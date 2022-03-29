Для создания коллекции потребовалось некоторое время. Когда Скудерия Феррари провела свою 800-ю гонку в «Формуле-1» на Гран-при Турции в 2010 году, был установлен точный срок: все машины, когда-либо изготовленные для участия в «Формуле-1» и «Формуле-2», должны быть готовы к 1000-й гонке. К сожалению, эпидемия Covid не позволила достичь поставленной цели. Однако пересмотренный план — подготовить все модели «Формулы-1» и «Формулы-2», а также фигурки пилотов, которые участвовали в гонках от имени Скудерии не менее трех раз, к 75-летию Ferrari в этом году — был выполнен.

Конечно, если идея стоит прилагаемых усилий, то нужно претворять ее в жизнь до конца, и эта коллекция, хоть и носит законченный характер, всегда открыта для новых особенных экспонатов. Например, в нее входят два автомобиля 312 73, однако место найдется и для экземпляра 312 73 красного цвета с желтой полосой вдоль передней части, за рулем которого Жаки Икс участвовал в гонках на трассе на горе Монтжуик в Испании.

Какую новую цель может поставить себе коллекционер, который осуществил свою мечту собрать все автомобили, когда-либо участвовавшие в гонках «Формулы-1»? Что ж, в следующем году Ferrari снова вернется на чемпионат мира по гонкам на выносливость, и внимание уже переключилось на спортивную коллекцию Ferrari.