчатом флаге. 

В этом году «Гарцующий жеребец» выводит на международную гоночную трассу в Дайтоне целых пять Ferrari 296 GT3 и семь официальных пилотов в классах, предназначенных для автомобилей этой серии. В чемпионате GTD Pro команда Risi Competizione полагается на Даниэля Серра и Давиде Ригона, профессионалов в трансатлантических гонках и победителей Кубка по гонкам на выносливость 2022 года, при поддержке Алессандро Пьера Гуиди и Джеймса Каладо, коронованных вместе с Антонио Джовинацци  «королем» гонки «24 часа Ле-Мана 2023».


Мигель Молина за рулем AF Corse Ferrari 296 GT3 готовится к квалификации в классе GTD

В классе GTD Мигель Молина делит автомобиль AF Corse с Саймоном Манном, Франсуа Херио и Кеем Коццолино; Алессио Ровера участвует в гонке Triarsi Competizione вместе с Онофрио Триарси, Чарльзом Скардиной, Риккардо Агостини; Антонио Фуоко возвращается в Америку вместе с командой Cetilar Racing, включающей Роберто Лакорте, Джорджио Сернаджиотто и Эдди Чивера III. Компанию Ferrari также представляет команда Conquest Racing в составе Мэнни Франко, Альберта Косты Бальбоа, Алессандро Бальцана и Седрика Сбирраццуоли.

После гонки на выходных «Roar Before the 24», посвященной тестам и квалификациям, была определена стартовая решётка турнира «24 часа»: в классе GTD Pro Серра и его товарищи по команде стартуют пятыми, а в гонке GTD Costa Фуоко, Ровера и Молина заняли шестое, седьмое, восьмое и одиннадцатое места соответственно.


Первая фотография: за рулем. Вторая фотография: AF Corse Ferrari в режиме атаки. Третья фотография: Антонио Фуоко готовится к работе в автомобиле класса Cetilar Racing GTD. Четвертая фотография: Cetilar Racing 296 GT3 на трассе. Пятая фотография: гонка в ночи

«Что такое Дайтона? Это своего рода пробуждение после зимы, увлекательная гонка, где, по традиции, результат остается открытым до последнего часа», — говорит Пьер Гуиди, победивший в классе GTD во Флориде в 2014 году, зарегистрировав последний успех «Гарцующего жеребца». Сорокалетний итальянский пилот добавляет: «Здесь царит особая атмосфера в грандиозном американском стиле. Например, здесь нет настоящих пит-лейнов, а за бетонной стеной установлены палатки, где работает команда. Заезжая для дозаправки и смены пилотов, вы должны сделать все как можно быстрее, включая атлетический жест — перепрыгнуть через стену, чтобы не терять времени зря».

Гонка продолжается целый день, так же, как и другие замечательные гонки «24 часа» в Ле-Мане, Спа-Франкоршам и Нюрбургринге. Однако гонка «Daytona» во многих отношениях уникальна, особенно из-за своих легендарных виражей, достигающих угла крена в 31 градус, на которых Ferrari 296 GT3 могут в полной мере продемонстрировать свои технические характеристики.


Triarsi Competizione 296 GT3, участвующий в гонках в классе GTD, мчится в закат в Дайтоне

«Невозможно описать словами, что чувствует пилот на виражах, даже симулятор не дает идеального представления об этом ощущении, — говорит Давиде Ригон. — Именно здесь можно изменить ситуацию к лучшему. Например, после замены шин, если полотно этих наклонных виражей мокрое, управлять автомобилем на холодных шинах становится трудно. Снимать ногу с педали газа нельзя, это очень опасно ввиду большого скопления автомобилей, но ехать на полной скорости нужно иметь много смелости. Это очень тонкие и волнующие моменты».

Во Флориде, где в январе 2023 года официально дебютировал 296 GT3, амбиции экипажей Ferrari высоки. Мечта подняться на верхнюю ступень пьедестала почета переплетается с осознанием работы, проделанной за последние месяцы. Даниэль Серра убежден в этом: «Мы будем бороться за победу, используя потенциал нашей машины и сплочённость нашей команды: с Давидом, Але, Джеймсом нас объединяет отличное взаимопонимание и одна общая идея: мы всегда надеваем шлемы, чтобы попытаться быть самыми быстрыми».


Фотография на обложке: пять Ferrari 296 GT3 на трассе во время гонок в Дайтоне в январе этого года