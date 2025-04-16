Лучший клуб

Ле-Кастелле, расположенный высоко в горах к востоку от Марселя, уже давно является местом проведения соревнований на самых современных гоночных автомобилях Ferrari GT. Но в начале апреля 14 эклектичных моделей Ferrari GT сошлись на знаменитой трассе Формулы-1 в поединке прошлого и настоящего.

На трассу вышли культовые модели Ferrari - Ferrari 360 GTC, Ferrari 458 GTE и 488 GT Modificata. Их водители приехали на юг Франции не для участия в гонках, а чтобы просто насладиться вторым этапом календаря Клуба Competizioni GT Ferrari.

Клуб Competizioni GT, запущенный в 2019 году, был задуман, чтобы объединить пилотов гонок на выносливость Ferrari за последние 30 лет. Тогда, как и сейчас, основополагающим принципом компании был строгий отказ от соперничества, позволяя пилотам максимально раскрыть потенциал гоночных автомобилей Ferrari на самых престижных гоночных трассах мира.