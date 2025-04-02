Автомобили
На льду, за гранью возможного
В Леви, известном как крупнейший горнолыжный курорт Финляндии, недавно прошел курс Ferrari Corso Pilota On-Ice - эксклюзивная двухдневная школа вождения, где гости на замерзшем озере испытали все возможности автомобилей Ferrari 296 GTB, Purosangue и даже гоночного автомобиля 296 Challenge.
Победитель класса «Ле-Ман» Тони Виландер, один из сертифицированных инструкторов Ferrari, проводил индивидуальные тренировки и помогал разрабатывать схемы прохождения ледовых трасс.
«Леви дает нам достаточно места для создания нескольких трасс, самая длинная из которых составляет около пяти километров, - объясняет Виландер. - Шипованные шины позволяют автомобилям развивать скорость более 150 км/ч, но у нас есть и небольшие участки, где можно в увлекательной форме потренироваться в дрифте, торможении и управлении машиной».
Мероприятие началось с непринужденного ужина и неформального брифинга по технике зимнего вождения. Гостям рассказали обо всем, от правильного положения сиденья и способов управления, до распределения веса и идеальных линий движения. На следующее утро после завтрака команда из 24 человек разделилась на три группы, в каждой из которых было по два инструктора, и отправилась на ледовый автодром.
За рулем заднеприводного 296 GTB и полноприводного Purosangue водителей учили применять на практике все, что они узнали накануне вечером, и объясняли, что механическая схема обоих автомобилей требует несколько разных подходов. Но была одна дисциплина, которую стремились освоить все…
«Важно учиться всему, но дрифт, безусловно, доставляет больше всего удовольствия, - говорит Виландер, улыбаясь. - Поначалу водителей заносит, потому что они слишком агрессивно нажимают на педаль газа или недостаточно быстро входят в горку. Но с помощью тренировок они развивают способность соединять последовательность виражей и контролировать эффект маятника. Это даёт невероятные ощущения».
Анализ видеозаписей, сделанный поздним утром, помог отточить технику. «Камера установлена прямо за водителем, поэтому мы можем наблюдать за тем, что он делает, и вникнуть в детали так, как это невозможно сделать на озере», - отмечает Виландер.
К полудню трансформация была поразительной. Уверенность росла, шипованные шины вонзались в лёд, а пилоты легко скользили по трассе, образуя за собой снежные хвосты.
Пока водители оттачивали свое мастерство, их спутники наслаждались собственными приключениями - катанием на собачьих упряжках, обедом в традиционной лапландской хижине и близким знакомством с северными оленями; после чего все собрались на заслуженный ужин в ресторане Saamen Kammi.
Второй день прошел на более высоких оборотах. Наряду с автомобилями 296 GTB и Purosangue, участники получили редкий шанс сесть за руль гоночного автомобиля 296 Challenge и получить индивидуальную тренировку, которая теперь включает в себя технологию отслеживания взгляда.
«Мы используем очки с крошечными камерами, следящими за тем, куда смотрят водители, - объясняет Виландер. - Вы не сможете должным образом управлять машиной, если вы недостаточно хорошо всматриваетесь в дорогу, выбирая следующий поворот или точку торможения. Эта технология помогает нам усовершенствовать этот инстинкт».
Помимо анализа техники вождения, партнер Скудерии Феррари компания Med-Ex предлагала сеансы физиотерапии, направленные на снятие мышечного напряжения и улучшение подвижности перед тренировками на трассе, а также на быстрое восстановление после того, как гонщики покинут кабину - совсем как у профессиональных пилотов Ferrari.
Спортивный психолог дополнила физическую работу техниками концентрации, стратегиями управления стрессом и упражнениями по визуализации - необходимыми инструментами для сохранения концентрации в сложных условиях вождения.
«Прохождение трёх-четырёх кругов по льду требуют предельной концентрации, но потерять фокус очень легко. Мы обучаем водителей, как этого избежать, - отмечает Виландер. - Многие люди также задерживают дыхание в сложных ситуациях вождения, что приводит к напряжению тела и снижению работоспособности, поэтому мы также обучаем дыхательным техникам. Все водители разные, поэтому тренеры подбирают индивидуальный подход к каждому».
Пик адреналина пришелся на зачетное соревнование, где водители проверили своё мастерство. Затем они отправились на обед на замерзшем озере, где к ним присоединились их спутники, которые только что вернулись после расслабляющих спа-процедур. Позже гости, не являющиеся водителями, наслаждались захватывающими пассажирскими кругами с опытными инструкторами и принимали участие в сеансах физиотерапии и психологической подготовки. Этот опыт, несомненно, разжег их аппетит.
Иногда в первый год за руль садится муж, а жена участвует в гостевой программе, но на следующий год часто жена садится за руль, а муж присоединяется к гостевой программе! - смеется Виландер. - Надеюсь, мы увидим это снова, когда вернемся в Леви в следующем году».
Corso Pilota On-Ice - это два незабываемых дня в потрясающей арктической обстановке, но для тех, кто принял участие в этом курсе, опыт и полученные навыки останутся ещё долго после того, как снег Леви растает в конце года.