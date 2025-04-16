Гонки
Лучший клуб
Ле-Кастелле, расположенный высоко в горах к востоку от Марселя, уже давно является местом проведения соревнований на самых современных гоночных автомобилях Ferrari GT. Но в начале апреля 14 эклектичных моделей Ferrari GT сошлись на знаменитой трассе Формулы-1 в поединке прошлого и настоящего.
На трассу вышли культовые модели Ferrari - Ferrari 360 GTC, Ferrari 458 GTE и 488 GT Modificata. Их водители приехали на юг Франции не для участия в гонках, а чтобы просто насладиться вторым этапом календаря Клуба Competizioni GT Ferrari.
Клуб Competizioni GT, запущенный в 2019 году, был задуман, чтобы объединить пилотов гонок на выносливость Ferrari за последние 30 лет. Тогда, как и сейчас, основополагающим принципом компании был строгий отказ от соперничества, позволяя пилотам максимально раскрыть потенциал гоночных автомобилей Ferrari на самых престижных гоночных трассах мира.
Шесть лет спустя эксклюзивный календарь продолжает набирать обороты, и в нем участвуют 14 моделей, начиная с Ferrari F50 GT 1989 года и заканчивая современным 296 GT3. К гонкам также допускаются модели с передним расположением двигателя V12, а именно 550 GTS и 575 GT, участвовавшие в чемпионатах GT на рубеже тысячелетий.
Параллельно действуют два отдельных календаря. Международный календарь 2025 года стартует в марте и продлится до октября. Он включает в себя восемь знаковых мест, среди которых Фудзи, Майами, Ле-Кастелле и Муджелло, где в этом году пройдёт Finali Mondiali - праздник в честь окончания сезона Ferrari.
Одновременно с ним в марте в Сономе стартовал календарь из пяти мероприятий, посвященных исключительно США, который завершится в сентябре этого года в Лагуна Сека.
В Ле-Кастелле, как обычно, подготовка началась задолго до того, как гонщики начали осваивать сложную трассу с 15 поворотами. В преддверии уик-энда участникам были предоставлены видеоуроки, включающие прохождение кругов по трассе и советы профессиональных пилотов, которые помогут в подготовке. Прибыв на автодром, гонщики совершили экскурсию по трассе в сопровождении официального пилота Ferrari, чтобы изучить схему и выбрать оптимальную гоночную траекторию.
Несмотря на то, что Ferrari организует мероприятия Клуба Competizioni GT, участникам предоставляется максимальная свобода выбора соревнований по своему усмотрению. В Ле-Кастелле всех гонщиков поддерживали их собственные команды и механики, а также они привезли с собой своих тренеров и телеметрию, хотя официальные пилоты Ferrari Endurance также были готовы предоставить квалифицированные рекомендации, как это всегда бывает на международных соревнованиях. В автомобилях, оборудованных двумя сиденьями, могли также ехать пассажиры.
Некоторые водители просто хотят испытать острые ощущения от управления гоночным автомобилем Ferrari GT прошлого на трассе, другие участвуют в очередной гоночной серии и хотят отточить свое мастерство перед предстоящим этапом.
На некоторых мероприятиях, таких как Finali Mondiali, Клуб соревнований GT является частью более широкой программы. Другие, как например, Ле-Кастелле, проводятся самостоятельно в течение двух- или трехдневных выходных. Все они структурированы таким образом, чтобы обеспечить максимальное время прохождения трассы.
В Ле-Кастелле в субботу и воскресенье на гоночной трассе длиной 5,8 км, известной своими синими и красными зонами вылета, соревновались как старинные, так и современные гоночные автомобили. В течение двух замечательных дней занятия проходили с 9 утра до 13:00, а затем продолжались после обеда до 17:00.
По ходу уик-энда гонщики смогли довести до совершенства свои настройки, а также мастерство вождения.
Скоростной спуск по прямой Mistral с резким правым поворотом Signes оказался столь же захватывающим, сколь и сложным.
Однако привлекательность Клуба Competizioni GT выходит далеко за рамки гоночной трассы, и Ле-Кастелле не стала исключением благодаря своей эксклюзивной зоне гостеприимства и изысканным обедам. Гости даже смогли принять участие в дружеском заезде, за которым последовал ужин с барбекю в картинговом комплексе Paul Ricard, расположенном рядом с гоночной трассой. Это был идеальный способ расслабиться после двух незабываемых дней на трассе.