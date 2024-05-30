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Славный герой

Несмотря на то, что Умберто Мальоли был менее известным в плеяде энергичных послевоенных гонщиков, он был силой, с которой приходилось считаться. Мы отмечаем 70-летие его славного триумфа на грозной гонке Carrera Panamericana 1954 года
Текст: Джейсон Барлоу
Квинт Фабий Максим Веррукоз был римским полководцем и консулом в третьем веке до нашей эры, его стойкость во время битвы с Ганнибалом стала легендой. Без сомнения, он заслужил множество почестей, но ни одна из них не сравнится с Умберто Мальоли; перед гонкой Carrera Panamericana 1953 года в Мексике итальянский гонщик нанёс имя прославленного военачальника на верхнюю часть лобового стекла своего Ferrari 375 MM.

Вверху: Умберто Мальоли в 1954 году, в год его героического триумфа на гонке Carrera Panamericana

Отец Мальоли хотел, чтобы его сын стал врачом, но несмотря на то, что тот выбрал непредсказуемый мир автоспорта, видимо, он был сделан из другого теста, нежели его безрассудные соперники. «Мальоли - это что-то совсем другое, - сказал один его итальянский друг в интервью журналу Sports Illustrated в 1954 году. - Он не сумасбродный. Он мало ест; выпивает ещё меньше. Он не сходит с ума по женщинам. Им управляет голова. Это странно для молодого итальянца. А для итальянского гонщика это совершенно невероятно».

Мальоли родился в 1928 году в Бьелле, на севере итальянского региона Пьемонт. С автогонками он познакомился благодаря своему другу и коллеге Джованни Бракко. Ему выпала честь выступать за Скудерию Феррари в трех чемпионатах мира Формулы-1 - в 1953, 54 и 55 годах, но его выступления был нерегулярными, а количество набранных очков минимальным.

Вверху: Ferrari 375 Plus может похвастаться двигателем V12 объемом почти пять литров и кузовом от Pininfarina. Его самая значительная победа была на гонке Carrera Panamericana 1954 года с Мальоли за рулем, но он также одержал триумф в Агадире, Сильверстоуне и Ле-Мане

В те времена, впрочем, гонки спортивных автомобилей одинаково привлекали как гонщиков, так и болельщиков, и на этой арене Мальоли мог проявить себя с лучшей стороны. Он 19 раз участвовал в гонке «Targa Florio», трижды выигрывал сложную сицилийскую классическую гонку и 10 раз участвовал в «Mille Miglia». Вместе с Майком Хоторном на Ferrari 375 MM Coupe он выиграл гонку «12 часов Пескары» 1953 года. Невольно задумаешься о том, что не было ни одного уголка итальянских гоночных трасс, который бы этот молодой гладиатор не знал досконально.

Вверху: Энцо Феррари представил пять гоночных автомобилей на гонке Carrera Panamericana 1953 года, чтобы продемонстрировать марку на растущем рынке Северной Америки

И всё же именно гонка, проходившая далеко за пределами Европы, стала ареной его величайшего триумфа. Мальоли вернулся в Мексику на гонку Carrera Panamericana 1954 года на новом Ferrari 375 Plus - типичном изящном творении Pininfarina, оснащённом переработанным шасси и по-настоящему мощным новым двигателем. При объеме почти 5,0 литров это был самый большой двигатель V12, который Ferrari когда-либо производила, а его мощность достигала 330 куб. см. Его подвеска получила новую заднюю ось de Dion и амортизаторы Houdaille, обеспечивающие более удобную управляемость. Он также был оснащен огромным 190-литровым топливным баком, что было необходимо для гонки Carrera Panamericana.

Вверху: Мальоли беседует с итальянским гонщиком Фабрицио Серена (слева) перед гонкой Carrera Panamericana 1953 года

А что это была за гонка! Адски опасная, впервые она была проведена в 1950 году в честь завершения строительства 3500-километрового мексиканского участка Панамериканского шоссе с севера на юг.

Поначалу она привлекла разношерстную группу любителей, но вскоре большие американские седаны стали противостоять более маневренным европейским спортивным автомобилям, и в списке участников оказались все представители автогонок. В 1951 году победу одержала Ferrari, но в 52-м победил Mercedes-Benz (несмотря на стервятника, врезавшегося в лобовое стекло лидирующего автомобиля), а в 1953-м - снова Mercedes-Benz.

И вот гонка Panamericana стала крупным автоспортивным событием, с отдельными классами, чтобы сбалансировать соревнования, но в том же году произошло больше смертельных случаев, чем когда-либо. Маршрут, начинающийся в Тустла-Гутьеррес, пролегал по центральным горам Мексики, поднимаясь на высоту 10 000 футов, а затем снова спускаясь, и включал в себя более 3000 поворотов. Любая ошибка при въезде или выезде на одном из них могла привести к печальному исходу.

Вверху: Мальоли вместе со штурманами Марио Риччи и Форезе Сальвиати на Ferrari 375 MM занял шестое место в гонке Carrera Panamericana 1953 года

В 1954 году у соперников Мальоли была задача обогнать его на извилистых горных участках, поскольку Ferrari была слишком мощной, чтобы догнать ее на длинных прямых, где она могла разгоняться до 280 км/ч. На самом деле, главным конкурентом итальянца в том году был другой гонщик Ferrari, молодой американец по имени Фил Хилл. Он участвовал в гонках на трехлетнем болиде 375 MM, принадлежавшем частнику Аллену Гиберсону, и, несмотря на свой нервный характер, Хилл (будущий чемпион Формулы-1 в составе Ferrari) был прирожденным гонщиком. На первом этапе он фактически лидировал, но вскоре превосходящая мощь Мальоли одержит победу.

На пустынных равнинах последнего этапа, недалеко от Хуареса, 100-тысячная толпа ждала приближения машин лидеров. Ferrari Мальоли лидировал, проехав 3 070 км со средней скоростью 170 км/ч.

«Гонщики похожи на игроков в рулетку, - сказал Мальоли журналистам после своей победы. - Мы, гонщики, знаем, что это опасно, но как только у нас начинается лихорадка, нас больше ничего не интересует».

(Послесловие: в 1964 году Умберто Мальоли выиграл гонку «12 часов Себринга» на Ferrari 275 P. В 1970 году он ушел из автоспорта, умер в 1999 году).

Фотография на обложке: Умберто Мальоли пилотирует свой Ferrari 375 Plus на финише в Сьюдад-Хуаресе, Мексика, и одерживает победу в дорожной гонке Carrera Panamericana 1954 года