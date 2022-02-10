По случаю такой важной даты производитель из Маранелло разработал эксклюзивный пакет для клиентов, которые приняли участие хотя бы в одной Кавалькаде: специальные конфигурации Tailor Made с подобранным по цвету салоном, вдохновленные местами проведения предыдущих мероприятий.
Tailor Made Ferrari SF90 Spider — белый с голубыми вспышками — вдохновлен туром Кавалькады 2018 года по окрестностям Монте-Бьянко
Клиентам, желающим украсить таким особенным образом свой автомобиль, будут предоставлены на выбор пять пакетов отделки Tailor Made, созданных для пяти последних моделей в линейке «Гарцующего жеребца»: 812 Competizione, 812 Competizione A, SF90 Stradale, SF90 Spider и 296 GTB.
Коллекции вдохновлены цветами самых красивых итальянских городов и областей, где проходили Кавалькады (включая Капри, Рим, Сицилию и Тоскану), и клиенты могут выбрать из палитры, включающей в себя расцветки Argento Siracusa, Blu Capri, Verde Volterra, Bianco Courmayeur и Rosso Taormina.
Для любителей итальянского побережья Кавалькада Капри 2019 года стал воплощением мечты. Цвет Ferrari 812 Competizione — переливающийся синий, который также включает в себя оттенки зеленого, напоминающие о море острова Фаральони
Цвета — это не единственная опция персонализации экстерьера автомобиля: клиенты также могут выбрать любимый гоночный номер, который будет нанесен на двери их машины. Кроме того, можно добавить флаги: национальный флаг страны заказчика — на левую дверь, а итальянский флаг — на правую.
Кавалькада 2013 года перенесла участников в Тоскану. По случаю этой инициативы Tailor Made выбрал цвет, который лучше всего отражает сельскую местность региона, — темно-зеленый с оттенками бронзы, которые напоминают землистые тона территории. Здесь, на Ferrari 812 Competizione A
В рамках проекта Tailor Made опытные дизайнеры отдела умело подобрали наиболее подходящие сочетания материалов и цветов как для интерьера, так и для экстерьера. Клиентам предоставляется возможность отчасти персонализировать салон, выбрав отделку кабины из алькантары или из кожи.
При выборе алькантары для сидений предусмотрен неяркий перфорированный рисунок под названием «micro-gallettone»: gallettone — это итальянский термин, обозначающий барашковые гайки, которые когда-то использовались для крепления колес к ступицам. Для заказчиков, предпочитающих кожаный салон, предусмотрены сиденья с абстрактным рисунком, изображающим далекие холмы.
В 2014 году Кавалькада посетила сицилийский город Сиракузы. Конфигурация нового автомобиля Ferrari 296 GTB вдохновлена серебристыми и золотыми оттенками солнца, отраженного в мраморе баров итальянских городов искусства
Наконец, задняя полка украшена крупной памятной табличкой из углеродного волокна и хромированной/матовой барашковой гайкой gallettone с гравировкой, посвященной юбилею.
В качестве особой благодарности тем клиентам Ferrari, благодаря которым Кавалькада стала таким невероятным событием, эта коллекция Tailor Made обеспечит сохранение духа этого мероприятия и сделает узы семьи Ferrari еще крепче.