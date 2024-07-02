Коллекционирование совершенства

Эндрю Пискер приобрел свой первый автомобиль Ferrari, это был Ferrari 308 GT4, в возрасте 23 лет. «На его покупку я потратил все деньги, что у меня были, — вспоминает он. — Но это было лучшее решение, которое я когда-либо принимал, потому что это был мой пропуск в мир Ferrari. Меня привлекла особая загадочность, окружающая имя Ferrari. Это гораздо больше, чем просто вождение. Вы ощущаете себя частью чего-то большого среди единомышленников, для которых, как и для меня, автомобили являются неотъемлемой частью жизни».
За 40 лет, прошедших с момента приобретения своего первого Ferrari, Эндрю владел самыми разными автомобилями, от культовой классики до современных специальных серий, от дорожных машин до настоящих гоночных болидов. Это было все более глубокое погружение в мир «Гарцующего жеребца».
Он очень любит водить свои машины - все до единой. В их число входят два культовых дорожных гоночных автомобиля со звездным послужным списком, оба выпущенные в 1957 году: 250 GT Tour de France с 14 прорезями, который у него уже 20 лет, и Ferrari 500 TRC, которым он владеет более десяти лет.
250 GT TdF - это модель Competizione Скудерии Феррари с легированным кузовом, которая участвовала в гонке «Mille Miglia» 1957 года, заняв восьмое место в классе на последнем соревновательном этапе. Уникальная спецификация этого одного из немногих, когда-либо построенных автомобилей, включает в себя С-образные стойки с желаемым расположением 14 прорезей и установленный сверху стеклоочиститель.
Другая знаменитая классика - Ferrari 500 TRC, многократный участник гонки «Targa Florio» в прошлом, особенно со своим первым владельцем, бароном Бернардо Каммарота. «Несмотря на то, что это конкурентный Ferrari, построенный в том же году, что и 250 TdF, он требует совершенно другого управления, — говорит Эндрю. — Легкость и маневренность Ferrari 500 TRC, его управляемость и скорость просто невероятны. Вы остро переживаете все происходящее: звук, воздух, проплывающие мимо пейзажи».
Помимо того, что Эндрю не менее четырех раз принимал участие в гонке «Mille Miglia», в том числе на своем автомобиле 250 GT Tour de France, и участвовал во многих кавалькадах Ferrari Classiche, он также является большим поклонником конкурсных соревнований. Его автомобили не раз завоевывали награды на конкурсе автомобилей Pebble Beach Concours d'Elegance, последний раз на автосалоне 2023 года, где его Ferrari 500 TRC победил в классе M-2 гонки Ferrari Competition после монументальной реставрации, проведённой по программе Ferrari Classiche.
«Все мои автомобили сертифицированы Ferrari Classiche, — говорит Эндрю. — Я был одним из первых, кто присоединился к программе, и у меня очень тесные отношения с подразделением Ferrari Classiche. У них невероятный энтузиазм, и они все понимают. Вполне естественно, что, когда я приобрел Ferrari 500 TRC, его восстановлением занималось подразделение Ferrari Classiche. У них есть полный исторический архив, и мы вместе сели за стол и просмотрели все оригинальные документы и фотографии».
Узнав, как автомобиль выглядел в 1958 году в облике «Targa Florio», Эндрю попросил восстановить его в точном соответствии с оригинальной спецификацией. Это был длительный и кропотливый процесс: реставрация началась в 2014 году, а «первый этап» был завершен спустя три года, когда автомобиль впервые принял участие в Classiche Cavalcade. В том же 2017 году, во время празднования 70-летия Ferrari, это был единственный автомобиль, отреставрированный подразделением Ferrari Classiche, который победил на конкурсе Concours d'Elegance в Маранелло.
Затем последовала еще одна работа, которая завершилась триумфальной презентацией автомобиля Ferrari 500 TRC на выставке Pebble Beach в прошлом году. «Это было потрясающее сотрудничество, — говорит Эндрю. — Мы всё делали вместе, включая презентацию в Пеббл-Бич». Модель Ferrari 500 TRC даже появилась в эпизоде «Forza Ferrari» документального сериала «Формула-1» от Netflix под названием «Выжить» (Drive to Survive).
Также справедливо будет сказать, что Эндрю - абсолютный фанатик двигателей Ferrari V12. Удивительно полный список моделей с двигателем V12, которыми он владел, включает Ferrari 812 Superfast, 812 GTS, а теперь и 812 Competizione A; а также автомобиль, который он называет «непревзойдённым гиперкаром» - гибридный Ferrari LaFerrari Aperta с двигателем V12.