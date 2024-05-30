Славный герой

Отец Мальоли хотел, чтобы его сын стал врачом, но несмотря на то, что тот выбрал непредсказуемый мир автоспорта, видимо, он был сделан из другого теста, нежели его безрассудные соперники. «Мальоли - это что-то совсем другое, - сказал один его итальянский друг в интервью журналу Sports Illustrated в 1954 году. - Он не сумасбродный. Он мало ест; выпивает ещё меньше. Он не сходит с ума по женщинам. Им управляет голова. Это странно для молодого итальянца. А для итальянского гонщика это совершенно невероятно».

Мальоли родился в 1928 году в Бьелле, на севере итальянского региона Пьемонт. С автогонками он познакомился благодаря своему другу и коллеге Джованни Бракко. Ему выпала честь выступать за Скудерию Феррари в трех чемпионатах мира Формулы-1 - в 1953, 54 и 55 годах, но его выступления был нерегулярными, а количество набранных очков минимальным.