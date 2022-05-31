«Люди выходили на маленькие улочки, хлопали в ладоши и приветствовали Ferrari одобрительными возгласами», — вспоминает Коган. — «Я чувствовал, как падает давление топлива. Заметив небольшой боковой проезд, я затащил в него машину, чтобы она на секунду остыла. Затем я поднял голову и увидел Музей Феррари - дом Энцо Феррари, где все начиналось в Модене. Я посмотрел на жену и сказал: «Что же, я думаю, наша итальянская леди решила вернуться домой».

Для Когана, застройщика недвижимости из Луисвилла в штате Кентукки, который превратил свою страсть к Ferrari в поистине потрясающую коллекцию, это была одна частичка счастливой случайности в путешествии Ferrari, полном таких замечательных моментов.

С первого раза, как только Кевин Коган услышал выхлопную ноту Ferrari, он полюбил «Гарцующего жеребца». Он купил свой первый Ferrari в 1980 году, просматривая частные объявления в газете Los Angeles Times. Автомобиль 308 GTS 1978 года, в котором он и Антуанетта проехали весь путь домой из Лос-Анджелеса в Кентукки, стал началом пожизненного романа, охватившем не только все, что связано с Ferrari, но и все, что связано с Италией тоже.