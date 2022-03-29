Страсть является движущей силой непрерывных инноваций Ferrari на протяжении 75 лет. В Маранелло она представляет собой неиссякаемый источник энергии «Гарцующего жеребца», лежащий в основе работы сотрудников, из которых состоит семья Ferrari, и создаваемых ими дорожных и гоночных автомобилей. А за воротами завода сложилось огромное сообщество поклонников и клиентов со всего мира, объединенных общим чувством принадлежности и страстной увлеченности.
Коллекция принадлежит аргентинцу Карлосу Форнари, и каждый автомобиль либо изготовлен вручную искусными мастерами, либо приобретен у специалистов
Сегодня эта страсть является отражением мира Ferrari, который представляет собой нечто большее, чем нынешняя линейка автомобилей «Гарцующего жеребца». Это становится очевидно на модных подиумах Милана, в реставрационных работах мастеров подразделения Classiche, а в данном случае — в коллекции моделей в масштабе 1:18, которая включает в себя все автомобили Ferrari, когда-либо участвовавшие в гонках «Формулы-1» и «Формулы-2». Всего в нее входит 127 автомобилей и 6 прототипов.
Коллекция, расположенная в Майами и принадлежащая аргентинцу Карлосу Форнари, включает в себя все автомобили, участвовавшие в гонках от имени Скудерии в период с 1948 по 2021 годы. Каждая машина либо получена от специалистов, либо изготовлена вручную искусными мастерами согласно одному условию: все они разработаны в точном соответствии с характеристиками гоночного автомобиля того времени с точки зрения ливреи, механики и аэродинамики.
Коллекция включает в себя все автомобили, участвовавшие в гонках от имени Скудерии в период с 1948 по 2021 годы
Это внимание к деталям можно увидеть на примере таких моделей, как F2001, за рулем которой Михаэль Шумахер участвовал в гонках в Монце после 11 сентября: у нее не было ливреи, а носовой обтекатель был окрашен в черный цвет. В коллекцию также входят первая Ferrari с задним двигателем, принявшая участие в «Формуле-1» (246 P), модель 375 Фройлана Гонсалеса (первая Ferrari, одержавшая победу в «Формуле-1») и 126 C — первый автомобиль, оснащенный двигателем с турбонаддувом, который испытал Жиль Вильнев в Имоле в 1980 году.
Соблюдение правил имеет первостепенное значение и служит волнующим напоминанием о некоторых великих легендах Ferrari, вошедших в историю «Формулы-1». Например, Ferrari, за рулем которой Хуан Фанхио выиграл Гран-при Италии 1956 года, была не той машиной, на которой он начал гонку. Когда он был вынужден сойти с дистанции и оставить надежды на победу в чемпионате среди пилотов, его товарищ по Скудерии Питер Коллинз, не задумываясь, остановился в боксах и предложил ему свою машину. Фанхио согласился и пересек финишную черту вторым после Стирлинга Мосса, выиграв при этом чемпионат. И именно этот автомобиль под номером 66 попал в коллекцию в масштабе 1:18.
На выставке представлено более 127 моделей в масштабе 1:18
Для создания коллекции потребовалось некоторое время. Когда Скудерия Феррари провела свою 800-ю гонку в «Формуле-1» на Гран-при Турции в 2010 году, был установлен точный срок: все машины, когда-либо изготовленные для участия в «Формуле-1» и «Формуле-2», должны быть готовы к 1000-й гонке. К сожалению, эпидемия Covid не позволила достичь поставленной цели. Однако пересмотренный план — подготовить все модели «Формулы-1» и «Формулы-2», а также фигурки пилотов, которые участвовали в гонках от имени Скудерии не менее трех раз, к 75-летию Ferrari в этом году — был выполнен.
Конечно, если идея стоит прилагаемых усилий, то нужно претворять ее в жизнь до конца, и эта коллекция, хоть и носит законченный характер, всегда открыта для новых особенных экспонатов. Например, в нее входят два автомобиля 312 73, однако место найдется и для экземпляра 312 73 красного цвета с желтой полосой вдоль передней части, за рулем которого Жаки Икс участвовал в гонках на трассе на горе Монтжуик в Испании.
Какую новую цель может поставить себе коллекционер, который осуществил свою мечту собрать все автомобили, когда-либо участвовавшие в гонках «Формулы-1»? Что ж, в следующем году Ferrari снова вернется на чемпионат мира по гонкам на выносливость, и внимание уже переключилось на спортивную коллекцию Ferrari.