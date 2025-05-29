Страсть
Леклер попробовал себя в роли стилиста Ferrari
От Формулы-1 до модной коллекции. 21 мая в своем родном городе Монте-Карло Шарль Леклер представил первую в истории капсулу «Leclerc x Ferrari», разработанную креативным директором Ferrari Рокко Янноне и его командой при содействии пилота. Капсула представляет собой естественное развитие концепции Ferrari Cabinet, которая дебютировала в коллекции весна-лето 2025 года, воплотив в себе основные элементы и идентификационные коды вселенной Ferrari, от плавных линий до эмоционального использования цвета, инновационных материалов и индивидуальной отделки.
Капсула, включающая в себя готовую одежду и аксессуары, позволяет заглянуть в повседневный гардероб Шарля: не только профессиональный, но и личный для моментов вне гонок, от путешествий до отдыха. Каждая вещь отражает энергию, страсть и стремление к жизни молодого, динамичного человека, который предпочитает непринуждённую эстетику smart-casual с уникальной графикой и деталями, отражающими его личность чемпиона Формулы-1.
Универсальные и функциональные вещи, составляющие основу гардероба Шарля, включают толстовки и футболки с гоночной символикой, парки и хлопковые брюки с большими карманами, костюмы для пилотов и майки из технической пряжи с 2D-стежками и рельефным эффектом, воспроизводящим букву «L» в качестве инициала. Джинсовая ткань, являющаяся отличительной чертой стиля Ferrari, представлена в светлом, выстиранном варианте, который также украшен фирменной строчкой Check 7X7, и в варианте, характеризующемся неравномерными цветными брызгами, полученными путем иммерсионного окрашивания.
«Мне очень понравилось сотрудничать в создании этой капсульной коллекции с Рокко и его командой, - заявил Леклер, который 25 мая занял второе место на своем домашнем Гран-при Монако. - Для меня это была уникальная возможность по-новому раскрыть свои творческие способности, выйдя за рамки гоночной трассы. Мне нравилось узнавать обо всех деталях, связанных с разработкой концепции, дизайна и воплощением модной линии в жизнь. Эта коллекция идеально отражает мой стиль и тесную связь с Ferrari. Больше всего я ценю гибкость и легкость гардероба, созданного для движения и комфорта, сохраняя при этом смелый и неповторимый стиль».
Рокко Янноне также был в восторге от результатов сотрудничества: «Этот гардероб представляет собой идеальное сочетание эстетики, дизайна и функциональности, воплощая в себе как уникальный дух Шарля, так и суть Ferrari. Вместе мы создали спортивный, современный образ».
Капсула также дополнена интересными аксессуарами. В линейку входят водительские перчатки, защитные солнцезащитные очки с эмблемой «Гарцующего жеребца», бейсболки, гибридные кроссовки с двойной походной шнуровкой и, конечно, культовая сумка Nello the Ferrari Tool Case, вдохновленная инструментальными ящиками механиков и украшенная металлическими болтами и бахромой, напоминающей гриву «Гарцующего жеребца».
Первый модный показ Леклера состоялся 21 мая на очаровательном и динамичном подиуме в Nikki Beach Monte Carlo. Место проведения мероприятия, расположенное на крыше знаменитого отеля Монако Fairmont, принимало VIP-персон и руководителей Ferrari, включая генерального директора Бенедетто Винья, которые наслаждались шоу в изысканной, но непринужденной обстановке. На снимках, сделанных фотографом Майклом Бейли-Гейтсом (Michael Bailey-Gates), Шарль Леклер запечатлен на фоне красивого пейзажа своего родного города Монте-Карло в яркой и непринужденной атмосфере, вдохновляющей палитру теплых и свежих тонов коллекции, таких как бежевый, светло-голубой, белый и темно-синий. Двухцветные красные и белые акценты присутствуют на флаге Монако, изображенном на специальном ярлыке с логотипом «Ferrari x Charles Leclerc».
Капсула уже доступна онлайн на сайте Ferrari.com и в бутиках в Маранелло, Милане, Риме и Майами, а также во временном магазине в отеле Fairmont в Монте-Карло.