На льду, за гранью возможного

В Леви, известном как крупнейший горнолыжный курорт Финляндии, недавно прошел курс Ferrari Corso Pilota On-Ice - эксклюзивная двухдневная школа вождения, где гости на замерзшем озере испытали все возможности автомобилей Ferrari 296 GTB, Purosangue и даже гоночного автомобиля 296 Challenge.

Победитель класса «Ле-Ман» Тони Виландер, один из сертифицированных инструкторов Ferrari, проводил индивидуальные тренировки и помогал разрабатывать схемы прохождения ледовых трасс.

«Леви дает нам достаточно места для создания нескольких трасс, самая длинная из которых составляет около пяти километров, - объясняет Виландер. - Шипованные шины позволяют автомобилям развивать скорость более 150 км/ч, но у нас есть и небольшие участки, где можно в увлекательной форме потренироваться в дрифте, торможении и управлении машиной».

Мероприятие началось с непринужденного ужина и неформального брифинга по технике зимнего вождения. Гостям рассказали обо всем, от правильного положения сиденья и способов управления, до распределения веса и идеальных линий движения. На следующее утро после завтрака команда из 24 человек разделилась на три группы, в каждой из которых было по два инструктора, и отправилась на ледовый автодром.