Клиентам, желающим украсить таким особенным образом свой автомобиль, будут предоставлены на выбор пять пакетов отделки Tailor Made, созданных для пяти последних моделей в линейке «Гарцующего жеребца»: 812 Competizione, 812 Competizione A, SF90 Stradale, SF90 Spider и 296 GTB.

Коллекции вдохновлены цветами самых красивых итальянских городов и областей, где проходили Кавалькады (включая Капри, Рим, Сицилию и Тоскану), и клиенты могут выбрать из палитры, включающей в себя расцветки Argento Siracusa, Blu Capri, Verde Volterra, Bianco Courmayeur и Rosso Taormina.