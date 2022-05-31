В рамках празднования 70-летия бренда в каждом городе и деревне итальянской сельской местности, окружающей Маранелло, собрались толпы людей, чтобы посмотреть на медленный поток проезжающих классических и современных Ferrari.
Винтажные итальянские чистокровные скакуны не предусмотрены для того, чтобы тащиться в пробках, и некоторые из них начали перегреваться. Кевин Коган и его жена Антуанетта были в своём классическом 1961 400 Superamerica, и он тоже начал страдать из-за слишком медленного темпа движения.
После реставрации восстановленный Ferrari 340 America завоевал высшую награду на выставке Cavallino Classic в Модене
«Люди выходили на маленькие улочки, хлопали в ладоши и приветствовали Ferrari одобрительными возгласами», — вспоминает Коган. — «Я чувствовал, как падает давление топлива. Заметив небольшой боковой проезд, я затащил в него машину, чтобы она на секунду остыла. Затем я поднял голову и увидел Музей Феррари - дом Энцо Феррари, где все начиналось в Модене. Я посмотрел на жену и сказал: «Что же, я думаю, наша итальянская леди решила вернуться домой».
Для Когана, застройщика недвижимости из Луисвилла в штате Кентукки, который превратил свою страсть к Ferrari в поистине потрясающую коллекцию, это была одна частичка счастливой случайности в путешествии Ferrari, полном таких замечательных моментов.
С первого раза, как только Кевин Коган услышал выхлопную ноту Ferrari, он полюбил «Гарцующего жеребца». Он купил свой первый Ferrari в 1980 году, просматривая частные объявления в газете Los Angeles Times. Автомобиль 308 GTS 1978 года, в котором он и Антуанетта проехали весь путь домой из Лос-Анджелеса в Кентукки, стал началом пожизненного романа, охватившем не только все, что связано с Ferrari, но и все, что связано с Италией тоже.
Кевин Коган, застройщик из Луисвилла, штат Кентукки, за рулем своего отреставрированного Ferrari 340 America
Сюда входит и автомобиль 1951 340 America Barchetta. Им управлял Пьер Луи-Дрейфус, пилот Второй мировой войны и парижский гонщик по прозвищу «Хельде», в Ле-Мане в 1951 году, всего через неделю после того, как Дрейфус получил машину, и в 52-м.
Коган последние четыре года сотрудничал с экспертами отдела Ferrari Classiche, чтобы вернуть потрясающий автомобиль в то состояние, в котором он был доставлен Дрейфусу в середине июня 1951 года.
«Отдел Classiche помогает любителям Ferrari восстановить свой автомобиль до такого состояния, в каком он был новым», — говорит Коган. — «У Ferrari есть архивы почти каждого автомобиля, который они когда-либо производили, включая чертежи различных передач, поршни... это феноменально», — восторженно говорит он. — «У них есть документ, показывающий, был ли установлен в автомобиле карбюратор Weber или Solex. Это путешествие подобно поиску сокровищ. И если вам это нравится, вы делаете это правильно и вовлекаете свою семью. Он начинает рассказывать замечательную историю. Дело не в цене, хотя это важно; это на самом деле доставляет удовольствие, история возвращения к тому, что было изначально».
Двигатель вернулся в то состояние, в котором он был, когда 340 America участвовал в гонках Ле-Мана 1951 года
Восстановление дорожного автомобиля до первоначального состояния может быть непростой задачей; а реставрация гоночных автомобилей, которые часто модифицировались для разных трасс или ввиду изменения правил - это гораздо более сложная задача. В случае автомобиля 340 America Barchetta Когану и команде Classiche помог еще один удачный момент: случайная встреча, которая привела к обнаружению огромного количества материалов и переписки между Энцо Феррари, Луиджи Чинетти и Дрейфусом.
Все началось, когда кентуккиец, заблудившись во время посещения Милана, забрел в книжный магазин и наткнулся на внука Дрейфуса, Питера Манна, гонщика Ferrari. Лишь намного позже, перелистывая фотографии и обдумывая реальную покупку 340, Коган увидел одно изображение - Манна, сидящего в машине деда Дрейфуса. Эту фотографию Манн показал ему в тот день в книжном магазине в Милане.
Весь этот материал стал дорожной картой их реставрации, увлекая мастеров отдела Classiche. Он дал ответы на множество вопросов. Например, на старых изображениях был виден бак со стороны пассажира. Из письма от Дрейфуса стало понятно, почему: во время длительных гонок джентльмен-гонщик не любил делать остановки на заливку топлива, поэтому был добавлен запасной топливный бак для питания двигателя. Реставрация завершена, Коган был в восторге: «Получение Красной книги отдела Classiche — это момент настоящего счастья». Его отреставрированный Ferrari 340 America Barchetta с тех пор получил высшую награду на конкурсе Cavallino Classic в Модене и занял второе место в своём классе в «Конкурсе элегантности» в Пеббл-Бич.