Автомобили

В честь 10-летия Кавалькады Ferrari отдел Tailor Made создал специальную коллекцию для пяти последних моделей марки, вдохновленную прекрасными итальянскими местами, где проводилось это ежегодное мероприятие

Юбилеи  это важные события.

Тем более, когда празднуется настолько уникальное мероприятие, как Кавалькада Ferrari, которая в 2021 году отметила свое десятилетие.

По случаю такой важной даты производитель из Маранелло разработал эксклюзивный пакет для клиентов, которые приняли участие хотя бы в одной Кавалькаде: специальные конфигурации Tailor Made с подобранным по цвету салоном, вдохновленные местами проведения предыдущих мероприятий.


Tailor Made Ferrari SF90 Spider — белый с голубыми вспышками — вдохновлен туром Кавалькады 2018 года по окрестностям Монте-Бьянко

Клиентам, желающим украсить таким особенным образом свой автомобиль, будут предоставлены на выбор пять пакетов отделки Tailor Made, созданных для пяти последних моделей в линейке «Гарцующего жеребца»: 812 Competizione, 812 Competizione A, SF90 Stradale, SF90 Spider и 296 GTB.

 

Коллекции вдохновлены цветами самых красивых итальянских городов и областей, где проходили Кавалькады (включая Капри, Рим, Сицилию и Тоскану), и клиенты могут выбрать из палитры, включающей в себя расцветки Argento Siracusa, Blu Capri, Verde Volterra, Bianco Courmayeur и Rosso Taormina.

Для любителей итальянского побережья Кавалькада Капри 2019 года стал воплощением мечты. Цвет Ferrari 812 Competizione — переливающийся синий, который также включает в себя оттенки зеленого, напоминающие о море острова Фаральони

Цвета — это не единственная опция персонализации экстерьера автомобиля: клиенты также могут выбрать любимый гоночный номер, который будет нанесен на двери их машины. Кроме того, можно добавить флаги: национальный флаг страны заказчика — на левую дверь, а итальянский флаг — на правую.

Кавалькада 2013 года перенесла участников в Тоскану. По случаю этой инициативы Tailor Made выбрал цвет, который лучше всего отражает сельскую местность региона, — темно-зеленый с оттенками бронзы, которые напоминают землистые тона территорииЗдесь, на Ferrari 812 Competizione A

В рамках проекта Tailor Made опытные дизайнеры отдела умело подобрали наиболее подходящие сочетания материалов и цветов как для интерьера, так и для экстерьера. Клиентам предоставляется возможность отчасти персонализировать салон, выбрав отделку кабины из алькантары или из кожи.

 

При выборе алькантары для сидений предусмотрен неяркий перфорированный рисунок под названием «micro-gallettone»: gallettone — это итальянский термин, обозначающий барашковые гайки, которые когда-то использовались для крепления колес к ступицам. Для заказчиков, предпочитающих кожаный салон, предусмотрены сиденья с абстрактным рисунком, изображающим далекие холмы.

В 2014 году Кавалькада посетила сицилийский город Сиракузы. Конфигурация нового автомобиля Ferrari 296 GTB вдохновлена серебристыми и золотыми оттенками солнца, отраженного в мраморе баров итальянских городов искусства

Наконец, задняя полка украшена крупной памятной табличкой из углеродного волокна и хромированной/матовой барашковой гайкой gallettone с гравировкой, посвященной юбилею.

 

В качестве особой благодарности тем клиентам Ferrari, благодаря которым Кавалькада стала таким невероятным событием, эта коллекция Tailor Made обеспечит сохранение духа этого мероприятия и сделает узы семьи Ferrari еще крепче.

10 febbraio, 2022