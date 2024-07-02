Коллекционирование совершенства

Эндрю Пискер приобрел свой первый автомобиль Ferrari, это был Ferrari 308 GT4, в возрасте 23 лет. «На его покупку я потратил все деньги, что у меня были, — вспоминает он. — Но это было лучшее решение, которое я когда-либо принимал, потому что это был мой пропуск в мир Ferrari. Меня привлекла особая загадочность, окружающая имя Ferrari. Это гораздо больше, чем просто вождение. Вы ощущаете себя частью чего-то большого среди единомышленников, для которых, как и для меня, автомобили являются неотъемлемой частью жизни».

За 40 лет, прошедших с момента приобретения своего первого Ferrari, Эндрю владел самыми разными автомобилями, от культовой классики до современных специальных серий, от дорожных машин до настоящих гоночных болидов. Это было все более глубокое погружение в мир «Гарцующего жеребца».