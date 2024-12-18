Пока, Карлос!

«Это всегда было честью, — подчеркивает он, — но в начале моей карьеры это было также и бременем, хотя это не его вина!» О мире гонок он говорит так: «Инсайдеры в этой отрасли и СМИ могут быть циничными, и в начале моего пути было много людей, которые намекали, что я попал в этот круг только потому, что я сын чемпиона. В этот период мой отец подстегивал меня и помогал мне работать с полной самоотдачей. Так благодаря моим результатам я смог доказать, что заслуживаю карьеры, которую я для себя строю». Все это было давно. «Я бы сказал, что с тех пор я научился твердо стоять на своих ногах, — говорит он с расслабленной улыбкой. — Но для меня по-прежнему крайне важно знать, что мой отец рядом со мной!»

Сайнс-старший незаметен как дома, так и в паддоке, однако он остается главным человеком в жизни своего сына, что становится очевидно из рассказа Карлоса о подписании договора с Ferrari.

«Я навсегда запомню день, когда мы заключили сделку. Как это всегда бывает, нам пришлось работать над различными проектами договора, проводить множество встреч и обмениваться сообщениями по электронной почте, которые улетали из Мадрида в Маранелло и обратно. Кроме того, все приходилось делать по видеосвязи, поскольку из-за эпидемии Covid путешествовать было невозможно. В то утро я встал в восемь часов, и отец сказал мне: «Бери ручку, пришел договор от Ferrari. И ты должен подписать его». «Я был еще в пижаме, — смеется Карлос. — Но подписал его в тот же момент!»