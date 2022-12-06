Срезая повороты

Попробуйте представить, как вы огибаете свой любимый поворот и чувствуете, что кузов автомобиля почти не катится и не двигается. Такова реальность абсолютно новой и совершенно революционной системы подвески Ferrari. Разгадка ее секрета кроется в названии, которое дала ей Ferrari: технология активной подвески Ferrari с использованием системы True Active Spool Valve (TASV) компании Multimatic. Ключевое слово здесь - "активная", которое описывает принцип работы технологии; но с таким же успехом это может быть применимо и к подходу Ferrari к инновациям: всегда активны, всегда в поиске новых идей.
Обладая как минимум тремя только что полученными патентами, технология активной подвески Ferrari является абсолютно новой и дебютирует в Purosangue - самом комфортабельном и универсальном автомобиле Ferrari из когда-либо созданных.
Благодаря инновационным технологиям прохождение поворотов еще никогда не было таким комфортным. И таким безопасным
Руководитель отдела разработки шасси автомобилей GT Альфредо Шифо не сомневается в её значимости. "С точки зрения разработки шасси, это самый большой технологический скачок, который Ferrari совершила за последние десять лет", - говорит он.
В отличие от обычных амортизаторов (которые реагируют на дорожное покрытие фиксированным образом), амортизаторы Ferrari с технологией активной подвески могут двигаться абсолютно независимо от воздействия внешних сил. Новаторская система включает в себя модуль управления двигателем (MCM), расположенный внутри корпуса дроссельной заслонки - первый в мире и полностью запатентованный. Каждый из четырех амортизаторов, по одному на каждом углу автомобиля, оснащен интеллектуальным исполнительным механизмом, который может обеспечить усилие на каждый амортизатор по отдельности.
Эта сила исходит от электрического "электронного двигателя", связанного с каждым штоком амортизатора. Имеется высокотехнологичный набор датчиков: акселерометры кузова, акселерометры колес, датчики положения колес и датчики скорости рысканья 6D, которые постоянно поставляют информацию для определения требуемого демпфирующего усилия амортизатора.
Инженер по динамике автомобиля Франческа Минчигруччи, отвечающая за разработку программного обеспечения управления, рассказывает нам: "У нас есть еще два патента, относящихся к программному обеспечению логики управления, которые дают возможность бесконечного диапазона регулировки. Теперь мы можем полностью контролировать положение каждого колеса, мы можем разместить каждое из них там, где захотим, с полным контролем".
Активная система уравновешивает силы, действующие на переднюю и заднюю оси по отдельности. Это позволяет очень быстро менять баланс в каждой секции поворота. На входе дополнительное усилие на заднюю ось увеличивает поперечное ускорение. На выходе большая сила прикладывается к передней части. Результат? Баланс, стабильность и удовольствие
С точки зрения комфорта езды также была проделана огромная работа. "Технология активной подвески установлена на колесе, поэтому вам приходится управлять дополнительной массой, - объясняет Франческа. - Использование модуля управления двигателем для достижения нужного уровня комфорта было непростой задачей". Система работает автоматически, хотя водитель может выбрать один из трех различных уровней демпфирования с помощью специального поворотного переключателя Manettino.
Способность Purosangue справляться с неровностями дороги знаменует собой совершенно новый поворот для Ferrari. Было проведено множество испытаний на прочность на неровных асфальтированных поверхностях. Альфредо вспоминает один конкретный эксперимент, который провела команда: "Мы поставили на крышу несколько пластиковых стаканчиков для питья, и система стабилизации кузова активной подвески удерживала их в устойчивом положении. Когда мы отключили систему, пластиковые стаканчики слетели с крыши".
При разработке возникло много проблем. Электронный двигатель был разработан полностью с нуля, и потребовалось много усилий, чтобы создать компактный агрегат, способный выдерживать усилие до 6 000 Н при повороте. Сложная система имеет собственный аккумулятор и даже собственное охлаждение, используя два насоса (по одному на мост), питающихся от небольшого радиатора.
Четыре активных амортизатора подвески могут полностью двигаться независимо друг от друга, и каждый из них, впервые в мире, оснащен собственным двигателем
Для каждой части амортизатора были выбраны конкретно подходящие материалы, например, шестерни сферической формы из чугуна, чтобы свести к минимуму шум и вибрации. Кроме того, активная подвеска должна была быть интегрирована со всеми другими активными системами, такими как система рулевого управления с приводом на четыре колеса 4RMS-evo.
Еще одной важной особенностью технологии активной подвески Ferrari является то, что ее можно полностью перенести на другие, будущие проекты Ferrari. Франческа говорит: "Это представляет большой потенциал. Программное обеспечение может быть легко откалибровано для достижения различных характеристик на разных автомобилях. Фактически, это дает нам безграничные возможности, что раньше было просто неосуществимо".