Срезая повороты

Руководитель отдела разработки шасси автомобилей GT Альфредо Шифо не сомневается в её значимости. "С точки зрения разработки шасси, это самый большой технологический скачок, который Ferrari совершила за последние десять лет", - говорит он.

В отличие от обычных амортизаторов (которые реагируют на дорожное покрытие фиксированным образом), амортизаторы Ferrari с технологией активной подвески могут двигаться абсолютно независимо от воздействия внешних сил. Новаторская система включает в себя модуль управления двигателем (MCM), расположенный внутри корпуса дроссельной заслонки - первый в мире и полностью запатентованный. Каждый из четырех амортизаторов, по одному на каждом углу автомобиля, оснащен интеллектуальным исполнительным механизмом, который может обеспечить усилие на каждый амортизатор по отдельности.

Эта сила исходит от электрического "электронного двигателя", связанного с каждым штоком амортизатора. Имеется высокотехнологичный набор датчиков: акселерометры кузова, акселерометры колес, датчики положения колес и датчики скорости рысканья 6D, которые постоянно поставляют информацию для определения требуемого демпфирующего усилия амортизатора.

Инженер по динамике автомобиля Франческа Минчигруччи, отвечающая за разработку программного обеспечения управления, рассказывает нам: "У нас есть еще два патента, относящихся к программному обеспечению логики управления, которые дают возможность бесконечного диапазона регулировки. Теперь мы можем полностью контролировать положение каждого колеса, мы можем разместить каждое из них там, где захотим, с полным контролем".