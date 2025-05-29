Леклер попробовал себя в роли стилиста Ferrari

Универсальные и функциональные вещи, составляющие основу гардероба Шарля, включают толстовки и футболки с гоночной символикой, парки и хлопковые брюки с большими карманами, костюмы для пилотов и майки из технической пряжи с 2D-стежками и рельефным эффектом, воспроизводящим букву «L» в качестве инициала. Джинсовая ткань, являющаяся отличительной чертой стиля Ferrari, представлена в светлом, выстиранном варианте, который также украшен фирменной строчкой Check 7X7, и в варианте, характеризующемся неравномерными цветными брызгами, полученными путем иммерсионного окрашивания.

«Мне очень понравилось сотрудничать в создании этой капсульной коллекции с Рокко и его командой, - заявил Леклер, который 25 мая занял второе место на своем домашнем Гран-при Монако. - Для меня это была уникальная возможность по-новому раскрыть свои творческие способности, выйдя за рамки гоночной трассы. Мне нравилось узнавать обо всех деталях, связанных с разработкой концепции, дизайна и воплощением модной линии в жизнь. Эта коллекция идеально отражает мой стиль и тесную связь с Ferrari. Больше всего я ценю гибкость и легкость гардероба, созданного для движения и комфорта, сохраняя при этом смелый и неповторимый стиль».

Рокко Янноне также был в восторге от результатов сотрудничества: «Этот гардероб представляет собой идеальное сочетание эстетики, дизайна и функциональности, воплощая в себе как уникальный дух Шарля, так и суть Ferrari. Вместе мы создали спортивный, современный образ».